 Сравнительная таблица к проекту Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» (документ подготовлен в рамках проекта «Совершенствование системы юридической помощи для уязвимых групп в Казахстане», реализуемой Фондом Евразия Центральной Азии в партнерстве с Талдыкорганским правозащитным центром при финансовой поддержке Европейского Союза, 2018)

№ п/п Структурный элемент Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование вносимых изменений и (или) дополнений

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Глава 1. Основные положения

1 Преамбула Отсутствует «Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с реализацией конституционных прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи, а также получения гарантированной государством квалифицированной юридической помощи» Преамбула необходима в целях приведения Закона в соответствие с требованиями Закона РК «О правовых актах» для закрепления конституционно- регламентированных прав на получение квалифицированной юридической помощи.

2 Подпункт Статья 1 Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: … 2) для целей настоящего Закона юридическая помощь, в том числе адвокатская деятельность, - деятельность, направленная на обеспечение реализации конституционного права каждого на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе предоставление юридических услуг, с использованием специальных юридических знаний и навыков (далее - юридическая помощь) Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: … 1) для целей настоящего Закона квалифицированной юридической помощью является деятельность, направленная на оказание юридической помощи, а также защиту и представительство лиц для обеспечения реализации конституционных прав граждан. С точки зрения формирования надлежащего понятийного аппарата и предмета регулирования и целей Закона надлежит дать понятие квалифицированной юридической помощи. Это связано прежде всего с тем, что согласно части 3 статьи 13 Конституции РК «Каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи». Таким образом государство берет на себя обязательство по оказанию квалифицированной юридической помощи. Исходя из смысла и предназначения Закона, разработчик регулирует именно деятельность, связанную с оказанием юридической помощи специалистами надлежащей квалификации. Далее необходимо изменить нумерацию подпунктов.

3 Подпункт 2 статьи 1 Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: … 2) для целей настоящего Закона юридическая помощь, в том числе адвокатская деятельность, - деятельность, направленная на обеспечение реализации конституционного права каждого на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе предоставление юридических услуг, с использованием специальных юридических знаний и навыков (далее - юридическая помощь) Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: … 2) для целей настоящего Закона юридическая помощь - это помощь, оказываемая на возмездной и безвозмездной основе в виде правового консультирования и представительства по гражданским делам субъектами оказания юридической помощи. В целях приведения терминологии закона в соответствие с логикой закона и общепринятым пониманием юридической помощи в мировой юридической науке, где под юридической помощью понимается лишь правовое консультирование и представительство. По сути подпункт 2) дублирует подпункт 1), необоснованно смешивая понятия «юридическая помощь» и «квалифицированная юридическая помощь» по субъектному составу и по целям деятельности.

4 Подпункт 1 статьи 1 Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 1) адвокатская деятельность - квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе адвокатами в порядке, установленном настоящим Законом, в целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных интересов физических лиц, а также прав и законных интересов юридических лиц; Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 3) адвокатская деятельность -квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на основании Конституции Республики Казахстан и предоставляемая на профессиональной основе адвокатами в порядке, установленном Конституцией Республики Казахстан, процессуальным законодательством Республики Казахстан, настоящим Законом и иными не противоречащими ему законодательными актами в целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных интересов физических лиц, а также прав и законных интересов юридических лиц; В целях более полного и точного раскрытия понятия адвокатской деятельности, отражения ее особого, основанного на Конституции характера. Поставить подпунктом номер 3 ввиду логики построения Закона. Далее нумерацию поменять.

5 Подпункт 3 статьи 1 Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: … 3) правовое информирование - вид юридической помощи, оказываемый неопределенному кругу лиц, путем предоставления информации по вопросам законодательства Республики Казахстан в устной, письменной формах, в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью, либо в виде визуального ознакомления; Исключить Правовое информирование необходимо исключить из видов юридической помощи поскольку оно по своей сути и природе не относится к квалифицированной юридической помощи. По своей сути это лишь распространение информации правового характера. Правовым информированием могут заниматься любые лица к чьим профессиональным обязанностям может относиться распространение информации правового характера. Например, СМИ в результате государственно социального заказа или в результате редакционной политики, НПО в рамках проектов и т.д.

6 Подпункт 6 статьи 1 Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: … 6) участники юридической помощи - субъекты оказания юридической помощи, клиенты, государственные органы, должностные лица государственных органов, иные лица, задействованные в оказании юридической помощи; Исключить Понятие «участники юридической помощи» не несет в себе правовой нагрузки и не применяется в тексте проекта, в связи с чем предлагается - исключить.

7 Подпункт 7 статьи 1 Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: … 7) клиент - физическое или юридическое лицо (представитель), обратившееся за получением юридической помощи к субъекту оказания юридической помощи; Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: … 7) доверитель - физическое или юридическое лицо (представитель), обратившееся за получением юридической помощи к субъекту оказания юридической помощи, в целях защиты своих прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. Использование термина «клиент» противоречит самой сути данного законопроекта и делает адвоката лицом, представляющим услуги, а не защищающим права и интересы обратившегося лица. Тем более что далее в законопроекте используется термин «доверитель».

8 Подпункт 8 статьи 1 Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: … 8) деятельностью юридических консультантов - профессиональная деятельность юридических консультантов по оказанию квалифицированной юридической помощи, в том числе предоставления юридических услуг, в целях защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц; Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: … 8) деятельность юридических консультантов - предоставление юридических услуг на профессиональной основе в целях защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц; С целью разграничения адвокатской деятельности, являющейся некоммерческой, и предпринимательской деятельности юридических консультантов, в виде оказания юридических услуг.

9 Подпункт 11 статьи 1 Отсутствует Защита и представительство - это защита законных интересов, прав и свобод граждан по уголовным, административным и гражданским делам на возмездной и безвозмездной основе. Для целей установления надлежащего терминологического аппарата закона.

10 Подпункт 12 статьи 1 Отсутствует Защита - это вид адвокатской деятельности по защите законных интересов, прав и свобод по уголовным и административным делам. Для целей установления надлежащего терминологического аппарата закона.

11 Подпункт 13 статьи 1 Отсутствует Представительство - это вид адвокатской деятельности по защите законных интересов, прав и свобод граждан по уголовным, административным и гражданским делам на возмездной и безвозмездной основе. В определенных законодательством РК случаях представительство могут осуществлять юридические консультанты. Для целей установления надлежащего терминологического аппарата закона.

12 Подпункт 14 статьи 1 Отсутствует Субъекты оказания юридической помощи - адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители, юридические консультанты и иные лица, оказывающие юридическую помощь в соответствии с законодательством РК. Для целей установления надлежащего терминологического аппарата закона.

13 Подпункт 15 статьи 1 Отсутствует Адвокатура в Республике Казахстан - это профессиональное сообщество адвокатов, которое, являясь институтом гражданского общества, не входит в систему государственных органов и органов местного самоуправления. Для целей установления надлежащего терминологического аппарата закона. Поскольку в Разделе 3 фигурирует термин «адвокатура».

14 Статья 2 Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о юридической помощи 1. Законодательство Республики Казахстан о юридической помощи основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих юридическую помощь. 2. Юридическая помощь оказывается по правилам настоящего Закона с учетом особенностей, установленных кодексами Республики Казахстан. 3. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора. 4. Условия и порядок оказания юридической помощи отдельными субъектами устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан. Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о квалифицированной юридической помощи 1. Законодательство Республики Казахстан о квалифицированной юридической помощи основывается на Конституции Республики Казахстан, Уголовно-процессуальном Кодексе Республики Казахстан, Кодексе об административных правонарушениях Республики Казахстан, Гражданском процессуальном кодексе Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 2. Исключить. 3. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора. 4. Исключить Добавить по тексту слово «квалифицированной» Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона. Приведение п. 1 ст. 2 в соответствие с требованиями юридической техники. Согласно Закону «О правовых актах», установлена иерархия законодательных актов, в связи с чем, данный законопроект должен соответствовать вышестоящим по иерархии кодексам и законам. Пункт 2 ст.2 исключить ввиду дублирования положений, предлагаемых в нашей редакции п. 1 ст 2. Пункт 4 ст. 2 исключить ввиду того, что данный Закон должен содержать нормы прямого действия. Отсылочные нормы в части гарантированных конституционных прав нивелируют их назначение.

