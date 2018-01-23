Объем розничных вкладов в нацвалюте за год вырос на 34%, вклады в инвалюте уменьшились на 12%

Вклады БВУ РК к концу ноября 2017 года сократились за год на 4,8% (658,7 млрд тг), до 14,9 трлн тг. Розничные вклады при этом показали годовой рост в 4% (304 млрд тг), до 7,9 трлн тг, в то время как корпоративные вклады уменьшились на 12% (1 трлн тг), до 7 трлн тг.

Сокращение объемов вкладов юрлиц, позволило розничным депозитам увеличить свой удельный вес в общем портфеле вкладов с 48,7% до 52,8%, и вновь стать ключевым источником фондирования БВУ.

Удельный вес вкладов в тенге в портфеле розничных депозитов за год увеличился с 35,4% до 45,6%, и составил 3,6 трлн тг (рост за год на 33,8%). Объем вкладов в тенге увеличился во всех 16 регионах.

Почти во всех регионах РК доля розничных вкладов в национальной валюте составляет более половины портфеля, кроме Астаны и Алматы. Самый высокий удельный вес вкладов в тенге в Акмолинской области - 70,8% (годом ранее - 61,9%), объем за год вырос на 34,5%, до 91,7 млрд тг. Доля от РК осталась без изменений - 2,5%.

Следом идет СКО - удельный вес тенговых вкладов достигает 69,6% (годом ранее - 60,3%). Рост за год на 41,2%, до 99 млрд тг. Доля от РК выросла с 2,6% до 2,8%.

Замыкает тройку лидеров Кызылординская область - 68,3% (годом ранее - 59,1%). Рост за год на 34,2%, до 59,7 млрд тг. Доля от РК - 1,7%.

Объем вкладов в инвалюте сократился за год на 12,4%, до 4,3 трлн тг (снижение отмечено во всех регионах страны). Их удельный вес сократился с 64,6% до 54,4%.

Самая высокая концентрация вкладов в инвалюте в Алматы и Астане. Удельный вес вкладов в инвалюте в Алматы составляет 67,4% от общего объема розничных вкладов. Годом ранее - 76,2%. Объем сократился на 15,7%, до 2,5 трлн тг. Доля от РК также уменьшилась - с 60% до 57,8%.

В Астане доля вкладов в инвалюте за год уменьшилась с 67,5% до 60,2%. Объем уменьшился на 3,7%, до 646,6 млрд тг. Доля от РК увеличилась с 13,7% до 15,1%.

Среди банков РК, входящих в систему коллективного страхования депозитов, долю розничных вкладов в национальной валюте свыше 50% от портфеля имеют только 7 БВУ.

У ЖССБ, как у единственного государственного банка, реализующего систему жилищных строительных сбережений - 100% объема вкладов в национальной валюте.

Также значительно перевешивают вклады в тенге в Хоум Кредите и Kassa Nova. Удельный вес вкладов в тенге у Хоум Кредита составляет 89,8%, годом ранее - 86,6%. Доля вкладов в тенге у Kassa Nova за год увеличилась с 32,6% до 67,3%.