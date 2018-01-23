Сагинтаев дал ряд поручений в связи с морозами

Он попросил руководителей организаций по возможности не задерживать работников допоздна и организовать централизованный развоз сотрудников.

На заседании Правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев уделил внимание работе городских коммунальных предприятий и других служб в сильный мороз, передает корреспондент Zakon.kz.

«Хочу обратить внимание на очень важный вопрос. Со вчерашнего дня в ряде регионов страны сильно похолодало. По прогнозам синоптиков, сильный мороз продлится еще несколько суток. Сейчас в шести регионах страны температура воздуха составляет от - 30 до - 40 градусов. Такие сильные морозы ожидаются и в четырех южных регионах», - сказала он.

Поэтому, по его словам, акимам областей необходимо принять дополнительные меры по соблюдению температурных графиков работы тепловых сетей, особенно в малых городах, на небольших котельных.

«Особое внимание требуется уделить соцобъектам больницам, школам и детсадам. Своевременно предупреждать население всеми доступными способами об отмене занятий в учебных учреждениях. Все акиматы должны разработать графики дежурств своих сотрудников. Линия единой дежурной диспетчерской службы «112» должна работать бесперебойно с учетом возросшей нагрузки. МВД обеспечить действенный контроль на автодорогах, при необходимости принимать своевременное решение ограничению выезд всех видов транспорта из населенных пунктов и вести активную разъяснительную работу», - указал глава кабмина.

Кроме того, он поручил ведомствам совместно с акиматами организовать передвижные пункты обогрева для водителей и пассажиров, горячее питание для них.

«Также обеспечить дежурство аварийно-спасательных бригад, сопровождение экстренных медслужб. Весь этот самый холодный период должен пройти для всех служб четко и слаженно. Отдельно обращаюсь к руководителям госорганов и организаций, частных компаний не задерживать своих работников допоздна на рабочих местах. По возможности организовать централизованный развоз сотрудников. Аскар Узакпаевич (Мамин), все эти вопросы на вашем контроле», - заключил Б. Сагинтаев.

Ксения Давыдова, Астана

Фото с сайта abctv.kz