15 Статья 3 Статья 3. Принципы оказания юридической помощи Оказание юридической помощи основывается на принципах: 1) верховенства закона; 2) независимости субъектов оказания юридической помощи; 3) уважения и защиты прав и свобод клиента; 4) предоставления юридической помощи в интересах клиента; 5) сохранения профессиональной тайны; 6) соблюдения норм профессионального и этического поведения; 7) свободы определения пределов и мер оказания юридической помощи; 8) соблюдения высоких стандартов качества адвокатской деятельности и юридической помощи; 9) уважения к коллегам по профессии; 10) доступности юридической помощи. Статья 3. Принципы оказания квалифицированной юридической помощи Оказание квалифицированной юридической помощи основывается на принципах: 1) верховенства закона; 2) независимости субъектов оказания квалифицированной юридической помощи; 3) уважения и защиты прав и свобод клиента; 4) предоставления квалифицированной юридической помощи в интересах клиента; 5) сохранения профессиональной тайны; 6) соблюдения норм профессионального и этического поведения; 7) свободы определения пределов и мер оказания квалифицированной юридической помощи; 8) соблюдения высоких стандартов качества адвокатской деятельности и юридической помощи; 9) уважения к коллегам по профессии; 10) доступности квалифицированной юридической помощи. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона.

16 Статья 4 Статья 4. Значение принципов оказания юридической помощи 1. Принципами являются фундаментальные начала оказания юридической помощи, определяющие ее содержание и обеспечивающие общие условия реализации прав и обязанностей участников юридической помощи. 2. Принципы оказания юридической помощи взаимосвязаны и образуют их систему. Реализация каждого из принципов осуществляется во взаимодействии с иными принципами оказания юридической помощи. Статья 4. Значение принципов оказания квалифицированной юридической помощи 1. Принципами являются фундаментальные начала оказания квалифицированной юридической помощи, определяющие ее содержание и обеспечивающие общие условия реализации прав и обязанностей участников квалифицированной юридической помощи. 2. Принципы оказания квалифицированной юридической помощи взаимосвязаны и образуют их систему. Реализация каждого из принципов осуществляется во взаимодействии с иными принципами оказания квалифицированной юридической помощи. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона.

17 Статья 5 Статья 5. Верховенство закона Юридическая помощь предоставляется на началах равенства всех перед законом, обязанности соблюдать требования Конституции Республики Казахстан, а также настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. Статья 5. Верховенство закона Квалифицированная юридическая помощь предоставляется на началах равенства всех перед законом, обязанности соблюдать требования Конституции Республики Казахстан, а также настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона.

18 Статья 6 Статья 6. Независимость субъектов оказания юридической помощи Субъекты оказания юридической помощи независимы при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей. Вмешательство в их деятельность со стороны прокуратуры, судов, других государственных органов, иных организаций и лиц, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, недопустимо. Роль объединений субъектов оказания юридической помощи основывается на их уважении и независимости от любого неправомерного вмешательства. Статья 6. Независимость субъектов оказания квалифицированной юридической помощи Субъекты оказания квалифицированной юридической помощи независимы при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей. Вмешательство в их деятельность со стороны прокуратуры, судов, других государственных органов, иных организаций и лиц, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, недопустимо. Роль объединений субъектов оказания квалифицированной юридической помощи основывается на их уважении и независимости от любого неправомерного вмешательства. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона.

19 Статья 7 Статья 7. Уважение и защита прав и свобод клиента Юридическая помощь оказывается в целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных интересов физических лиц, а также прав и законных интересов юридических лиц. При оказании юридической помощи запрещаются действия, унижающие честь или умаляющие достоинство клиента, неприкосновенность его частной жизни, личную и семейную тайну, тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Статья 7. Уважение и защита прав и свобод клиента Квалифицированная юридическая помощь оказывается в целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных интересов физических лиц, а также прав и законных интересов юридических лиц. При оказании квалифицированной юридической помощи запрещаются действия, унижающие честь или умаляющие достоинство клиента, неприкосновенность его частной жизни, личную и семейную тайну, тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона.

20 Статья 8 Статья 8. Предоставление юридической помощи в интересах клиента Оказание юридической помощи должно быть эффективным, полным с раскрытием возможного результата и последствий оказываемой юридической помощи, включая финансовые затраты. Субъект оказания юридической помощи должен надлежаще выполнять свои профессиональные обязанности во избежание причинения вреда интересам клиентов. Выбор мер оказания юридической помощи должен исходить из интересов клиента. Субъект оказания юридической помощи принимает меры по предотвращению возникновения конфликта интересов при выполнении профессиональных обязанностей. Статья 8. Предоставление квалифицированной юридической помощи в интересах клиента Оказание квалифицированной юридической помощи должно быть эффективным, полным с раскрытием возможного результата и последствий оказываемой юридической помощи, включая финансовые затраты. Субъект оказания квалифицированной юридической помощи должен надлежаще выполнять свои профессиональные обязанности во избежание причинения вреда интересам клиентов. Выбор мер оказания квалифицированной юридической помощи должен исходить из интересов клиента. Субъект оказания квалифицированной юридической помощи принимает меры по предотвращению возникновения конфликта интересов при выполнении профессиональных обязанностей. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона.

21 Статья 9 Статья 9. Сохранение профессиональной тайны Профессиональная тайна не может быть раскрыта без согласия клиента. При оказании юридической помощи принимаются меры по сохранению профессиональной тайны, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан. Обязанность сохранения профессиональной тайны не ограничена во времени. Статья 9. Сохранение профессиональной тайны Профессиональная тайна не может быть раскрыта без согласия клиента. При оказании квалифицированной юридической помощи принимаются меры по сохранению профессиональной тайны, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан. Обязанность сохранения профессиональной тайны не ограничена во времени. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона.

22 Статья 10 Статья 10. Соблюдение норм профессионального и этического поведения Юридическая помощь оказывается с соблюдением высоких профессиональных и этических норм. Формирование этих норм осуществляется субъектами оказания юридической помощи на основе общепринятых норм поведения, нравственности и профессиональных стандартов. Статья 10. Соблюдение норм профессионального и этического поведения Квалифицированная юридическая помощь оказывается с соблюдением высоких профессиональных и этических норм. Формирование этих норм осуществляется субъектами оказания квалифицированной юридической помощи на основе общепринятых норм поведения, нравственности и профессиональных стандартов. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона.

23 Статья 11 Статья 11. Свобода определения пределов и мер оказания юридической помощи Пределы, меры оказания юридической помощи определяются по усмотрению субъекта и ограничиваются, если это предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан. Не допускается деятельность субъектов оказания юридической помощи, направленная на злоупотребление правом и осуществление права в противоречии с его назначением. Статья 11. Свобода определения пределов и мер оказания юридической помощи Пределы, меры оказания квалифицированной юридической помощи определяются по усмотрению субъекта и ограничиваются, если это предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан. Не допускается деятельность субъектов оказания квалифицированной юридической помощи, направленная на злоупотребление правом и осуществление права в противоречии с его назначением. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона.

24 Статья 12 Статья 12. Соблюдение высоких стандартов качества юридической помощи Высокие стандарты качества юридической помощи обеспечиваются путем внедрения лучших практик качества оказания юридической помощи на основе действующего законодательства Республики Казахстан. В целях обеспечения качества юридической помощи к ее осуществлению допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную подготовку и периодически повышающие свою квалификацию. Статья 12. Соблюдение высоких стандартов качества квалифицированной юридической помощи Высокие стандарты качества квалифицированной юридической помощи обеспечиваются путем внедрения лучших практик качества оказания квалифицированной юридической помощи на основе действующего законодательства Республики Казахстан. В целях обеспечения качества квалифицированной юридической помощи к ее осуществлению допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную подготовку и периодически повышающие свою квалификацию. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона.

25 Статья 13 Статья 13. Уважение к коллегам по профессии Субъекты оказания юридической помощи должны относиться к своим коллегам по профессии в духе уважения, справедливости и сотрудничества. Оказание юридической помощи должно основываться на уважении к суду и правилам судопроизводства. Статья 13. Уважение к коллегам по профессии Субъекты оказания квалифицированной юридической помощи должны относиться к своим коллегам по профессии в духе уважения, справедливости и сотрудничества. Оказание квалифицированной юридической помощи должно основываться на уважении к суду и правилам судопроизводства. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона.

26 Статья 14 Статья 14. Доступность юридической помощи Каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Статья 14. Доступность квалифицированной юридической помощи Каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, квалифицированная юридическая помощь оказывается бесплатно. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона.

