В крупном пожаре в Караганде погибли около тысячи перепелок

22 января, карагандинские пожарные, при сильном морозе, предотвратили распространение огня на жилые дома, передает Zakon.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение бани и хозяйственных построек во дворе жилого дома.

Создалась угроза распространения огня на расположенные вблизи два жилых дома. Было объявлено о повышении ранга пожара до N 3. На место были направлены дополнительные силы и средства.

Всего в тушении пожара были задействованы 60 человек личного состава и 14 единиц техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС.

Принятыми мерами пожар был ликвидирован в 17:20 часов. Общая площадь пожара составила 290 кв.м.

Пожарные работали в условиях сильного мороза: вода в пожарных рукавах замерзала, обледенели боевые костюмы, сильное задымление, плохая видимость.

Благодаря слаженным действиям бойцов не допущено распространения огня на жилые строения.

На пожаре погибли порядка 1000 перепелок, а также цыплята и кролики.

Причина пожара устанавливается.

Фото ekaraganda.kz