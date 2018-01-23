Призер Олимпиады-2016 по велоспорту-BMX вышел из комы

Он получил тяжелые травмы во время тренировки в национальном спортивном центре в Арнеме 9 января.

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в велосипедном мотокроссе Йеллен ван Горком вышел из комы. Об этом сообщил Королевский велоспортивный союз Нидерландов, передает НТВ.ru.

Жизнь спортсмена уже вне опасности, сообщили в Союзе. 27-летний велосипедист пришел в сознание и узнает близких. Врачи пока не могут гарантировать, что ван Горком полностью восстановится, ему предстоит долгий период реабилитации.

Ван Горком получил тяжелые травмы во время тренировки в национальном спортивном центре в Арнеме 9 января. Врачи диагностировали у спортсмена переломы ребер, костей лица, повреждение черепа, травмы внутренних органов. Впоследствии он был введен в состояние искусственной комы.