27 Статья 15 Статья 15. Виды юридической помощи Юридическая помощь оказывается в виде: 1) правового информирования; 2) правового консультирования; 3) защиты и представительства интересов физических и юридических лиц в судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях в случаях и порядке, установленных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан; 4) совершения иных правовых действий для защиты законных интересов клиента во взаимодействии с любыми лицами, являющимися участниками действующих или возможных правоотношений с клиентом. Правовое информирование, правовое консультирование, защита и представительство адвокатами интересов физических лиц являются минимальными социальными стандартами в сфере оказания гарантированной государством юридической помощи в соответствии с Законом Республики Казахстан «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях». Статья 15. Виды квалифицированной юридической помощи Квалифицированная юридическая помощь оказывается в виде: 1) правового информирования; 1) правового консультирования; 2) представительства интересов физических и юридических лиц в судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях 3) защиты физических лиц в уголовном и административном производстве. 4) совершения иных правовых действий для защиты законных интересов клиента во взаимодействии с любыми лицами, являющимися участниками действующих или возможных правоотношений с клиентом. Правовое информирование, Правовое консультирование, защита и представительство адвокатами интересов физических лиц являются минимальными социальными стандартами в сфере оказания гарантированной государством квалифицированной юридической помощи в соответствии с Законом Республики Казахстан «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях». Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона, необходимо вставить по тексту слово «квалифицированной». Правовое информирование, указанное в подпункте 1) необходимо исключить из видов юридической помощи поскольку оно по своей сути и природе не относится к квалифицированной юридической помощи. Правовым информированием могут заниматься любые лица к чьим профессиональным обязанностям может относиться распространение информации правового характера. Например, СМИ в результате государственно социального заказа или в результате редакционной политики, НПО в рамках проекта и т.д. (см. также обоснование к абзацу первому ст. 26). Защита и представительство, указанные в подпункте 3) отличаются по субъектам и характеру предоставляемой юридической помощи. Изложение их в одной норме приведет к противоречию с нормами процессуального законодательства, стоящего по иерархии выше законопроекта. В связи с чем рекомендуется разделить данные понятия.

28 Статья 16 Статья 16. Формы юридической помощи Формами юридической помощи являются: 1) юридическая помощь, оказываемая на возмездной основе; 2) гарантированная государством юридическая помощь; 3) комплексная социальная юридическая помощь (pro bono). Статья 16. Формы квалифицированной юридической помощи Формами квалифицированной юридической помощи являются: 1) квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на возмездной основе; 2) гарантированная государством квалифицированная юридическая помощь; 3) комплексная социальная квалифицированная юридическая помощь (pro bono). Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона.

29 Статья 17 Статья 17. Оказание юридической помощи на возмездной основе Оказанием юридической помощи на возмездной основе признается юридическая помощь, оказываемая физическим и юридическим лицам платно на основании соглашения, если иное не установлено настоящим Законом и законодательными актами Республики Казахстан. Статья 17. Оказание квалифицированной юридической помощи на возмездной основе Оказанием квалифицированной юридической помощи на возмездной основе признается юридическая помощь, оказываемая физическим и юридическим лицам платно на основании соглашения, если иное не установлено настоящим Законом и законодательными актами Республики Казахстан. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона.

30 Статья 18 Статья 18. Гарантированная государством юридическая помощь Юридическая помощь, оказываемая физическим и юридическим лицам, имеющим право на ее получение на основании и в порядке, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан, на бесплатной основе, признается гарантированной государством юридической помощью. Статья 18. Гарантированная государством квалифицированная юридическая помощь Квалифицированная юридическая помощь, оказываемая физическим и юридическим лицам, имеющим право на ее получение на основании и в порядке, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан, на бесплатной основе, признается гарантированной государством квалифицированной юридической помощью. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона, необходимо текст дополнить словом «квалифицированная». Исключить слова «и юридическим», поскольку нами предлагается исключить правовое информирование из видов юридической помощи, ввиду несоответствия природы правового информирования институту юридической помощи в общемировом понимании (см. комментарий к ст. 24 Закона). В этом случае лицами, имеющими право на получение гарантированной государством юридической помощи остаются лишь физические лица.

31 Пункт 1 статьи 19 Статья 19. Комплексная социальная юридическая помощь 1. Комплексной социальной юридической помощью является оказание на безвозмездной основе юридической помощи, в том числе лицам, установленным в пункте 2 настоящей статьи, и позволяющей констатировать правовое сопровождение с момента обращения до принятия в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, итогового правового решения по делу (разрешения правовой ситуации). Объем и порядок оказания комплексной социальной юридической помощи устанавливаются палатами юридических консультантов, Республиканской коллегией адвокатов. Сведения об объеме и порядке оказания комплексной социальной юридической помощи направляются уполномоченному органу. Деятельность по оказанию комплексной социальной юридической помощи относится к реализации социальной ответственности и осуществляется добровольно. Статья 19. Комплексная социальная квалифицированная юридическая помощь 1. Комплексной квалифицированной социальной юридической помощью является оказание на безвозмездной основе юридической помощи, в том числе лицам, установленным в пункте 2 настоящей статьи, и позволяющей констатировать правовое сопровождение с момента обращения до принятия в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, итогового правового решения по делу (разрешения правовой ситуации). в объеме, порядке и кругу лиц установленными коллегиями адвокатов, Республиканской коллегией адвокатов, палатами юридических консультантов на добровольной основе. Сведения об объеме и порядке оказания комплексной социальной юридической помощи направляются уполномоченному органу. Деятельность по оказанию комплексной социальной квалифицированной юридической помощи относится к реализации социальной ответственности и осуществляется добровольно. Определение объема, порядка и круга лиц для осуществления pro bono является прерогативой субъектов, оказывающих pro bono ввиду главного условия - добровольности этой деятельности. Проект закона определяет, что данная деятельность осуществляется добровольно. Кроме того, проект указывает на о, что объем определяется самими субъектами оказывающими pro bono помощь, а это значит, что установление в п. 1 ст. 19, заведомо широкого объема pro bono, как то: «Комплексной социальной юридической помощью является оказание на безвозмездной основе юридической помощи, … позволяющей констатировать правовое сопровождение с момента обращения до принятия в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, итогового правового решения по делу (разрешения правовой ситуации)» по своей сути нарушает принцип добровольности и самостоятельности при определении объема pro bono.

32 Пункт 2 статьи 19 Статья 19. Комплексная социальная юридическая помощь 2. Комплексная социальная юридическая помощь может оказываться: 1) лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Законом Республики Казахстан «О специальных социальных услугах»; 2) лицам, имеющим право на адресную социальную помощь; 3) участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним; 4) инвалидам 1 и 2 группы; 5) пенсионерам по возрасту; 6) престарелым и инвалидам, проживающим в медико-социальных учреждениях для престарелых и инвалидов общего типа; 7) иным лицам, находящимся в затруднительном социальном и финансовом положении. Комплексная социальная юридическая помощь не оказывается по спорам, связанным с предпринимательской деятельностью, в рамках гражданского судопроизводства. Статья 19. Комплексная социальная квалифицированная юридическая помощь 2. Комплексная социальная юридическая помощь может оказываться: 1) лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Законом Республики Казахстан «О специальных социальных услугах»; 2) лицам, имеющим право на адресную социальную помощь; 3) участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним; 4) инвалидам 1 и 2 группы; 5) пенсионерам по возрасту; 6) престарелым и инвалидам, проживающим в медико-социальных учреждениях для престарелых и инвалидов общего типа; 7) иным лицам, находящимся в затруднительном социальном и финансовом положении. Комплексная социальная юридическая помощь не оказывается по спорам, связанным с предпринимательской деятельностью, в рамках гражданского судопроизводства. Подпункт 1 пункта 2 необходимо перенести в подпункт 4 часть 1 ст. 49 проекта Закона с целью расширения круга лиц, которым может оказываться гарантированная государством квалифицированная юридическая помощь. Это обеспечит полноценную реализацию части 3 статьи 13 Конституции РК и Закона Республики Казахстан «О специальных социальных услугах».

33 Статья 20 Статья 20. Юридическая помощь Юридическая помощь оказывается: 1) государственными органами в пределах своей компетенции; 2) субъектами оказания юридической помощи (адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители, юридические консультанты); 3) лицами, оказывающими юридическую помощь и не состоящими в некоммерческих организациях субъектов оказания юридической помощи, основанных на обязательном членстве, палатах юридических консультантов. Исключить Ст. 20 следует исключить, так как она не несет никакой смысловой нагрузки, не дает определение юридической помощи, и усечённо содержит понятие субъектов юридической помощи.

34 Статья 21 Статья 21. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере оказания юридической помощи Правительство Республики Казахстан: 1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере оказания юридической помощи; 2) устанавливает размер оплаты юридической помощи, оказанной адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур; 3) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан. Статья 21. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере оказания квалифицированной юридической помощи Правительство Республики Казахстан: 1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере оказания квалифицированной юридической помощи; 2) устанавливает размер оплаты и порядок возмещения квалифицированной юридической помощи, оказанной адвокатом в рамках гарантированной государством квалифицированной юридической помощи. 3) Исключить Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона, необходимо текст дополнить словом «квалифицированной». По подпункту 2) ст. 21 предлагаемая редакция обоснована тем, что в стране со свободной рыночной экономикой могут регулироваться только размеры гарантированной государством юридической помощи. То есть в тех случаях, когда государство оплачивает помощь адвоката за счет денег налогоплательщиков. В случае оказания адвокатом квалифицированной юридической помощи на платной основе размер оплаты устанавливается в рамках договорных отношений между адвокатом и его доверителем. Если же государство начнет вмешиваться в ценовую политику адвокатских услуг, это повлечет снижение качества юридической помощи, что в свою очередь приведет к снижению уровня доверия населения судебной системе и как следствие, рост социальной напряженности в стране. Подпункт 3) ст. 21 исключить, поскольку он не несет правовой нагрузки. Кроме того, согласно Закону «О нормативных актах» использование слов «иные» недопустимо.

