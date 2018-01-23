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Раскрыта смертельная опасность сладкого

23 января 2018, 10:27

В исследовании приняли участие 12 мужчин, которые потребляли по 225 грамм сахара в день.

Ученые Копенгагенского университета выяснили, что употребление большого количества сладких напитков и пищи с высоким содержанием сахара способствует ухудшению кровоснабжения в различных органах и тканях. С годами это может привести к сбоям в работе кровеносной системы, а также к опасным для жизни состояниям, включая инсульты и инфаркты, сообщает The Copenhagen Post.

В исследовании приняли участие 12 мужчин, которые потребляли по 225 грамм сахара в день. В ходе тестирования они садились на стул и поднимали одну ногу. Результаты измерения уровня кровоснабжения показали, что через две недели эксперимента в конечность стало поступать на 17 процентов меньше крови. Специалисты полагают, что подобным образом начинает страдать сердце и мозг, и с течением времени ситуация ухудшается.

По словам ученых, объем сахарного напитка в половину литра, выпиваемый время от времени, не должен оказывать серьезный вред на здоровье, если человек, в целом, питается правильно, и в его рационе много овощей, фруктов и орехов. Однако урон, получаемый сосудами при постоянном употребление сахара, сравним с быстрым старением вплоть до 65-летнего возраста. Это увеличивает риск серьезных заболеваний, которыми обычно болеют старики. На восстановление функций кровеносной системы у испытуемых ушли две недели после окончания эксперимента.

Источник: Lenta.ru

Фото: соцсети


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