35 Статья 22 Статья 22. Компетенция уполномоченного органа в сфере оказания юридической помощи Уполномоченный орган: 1) обеспечивает реализацию государственной политики в сфере оказания юридической помощи; 2) согласовывает стандарты оказания юридической помощи; 3) согласовывает критерии качества оказания юридической помощи; 4) разрабатывает и утверждает критерии качества оказания гарантированной государством юридической помощи; 5) осуществляет международное сотрудничество в сфере оказания юридической помощи; 6) является администратором бюджетных программ по всем видам гарантированной государством юридической помощи; 7) разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам оказания юридической помощи; 8) координирует деятельность субъектов оказания юридической помощи, а также осуществляет контроль и надзор за качеством оказываемой ими юридической помощи; 9) проводит мониторинг законодательства Республики Казахстан о юридической помощи, полноты объема и качества ее оказания; 10) обеспечивает правовое информирование населения о субъектах, механизмах, основаниях и условиях оказания юридической помощи; 11) обеспечивает опубликование не реже одного раза в год в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, и на интернет-ресурсе информации о системе и основных итогах оказания юридической помощи; 12) разрабатывает и утверждает порядок проведения проверок членов палат юридических консультантов, Республиканской коллегии адвокатов; 13) разрабатывает и утверждает типовой устав палаты юридических консультантов; 14) ведет реестр палат юридических консультантов; 15) утверждает порядок ведения реестра палат юридических консультантов; 16) обеспечивает функционирование и развитие системы гарантированной государством юридической помощи; 17) разрабатывает и утверждает порядок учета гарантированной государством юридической помощи в виде правового консультирования, оказанной адвокатом; 18) утверждает правила оплаты юридичекой помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур; 19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан. Статья 22. Компетенция уполномоченного органа в сфере оказания квалифицированной юридической помощи Уполномоченный орган: 1) обеспечивает реализацию государственной политики в сфере оказания квалифицированной юридической помощи; 2) согласовывает стандарты оказания гарантированной государством квалифицированной юридической помощи; 3) согласовывает критерии качества оказания гарантированной государством квалифицированной юридической помощи; 4) Исключить 5) осуществляет международное сотрудничество в сфере оказания квалифицированной юридической помощи; 6) является администратором бюджетных программ по всем видам гарантированной государством квалифицированной юридической помощи; 7) разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам оказания квалифицированной юридической помощи; 8) координирует деятельность субъектов оказания гарантированной государством квалифицированной юридической помощи, а также осуществляет контроль и надзор за качеством оказываемой ими юридической помощи; 9) проводит мониторинг законодательства Республики Казахстан о квалифицированной юридической помощи, полноты объема и качества оказания гарантированной государством квалифицированной юридической помощи; 10) обеспечивает правовое информирование населения о субъектах, механизмах, основаниях и условиях оказания квалифицированной юридической помощи; 11) обеспечивает опубликование не реже одного раза в год в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, и на интернет-ресурсе информации о системе и основных итогах оказания квалифицированной юридической помощи; 12) Исключить 13) разрабатывает и утверждает типовой устав палаты юридических консультантов; 14) ведет реестр палат юридических консультантов; 15) утверждает порядок ведения реестра палат юридических консультантов; 16) обеспечивает функционирование и развитие системы гарантированной государством квалифицированной юридической помощи; 17) разрабатывает и утверждает порядок учета гарантированной государством квалифицированной юридической помощи в виде правового консультирования, оказанной адвокатом; 18) Исключить 19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона, необходимо текст статьи дополнить словом «квалифицированной». По подпунктам 2), 3), 8) и 9) - субъекты оказания квалифицированной юридической помощи в лице адвокатов в соответствии с Законом «О саморегулируемых организациях» самостоятельно организуют свою деятельность, независимы и неподконтрольны государственным органам. Качество оказанной юридической помощи может определить только лицо, получившее эту помощь на платной основе. В случае если помощь была оказана за счет налогоплательщиков вмешательство государства в вопросы стандартов оказания и критериев качества выглядит уместным. В случае если же помощь была предоставлена на возмездной основе, доверитель сам должен оценить качество оказанной юридической помощи и в случае неудовлетворенности возместить затраченные на услуги адвоката средства посредством примирительных или судебных процедур. По подпункту 4) - в случае внесения изменений в подпункты 2) и 3) содержание подпункта 4) будет дублироваться, в связи с чем, предлагается исключить. По подпункту 8) - именно оказание бесплатной юридической помощи может контролироваться МЮ РК согласно Положения о МЮ РК. В связи с чем уместно добавить слова «гарантированной государством квалифицированной». Слово же «надзор» неприменимо к уполномоченному органу и присуще только Прокуратуре. В связи с чем предлагается его исключить из текста подпункта. Предлагается исключить подпункт 12) ввиду того, что эта норма противоречит принципам рыночных отношений, т.к. речь идет о субъектах предпринимательства. Закон «О правовых актах» не допускает использование понятий «иных», «иные». В данном случае, употребление термина «иные организационно-правовые формы некоммерческой организации субъектов оказания юридической помощи, основанных на обязательном членстве, по вопросам оказания юридической помощи» некорректно и произвольно расширяет круг подотчетных в своей деятельности организаций. Если под этим понимается адвокатура, то в законе следует прямо указать, что речь идет об адвокатуре. Однако, как указано выше, адвокатура является самостоятельным субъектом саморегулирования и любой контроль, и вмешательство в ее деятельность со стороны государства является неправомочным. По подпункту 18) - необходимо исключить, поскольку данная функция входит в компетенцию Правительства, указанную в ст. 21. Дублирование функций противоречит общегосударственному подходу к перераспределению полномочий государственных органов.

РАЗДЕЛ 2. ГАРАНТИРОВАННАЯ ГОСУДАРСТВОМ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ Глава 2. Система гарантированной государством юридической помощи

36 РАЗДЕЛ 2. ГАРАНТИРОВАННАЯ ГОСУДАРСТВОМ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ Глава 2. Система гарантированной государством юридической помощи Весь Раздел Обращает на себя внимание тот факт, что разработчик не уделил должного внимания вопросам реформирования системы гарантированной государством юридической помощи. По сути содержание Раздела 2 Закона полностью скопированный и перенесенный действующий Закон РК «О гарантированной государством юридической помощи». Таким образом разработчик не использует текущую реформу для устранения недостатков и проблем действующего законодательства о которых неоднократно говорили представители адвокатуры и НПО в ходе разработки и принятия действующего Закона «О гарантированной государством юридической помощи».

37 Статья 23 Статья 23. Субъекты оказания гарантированной государством юридической помощи Гарантированная государством юридическая помощь оказывается адвокатами с финансированием за счет бюджетных средств в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. В случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан гарантированная государством юридическая помощь может оказываться иными лицами безвозмездно. Статья 23. Субъекты оказания гарантированной государством квалифицированной юридической помощи Гарантированная государством квалифицированная юридическая помощь оказывается адвокатами с финансированием за счет бюджетных средств в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. В случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан гарантированная государством квалифицированная юридическая помощь может оказываться иными лицами безвозмездно. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона, необходимо текст статьи дополнить словом «квалифицированной».

38 Статья 24 Статья 24. Лица, имеющие право на получение гарантированной государством юридической помощи 1. Право на получение гарантированной государством юридической помощи бесплатно в виде правового информирования имеют все физические и юридические лица. 2. Гарантированная государством юридическая помощь, предусмотренная подпунктами 2) и 3) статьи 15 настоящего Закона, оказывается лицам, имеющим право на получение бесплатной гарантированной государством юридической помощи, в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях, уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан и разделом 3 настоящего Закона. 3. Лица, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, вправе получить гарантированную государством юридическую помощь на территории Республики Казахстан независимо от места жительства и места нахождения. 4. В интересах лица, нуждающегося в гарантированной государством юридической помощи, с ходатайством может обратиться его представитель в порядке, установленном законом. Статья 24. Лица, имеющие право на получение гарантированной государством квалифицированной юридической помощи 1. Исключить 2. Гарантированная государством квалифицированная юридическая помощь, в виде правового консультирования, представительства интересов физических лиц в судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях и ) защиты физических лиц в уголовном и административном производстве, оказывается лицам, имеющим право на получение бесплатной гарантированной государством юридической помощи, в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях, уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан и разделом 3 настоящего Закона. 3. Лица, имеющие право на получение гарантированной государством квалифицированной юридической помощи, вправе получить гарантированную государством юридическую помощь на территории Республики Казахстан независимо от места жительства и места нахождения. 4. В интересах лица, нуждающегося в гарантированной государством квалифицированной юридической помощи, с ходатайством может обратиться его представитель в порядке, установленном законом. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона, необходимо вставить по тексту слово «квалифицированной». Правовое информирование, указанное в пункте 1 необходимо исключить из видов юридической помощи. «Искусственное введение такого вида помощи, как «правовое информирование», вряд ли приведёт к улучшению правовой осведомлённости населения, поскольку в законопроекте сам порядок этого публичного сервиса не конкретизирован; ответственность за его ненадлежащее предоставление не установлена. Эта норма носит формальный и поверхностный характер. Само по себе правовое информирование в реальной жизни не может быть жестко регламентировано, поскольку по своей сути эта функция свойственна каждому государственному органу и прочим уполномоченным субъектам правовых отношений по родам их деятельности, в случаях и порядке определенным различными нормативными актами. Например, администрацией любого публичного учреждения о вопросах, касающихся деятельности этого учреждения, в установленных законом случаях должно производиться «правовое информирование». Магазин должен вывешивать в общедоступных местах разъяснения прав потребителям, администрация пляжей должна информировать купальщиков о правилах поведения на водах, на вокзалах и аэропортах людям должна быть доступна информация о правах пассажиров и правилах безопасности и т.п. Очевидно, что полноценному контролю и стандартизации этот процесс из-за своей массовости просто не поддается, да, возможно, в них и не нуждается, поскольку может быть эффективно отрегулирован на уровне соответствующего ведомства». В пункте 2 в целях искоренения практики отсылочных норм, необходимо указать виды квалифицированной юридической помощи, оказываемой бесплатно в рамках гарантированной государством квалифицированной юридической помощи. По пункту 3, в случае исключения п. 1 ст. 24 отпадает необходимость в тексте: «Лица, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, вправе..».

39 Статья 25 Статья 25. Права и обязанности лица, нуждающегося в гарантированной государством юридической помощи 1. Лицо, нуждающееся в гарантированной государством юридической помощи, имеет право: 1) равного доступа к гарантированной государством юридической помощи; 2) получить информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания гарантированной государством юридической помощи; 3) обратиться за оказанием бесплатной юридической помощи к субъектам оказания гарантированной государством юридической помощи; 4) получить гарантированную государством юридическую помощь или отказаться от ее получения в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; 5) обжаловать действия либо бездействие субъектов, оказывающих гарантированную государством юридическую помощь, в порядке, предусмотренном настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан; 6) на конфиденциальность вопроса, по которому оказана гарантированная государством юридическая помощь. 2. Лицо, обратившееся с ходатайством об оказании ему гарантированной государством юридической помощи, предусмотренной подпунктами 2) и 3) статьи 15 настоящего Закона, обязано: 1) представить документы, подтверждающие его право на получение гарантированной государством юридической помощи, перечень которых утверждается уполномоченным органом; 2) своевременно извещать об изменении обстоятельств, влияющих на условия оказания гарантированной государством юридической помощи; 3) обеспечить достоверность информации, на которой основана необходимость оказания гарантированной государством юридической помощи. Статья 25. Права и обязанности лица, нуждающегося в гарантированной государством квалифицированной юридической помощи 1. Лицо, нуждающееся в гарантированной государством квалифицированной юридической помощи, имеет право: 1) равного доступа к гарантированной государством квалифицированной юридической помощи; 2) получить информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания гарантированной государством квалифицированной юридической помощи; 3) обратиться за оказанием бесплатной юридической помощи к субъектам оказания гарантированной государством квалифицированной юридической помощи; 4) получить гарантированную государством квалифицированную юридическую помощь или отказаться от ее получения в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; 5) обжаловать действия либо бездействие субъектов, оказывающих гарантированную государством квалифицированную юридическую помощь, в порядке, предусмотренном настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан; 6) на конфиденциальность вопроса, по которому оказана гарантированная государством квалифицированная юридическая помощь. 2. Лицо, обратившееся с ходатайством об оказании ему гарантированной государством квалифицированной юридической помощи, в виде правового консультирования, представительства интересов физических лиц в судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях и защиты физических лиц в уголовном и административном производстве, обязано: 1) представить документы, подтверждающие его право на получение гарантированной государством квалифицированной юридической помощи, перечень которых утверждается уполномоченным органом; 2) своевременно извещать об изменении обстоятельств, влияющих на условия оказания гарантированной государством квалифицированной юридической помощи; 3) обеспечить достоверность информации, на которой основана необходимость оказания гарантированной государством квалифицированной юридической помощи. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона, необходимо вставить по тексту слово «квалифицированной». В пункте 2 в целях искоренения практики отсылочных норм, необходимо указать виды квалифицированной юридической помощи, оказываемой бесплатно в рамках гарантированной государством квалифицированной юридической помощи.

40 Статья 26 Статья 26. Порядок оказания гарантированной государством юридической помощи отдельными субъектами Государственными органами гарантированная государством юридическая помощь в виде правового информирования оказывается в пределах их компетенции в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О доступе к информации». Порядок оказания гарантированной государством юридической помощи частными судебными исполнителями при исполнении социально значимой категории дел определяется Законом Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Порядок оказания гарантированной государством юридической помощи нотариусами определяется Законом Республики Казахстан «О нотариате». Статья 26. Порядок оказания гарантированной государством квалифицированной юридической помощи отдельными субъектами Государственными органами гарантированная государством юридическая помощь в виде правового информирования оказывается в пределах их компетенции в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О доступе к информации». Порядок оказания гарантированной государством квалифицированной юридической помощи в виде правового консультирования частными судебными исполнителями при исполнении социально значимой категории дел определяется Законом Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Порядок оказания гарантированной государством квалифицированной юридической помощи в виде правового консультирования нотариусами определяется Законом Республики Казахстан «О нотариате». Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона, необходимо вставить по тексту слово «квалифицированной». Абзац первый ст. 26 необходимо исключить, поскольку «искусственное введение такого вида помощи, как «правовое информирование», вряд ли приведёт к улучшению правовой осведомлённости населения, поскольку в законопроекте сам порядок этого публичного сервиса не конкретизирован; ответственность за его ненадлежащее предоставление не установлена. Эта норма носит формальный и поверхностный характер. Само по себе правовое информирование в реальной жизни не может быть жестко регламентировано, поскольку по своей сути эта функция свойственна каждому государственному органу и прочим уполномоченным субъектам правовых отношений по родам их деятельности, в случаях и порядке определенным различными нормативными актами. Например, администрацией любого публичного учреждения о вопросах, касающихся деятельности этого учреждения, в установленных законом случаях должно производиться «правовое информирование». Магазин должен вывешивать в общедоступных местах разъяснения прав потребителям, администрация пляжей должна информировать купальщиков о правилах поведения на водах, на вокзалах и аэропортах людям должна быть доступна информация о правах пассажиров и правилах безопасности и т.п. Очевидно, что полноценному контролю и стандартизации этот процесс из-за своей массовости просто не поддается, да, возможно, в них и не нуждается, поскольку может быть эффективно отрегулирован на уровне соответствующего ведомства». В абзаце два и три ст. 26 необходимо прояснить вид гарантированной государством юридической помощи, которые могут оказывать судебные исполнители и нотариусы. С этой целью важно указать: «в виде правового консультирования».

41 Статья 27 Статья 27. Порядок оказания гарантированной государством юридической помощи адвокатами 1. Адвокаты как субъекты оказания гарантированной государством юридической помощи оказывают физическим лицам гарантированную государством юридическую помощь в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 2. Участие адвокатов в оказании гарантированной государством юридической помощи обеспечивается коллегией адвокатов области, города республиканского значения, столицы. Оказание гарантированной государством юридической помощи адвокатами в сельских населенных пунктах обеспечивается коллегией адвокатов области. 3. Критерии отбора адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи, утверждаются Республиканской коллегией адвокатов. Преимущественное право включения в список адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи, предоставляется адвокатам, оказывающим комплексную социальную юридическую помощь. Коллегия адвокатов области, города республиканского значения, столицы ежегодно не позднее 1 декабря направляет в территориальный орган юстиции список адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи. Список адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи, может формироваться автоматически с помощью единой адвокатской информационной системы актуального состояния. В списке указываются номера и даты выдачи лицензий на занятие адвокатской деятельностью, формы организации адвокатской деятельности, наименования и места осуществления адвокатской деятельности. Список адвокатов обновляется ежегодно не позднее 1 декабря. Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее 25 декабря опубликовывает в периодическом печатном издании, распространяемом на территории соответствующей области, города республиканского значения, столицы, и размещает на своем интернет-ресурсе список адвокатов, принимающих участие в системе оказания гарантированной государством юридической помощи. 4. Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее 15 декабря заключает с адвокатами соглашение об оказании гарантированной государством юридической помощи. Форма соглашения, разрабатываемая и утверждаемая уполномоченным органом с учетом рекомендаций Республиканской коллегии адвокатов, должна содержать обязанность адвокатов и условия по полноценному обеспечению юридической помощью населения, проживающего на территории области, города республиканского значения, столицы. 5. Адвокаты ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в коллегию адвокатов отчет об оказанной ими гарантированной государством юридической помощи. Форма отчета утверждается уполномоченным органом с учетом рекомендаций Республиканской коллегии адвокатов. 6. Коллегия адвокатов области, города республиканского значения, столицы ежегодно не позднее 5 июля и 5 января представляет в территориальный орган юстиции сводный отчет об оказанной адвокатами гарантированной государством юридической помощи по форме, утверждаемой уполномоченным органом с учетом рекомендаций Республиканской коллегии адвокатов. Сводный отчет коллегии адвокатов области содержит информацию об обеспечении гарантированной государством юридической помощью сельских населенных пунктов. Статья 27. Порядок оказания гарантированной государством квалифицированной юридической помощи адвокатами 1. Адвокаты как субъекты оказания гарантированной государством юридической помощи оказывают физическим лицам гарантированную государством квалифицированную юридическую помощь в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 2. Участие адвокатов в оказании гарантированной государством квалифицированной юридической помощи обеспечивается коллегией адвокатов области, города республиканского значения, столицы. Оказание гарантированной государством квалифицированной юридической помощи адвокатами в сельских населенных пунктах обеспечивается коллегией адвокатов области. 3. Критерии отбора адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи, утверждаются Республиканской коллегией адвокатов. Преимущественное право включения в список адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи, предоставляется адвокатам, оказывающим комплексную социальную юридическую помощь. Коллегия адвокатов области, города республиканского значения, столицы ежегодно не позднее 1 декабря направляет в территориальный орган юстиции список адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством квалифицированной юридической помощи. Список адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством квалифицированной юридической помощи, может формироваться автоматически с помощью единой адвокатской информационной системы актуального состояния. В списке указываются номера и даты выдачи лицензий на занятие адвокатской деятельностью, формы организации адвокатской деятельности, наименования и места осуществления адвокатской деятельности. Список адвокатов обновляется ежегодно не позднее 1 декабря. Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее 25 декабря опубликовывает в периодическом печатном издании, распространяемом на территории соответствующей области, города республиканского значения, столицы, и размещает на своем интернет-ресурсе список адвокатов, принимающих участие в системе оказания гарантированной государством квалифицированной юридической помощи. 4. Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее 15 декабря заключает с адвокатами соглашение об оказании гарантированной государством квалифицированной юридической помощи. Форма соглашения, разрабатываемая и утверждаемая уполномоченным органом с учетом рекомендаций Республиканской коллегии адвокатов, должна содержать обязанность адвокатов и условия по полноценному обеспечению юридической помощью населения, проживающего на территории области, города республиканского значения, столицы. 5. Адвокаты ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в коллегию адвокатов отчет об оказанной ими гарантированной государством квалифицированной юридической помощи. Форма отчета утверждается уполномоченным органом с учетом рекомендаций Республиканской коллегии адвокатов. 6. Коллегия адвокатов области, города республиканского значения, столицы ежегодно не позднее 5 июля и 5 января представляет в территориальный орган юстиции сводный отчет об оказанной адвокатами гарантированной государством квалифицированной юридической помощи по форме, утверждаемой уполномоченным органом с учетом рекомендаций Республиканской коллегии адвокатов. Сводный отчет коллегии адвокатов области содержит информацию об обеспечении гарантированной государством квалифицированной юридической помощью сельских населенных пунктов. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона, необходимо вставить по тексту слово «квалифицированной». По пункту 3 ст. 27 необходимо исключить второй абзац, поскольку согласно ст. 14 Конституции РК «1. Все равны перед законом и судом. 2. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам». В связи с положениями Конституции не допустима дискриминация адвокатов на основании фактов оказания помощи в виде pro bono.

42 Статья 28 Статья 28. Отказ в оказании гарантированной государством юридической помощи 1. В оказании гарантированной государством юридической помощи в виде правового информирования отказывается, если обращение заявителя не имеет правового характера. 2. В оказании гарантированной государством юридической помощи в виде правового консультирования и представительства отказывается при наличии одного из следующих условий: 1) заявитель не относится к категории лиц, имеющих право на получение гарантированной государством юридической помощи, предусмотренных пунктом 2 статьи 24 настоящего Закона; 2) обращение заявителя не имеет правового характера. 3. Отказ в оказании гарантированной государством юридической помощи должен быть мотивированным и может быть обжалован в уполномоченный орган. При неурегулированности спора решение уполномоченного органа может быть обжаловано в суде. Статья 28. Отказ в оказании гарантированной государством квалифицированной юридической помощи 1. В оказании гарантированной государством юридической помощи в виде правового информирования отказывается, если обращение заявителя не имеет правового характера. 2. В оказании гарантированной государством квалифицированной юридической помощи в виде правового консультирования и представительства интересов физических лиц в судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях и защиты физических лиц в уголовном и административном производстве отказывается при наличии одного из следующих условий: 1) заявитель не относится к категории лиц, имеющих право на получение гарантированной государством квалифицированной юридической помощи, предусмотренных пунктом 2 статьей 24 настоящего Закона; 2) обращение заявителя не имеет правового характера. 3. Отказ в оказании гарантированной государством квалифицированной юридической помощи должен быть мотивированным и может быть обжалован в уполномоченный орган или в судебном порядке. При неурегулированности спора решение уполномоченного органа может быть обжаловано в суде. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона, необходимо вставить по тексту слово «квалифицированной». Правовое информирование, указанное в подпункте 1) необходимо исключить из видов юридической помощи поскольку оно по своей сути и природе не относится к квалифицированной юридической помощи. Правовым информированием могут заниматься любые лица к чьим профессиональным обязанностям может относиться распространение информации правового характера. Например, СМИ в результате государственно социального заказа или в результате редакционной политики, НПО в рамках проекта и т.д. (см. также обоснование к абзацу первому ст. 26). В пункте 2 необходимо детализировать виды квалифицированной юридической помощи, по которым может быть отказано в ее предоставлении. По пункту 3 ст. 28 предлагается указать альтернативный способ обжалования отказа в оказании гарантированной государством квалифицированной юридической помощи в виде прямого первичного обращения в суд. Поскольку статья 13 Конституции в части 2 гласит, что в РК каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод. Создание искусственных барьеров для прямого обращения в суд создает условия для нарушения положений ст. 13 Конституции РК.

43 Статья 29 Статья 29. Финансирование гарантированной государством юридической помощи Финансирование гарантированной государством юридической помощи осуществляется за счет бюджетных средств в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Размер, порядок оплаты труда лиц, оказывающих гарантированную государством юридическую помощь, устанавливаются Правительством Республики Казахстан. Статья 29. Финансирование гарантированной государством квалифицированной юридической помощи Финансирование гарантированной государством квалифицированной юридической помощи осуществляется за счет бюджетных средств в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Размер, порядок оплаты труда лиц, оказывающих гарантированную государством квалифицированную юридическую помощь, устанавливаются Правительством Республики Казахстан. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона, необходимо вставить по тексту слово «квалифицированной».

44 Статья 30. Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о гарантированной государством юридической помощи Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о гарантированной государством юридической помощи осуществляется уполномоченным органом. Статья 30. Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о гарантированной государством квалифицированной юридической помощи Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о гарантированной государством квалифицированной юридической помощи осуществляется уполномоченным органом. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона, необходимо вставить по тексту слово «квалифицированной».

РАЗДЕЛ 3. АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Глава 3. Адвокатура и статус адвоката

45 Пункт 2 статьи 31 Статья 31. Назначение адвокатуры 2. Адвокатура организует деятельность адвокатов по защите по уголовным делам, делам об административных правонарушениях, а также представительству по уголовным и гражданским делам и делам об административных правонарушениях, а также по оказанию иных видов юридической помощи в целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных интересов физических лиц, а также прав и законных интересов юридических лиц. Юридическая помощь, оказываемая адвокатами в рамках осуществляемой ими адвокатской деятельности, не является предпринимательской деятельностью. В Республике Казахстан может быть введена государственная адвокатура, основы, порядок и условия деятельности которой устанавливаются законом. Статья 31. Назначение адвокатуры 2. Адвокатура организует деятельность адвокатов по защите по уголовным делам, делам об административных правонарушениях, а также представительству по уголовным и гражданским делам и делам об административных правонарушениях, а также по оказанию иных видов юридической помощи в целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных интересов физических лиц, а также прав и законных интересов юридических лиц. Юридическая помощь, оказываемая адвокатами в рамках осуществляемой ими адвокатской деятельности, не является предпринимательской деятельностью. В Республике Казахстан может быть введена государственная адвокатура, основы, порядок и условия деятельности которой устанавливаются законом. Абзац 3 ст. 31 исключить ввиду того, что положения законопроекта о создании в Республике Казахстан государственной адвокатуры противоречат основным принципам организации адвокатуры в правовом, демократическом, социальном государстве, а также - международным обязательствам Казахстана. «Считаем данную идею порочной и представляющей опасность для прав, свобод и законных интересов граждан, а также реализации принципов справедливого правосудия. Она противоречит основным стандартам оказания квалифицированной юридической помощи в демократическом обществе, особенно, по делам, связанным с наличием правовых конфликтов частного субъекта с государственными органами (например, защита в уголовном и административном судопроизводстве, обжалование действий и бездействия представителей исполнительной власти, трудовые и экологические споры с субъектами хозяйственной деятельности, учредителем которых является государство и т.п.). В уголовном процессе по делам публичного обвинения преследование и поддержание обвинения осуществляется представителями государства, фактически относящимися к органам исполнительной власти. Примерно такая же ситуация складывается по большинству административных производств. Если функции обвинения и защиты будут сконцентрированы в руках чиновников, это однозначно приведет к еще большему развитию обвинительного уклона и, в конечном итоге, к усилению репрессивных начал в правоприменении. Государственная адвокатура непременно будет частью исполнительной власти и априори не сможет обладать той же степенью юридической свободы и процессуальной самостоятельности, которую имеет нормальная адвокатура в силу своего особого, независимого негосударственного статуса. Следовательно, адвокаты-чиновники, находящиеся на содержании государства, будут обязаны действовать в его пользу и меньше всего будут заинтересованы в активной и принципиальной защите частных субъектов при наличии у них разногласий с органами публичной власти. Кроме того, взаимодействие «государственных адвокатов» с органами предварительного расследования на постоянной безальтернативной основе неизбежно породит новые условия для коррупции и снизит уровень качества оказываемой юридической помощи».

45 Статья 34 Статья 34. Права и обязанности адвоката 1. Адвокат вправе оказывать лицу, обратившемуся за помощью, любую юридическую помощь, в которой оно нуждается. 2. Адвокат от своего имени заключает письменный договор об оказании юридической помощи с обратившимся к нему лицом. 3. Адвокат, выступая в качестве защитника или представителя, правомочен в соответствии с процессуальным законом: 1) защищать и представлять права и интересы лиц, обратившихся за юридической помощью, во всех судах, государственных, иных органах и организациях, в компетенцию которых входит разрешение соответствующих вопросов; 2) запрашивать и получать во всех государственных органах и негосударственных организациях сведения, необходимые для осуществления адвокатской деятельности; 3) самостоятельно собирать фактические данные, необходимые для оказания юридической помощи, и представлять их государственным органам и должностным лицам; 4) знакомиться с материалами, касающимися лица, обратившегося за помощью, включая процессуальные документы, следственные и судебные дела, и фиксировать содержащуюся в них информацию любым способом, не запрещенным законодательными актами; 5) с момента допуска к участию в деле иметь свидания наедине со своим подзащитным без ограничения их количества, продолжительности и в условиях, обеспечивающих конфиденциальность таковых свиданий; 6) запрашивать на договорной основе заключения специалистов для разъяснения вопросов, возникающих в связи с оказанием юридической помощи и требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства и в других сферах деятельности; 7) заявлять ходатайства, приносить в установленном порядке жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органов юстиции, прокуратуры, дознания, предварительного следствия и суда, а также иных должностных лиц, ущемляющих права и охраняемые законом интересы лиц, обратившихся за помощью; 8) знакомиться с информацией, составляющей государственные секреты, а также с информацией, содержащей военную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, если это необходимо для осуществления защиты или представительства при проведении дознания, предварительного следствия и в суде, в порядке, предусмотренном законодательными актами; 9) использовать все не запрещенные законом средства и способы защиты прав и законных интересов лиц, обратившихся за юридической помощью; 10) проводить примирительные процедуры; 11) оказывать комплексную социальную юридическую помощь; 12) совершать иные действия, не противоречащие законодательству. 4. Государственный орган или должностное лицо не могут отказать в признании права адвоката представлять интересы лица, обратившегося за юридической помощью, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Адвокат пользуется правом свободного доступа в административные здания судов, прокуратуры, органов, ведущих уголовный процесс, в установленном порядке по предъявлении им удостоверения адвоката. Доступ адвоката в места содержания задержанных, содержащихся под стражей и отбывающих наказание, осуществляется в соответствии с установленным пропускным режимом. 5. Адвокат имеет право на гарантированную государством социальную защиту, осуществляемую за счет средств обязательного страхования. Взносы на социальное страхование уплачиваются адвокатами в соответствии с действующим законодательством. Адвокат имеет право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 6. Адвокат обязан: 1) соблюдать при исполнении своих профессиональных обязанностей Конституцию Республики Казахстан, настоящий Закон, законодательство Республики Казахстан о юридической помощи, законодательство Республики Казахстан; 2) соблюдать присягу адвоката Республики Казахстан, Кодекс профессиональной этики адвокатов, установленный Республиканской коллегией адвокатов; 3) соблюдать и исполнять решения органов коллегии адвокатов, Республиканской коллегии адвокатов; 4) руководствоваться в своей профессиональной деятельности принципами оказания юридической помощи, установленными настоящим Законом; 5) быть членом коллегии адвокатов; 6) осуществлять страхование своей профессиональной ответственности; 7) представлять клиенту (доверителю) информацию о членстве в коллегии адвокатов; 8) сообщать клиенту (доверителю) о невозможности своего участия в оказании юридической помощи вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих ее оказанию; 9) обеспечивать сохранность документов, получаемых от клиента (доверителя) и третьих лиц при оказании юридической помощи; 10) представлять по требованию клиента (доверителя) страховой полис; 11) заключать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации с клиентом (доверителем), если об этом не возражает клиент (доверитель); 12) хранить в тайне сведения, ставшие ему известными в связи с оказанием юридической помощи, и не разглашать их без согласия лица, обратившегося за помощью; 13) выполнять любые не запрещенные законом действия по установлению фактических обстоятельств, направленные на обеспечение прав, свобод и законных интересов клиента (доверителя); 14) по требованию клиента (доверителя) предоставить отчет о выполнении письменного договора об оказании юридической помощи; 15) хранить документы, которые использовались при оказании юридической помощи, на бумажных или электронных носителях либо в форме электронных документов в течение трех лет с даты завершения оказания юридической помощи; 16) постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 17) в течение месяца после вступления в члены коллегии адвокатов, а также после учреждения коммерческой организации передать в доверительное управление находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций и иное имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, законно принадлежащих ему, а также имущества, переданного в имущественный наем. Договор доверительного управления имуществом подлежит нотариальному удостоверению. Адвокат вправе не передавать в доверительное управление принадлежащие ему облигации, паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов. Адвокат имеет право получать доход от переданного в доверительное управление имущества; 18) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и договором об оказании юридической помощи. 7. Адвокату запрещается оказывать юридическую помощь в случае наличия конфликта интересов. Адвокат обязан отказаться от оказания юридической помощи в случаях, если: имеется конфликт интересов клиента (доверителя) и адвоката, его близких родственников, а также при наличии других обстоятельств, составляющих конфликт интересов; имеются основания, предусмотренные процессуальным законодательством Республики Казахстан. 8. Адвокату запрещается занимать по делу правовую позицию, ухудшающую положение лица, обратившегося за помощью, использовать свои полномочия в ущерб лицу, интересы которого он защищает или представляет. 9. Адвокат не вправе отказаться от принятого поручения по уголовному делу и в случае постановления неправосудного, с точки зрения подзащитного или самого адвоката, приговора обязан обжаловать его в установленном порядке. Адвокат вправе отказаться от принятого поручения, если оказание юридической помощи противоречит его моральным ценностям. 10. Адвокату запрещается состоять на государственной службе и заниматься предпринимательской деятельностью, занимать иную оплачиваемую должность, кроме случаев вхождения в состав наблюдательного совета коммерческой организации, избрания или назначения арбитром соответствующего арбитража для разрешения спора, а также занятия преподавательской, научной или творческой деятельностью. Адвокат вправе быть избранным на оплачиваемую выборную или назначаемую должность в коллегии адвокатов, Республиканской коллегии адвокатов и международных общественных объединениях адвокатов. Статья 34. Права и обязанности адвоката 1. Адвокат вправе оказывать лицу, обратившемуся за помощью, любую квалифицированную юридическую помощь, в которой оно нуждается. 2. Адвокат от своего имени заключает письменный договор об оказании квалифицированной юридической помощи с обратившимся к нему лицом. 3. Адвокат, выступая в качестве защитника или представителя, правомочен в соответствии с процессуальным законом: 1) защищать и представлять права и интересы лиц, обратившихся за квалифицированной юридической помощью, во всех судах, государственных, иных органах и организациях, в компетенцию которых входит разрешение соответствующих вопросов; 2) запрашивать и получать во всех государственных органах и негосударственных организациях сведения, необходимые для осуществления адвокатской деятельности; 3) самостоятельно собирать фактические данные, необходимые для оказания квалифицированной юридической помощи, и представлять их государственным органам и должностным лицам; 4) знакомиться с материалами, касающимися лица, обратившегося за помощью, включая процессуальные документы, следственные и судебные дела, и фиксировать содержащуюся в них информацию любым способом, не запрещенным законодательными актами; 5) с момента допуска к участию в деле иметь свидания наедине со своим подзащитным без ограничения их количества, продолжительности и в условиях, обеспечивающих конфиденциальность таковых свиданий; 6) запрашивать на договорной основе заключения специалистов для разъяснения вопросов, возникающих в связи с оказанием квалифицированной юридической помощи и требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства и в других сферах деятельности; 7) заявлять ходатайства, приносить в установленном порядке жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органов юстиции, прокуратуры, дознания, предварительного следствия и суда, а также иных должностных лиц, ущемляющих права и охраняемые законом интересы лиц, обратившихся за помощью; 8) знакомиться с информацией, составляющей государственные секреты, а также с информацией, содержащей военную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, если это необходимо для осуществления защиты или представительства при проведении дознания, предварительного следствия и в суде, в порядке, предусмотренном законодательными актами; 9) использовать все не запрещенные законом средства и способы защиты прав и законных интересов лиц, обратившихся за квалифицированной юридической помощью; 10) проводить примирительные процедуры; 11) оказывать комплексную социальную квалифицированную юридическую помощь; 12) совершать иные действия, не противоречащие законодательству. 4. Государственный орган или должностное лицо не могут отказать в признании права адвоката представлять интересы лица, обратившегося за квалифицированной юридической помощью, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Адвокат пользуется правом свободного доступа в административные здания судов, прокуратуры, органов, ведущих уголовный процесс, в установленном порядке по предъявлении им удостоверения адвоката. Доступ адвоката в места содержания задержанных, содержащихся под стражей и отбывающих наказание, осуществляется в соответствии с установленным пропускным режимом. 5. Адвокат имеет право на гарантированную государством социальную защиту, осуществляемую за счет средств обязательного страхования. Взносы на социальное страхование уплачиваются адвокатами в соответствии с действующим законодательством. Адвокат имеет право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 6. Адвокат обязан: 1) соблюдать при исполнении своих профессиональных обязанностей Конституцию Республики Казахстан, настоящий Закон, законодательство Республики Казахстан о юридической помощи, законодательство Республики Казахстан; 2) соблюдать присягу адвоката Республики Казахстан, Кодекс профессиональной этики адвокатов, установленный Республиканской коллегией адвокатов; 3) соблюдать и исполнять решения органов коллегии адвокатов, Республиканской коллегии адвокатов; 4) руководствоваться в своей профессиональной деятельности принципами оказания квалифицированной юридической помощи, установленными настоящим Законом; 5) быть членом коллегии адвокатов; 6) осуществлять страхование своей профессиональной ответственности; 7) представлять клиенту (доверителю) информацию о членстве в коллегии адвокатов; 8) сообщать клиенту (доверителю) о невозможности своего участия в оказании квалифицированной юридической помощи вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих ее оказанию; 9) обеспечивать сохранность документов, получаемых от клиента (доверителя) и третьих лиц при оказании квалифицированной юридической помощи; 10) представлять по требованию клиента (доверителя) страховой полис; 11) заключать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации с клиентом (доверителем), если об этом не возражает клиент (доверитель); 12) хранить в тайне сведения, ставшие ему известными в связи с оказанием юридической помощи, и не разглашать их без согласия лица, обратившегося за помощью; 13) выполнять любые не запрещенные законом действия по установлению фактических обстоятельств, направленные на обеспечение прав, свобод и законных интересов клиента (доверителя); 14) по требованию клиента (доверителя) предоставить отчет о выполнении письменного договора об оказании квалифицированной юридической помощи; 15) хранить документы, которые использовались при оказании юридической помощи, на бумажных или электронных носителях либо в форме электронных документов в течение трех лет с даты завершения оказания квалифицированной юридической помощи; 16) постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 17) в течение месяца после вступления в члены коллегии адвокатов, а также после учреждения коммерческой организации передать в доверительное управление находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций и иное имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, законно принадлежащих ему, а также имущества, переданного в имущественный наем. Договор доверительного управления имуществом подлежит нотариальному удостоверению. Адвокат вправе не передавать в доверительное управление принадлежащие ему облигации, паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов. Адвокат имеет право получать доход от переданного в доверительное управление имущества; 18) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и договором об оказании квалифицированной юридической помощи. 7. Адвокату запрещается оказывать квалифицированную юридическую помощь в случае наличия конфликта интересов. Адвокат обязан отказаться от оказания квалифицированной юридической помощи в случаях, если: имеется конфликт интересов клиента (доверителя) и адвоката, его близких родственников, а также при наличии других обстоятельств, составляющих конфликт интересов; имеются основания, предусмотренные процессуальным законодательством Республики Казахстан. 8. Адвокату запрещается занимать по делу правовую позицию, ухудшающую положение лица, обратившегося за помощью, использовать свои полномочия в ущерб лицу, интересы которого он защищает или представляет. 9. Адвокат не вправе отказаться от принятого поручения по уголовному делу и в случае постановления неправосудного, с точки зрения подзащитного или самого адвоката, приговора обязан обжаловать его в установленном порядке. Адвокат вправе отказаться от принятого поручения, если оказание квалифицированной юридической помощи противоречит его моральным ценностям. 10. Адвокату запрещается состоять на государственной службе и заниматься предпринимательской деятельностью, занимать иную оплачиваемую должность, кроме случаев вхождения в состав наблюдательного совета коммерческой организации, избрания или назначения арбитром соответствующего арбитража для разрешения спора, а также занятия преподавательской, научной или творческой деятельностью. Адвокат вправе быть избранным на оплачиваемую выборную или назначаемую должность в коллегии адвокатов, Республиканской коллегии адвокатов и международных общественных объединениях адвокатов. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона, необходимо вставить по тексту слово «квалифицированной». В подпункте 16 пункта 6 статьи 34 исключить слово «постоянно».

46 Статья 35 Статья 35. Профессиональные нормы поведения адвоката Адвокат при оказании юридической помощи должен соблюдать следующие профессиональные правила: 1) проявлять добросовестность при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей; 2) корректно вести себя по отношению к органам и должностным лицам, рассматривающим юридические вопросы; 3) не допускать необоснованного затягивания дела, незаконных методов оказания юридической помощи, обмана, формируя и ограничивая свое профессиональное поведение в соответствии с правами и законными интересами лица, обратившегося за помощью; 4) соблюдать верность интересам лица, обратившегося за помощью, и не совершать каких-либо действий вопреки его интересам. Статья 35. Профессиональные нормы поведения адвоката Адвокат при оказании квалифицированной юридической помощи должен соблюдать следующие профессиональные правила: 1) проявлять добросовестность при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей; 2) корректно вести себя по отношению к органам и должностным лицам, рассматривающим юридические вопросы; 3) не допускать необоснованного затягивания дела, незаконных методов оказания квалифицированной юридической помощи, обмана, формируя и ограничивая свое профессиональное поведение в соответствии с правами и законными интересами лица, обратившегося за помощью; 4) соблюдать верность интересам лица, обратившегося за помощью, и не совершать каких-либо действий вопреки его интересам. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона, необходимо вставить по тексту слово «квалифицированной».

47 Статья 36 Статья 36. Гарантии адвокатской деятельности 1. Вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с законодательством, либо препятствование этой деятельности каким бы то ни было способом запрещается. 2. Отождествление адвоката с лицом, которому он оказывает юридическую помощь, запрещается. 3. Запрещается допрашивать, истребовать или требовать от адвоката, его помощника, его стажера, лица, находящегося в трудовых отношениях с адвокатом, юридической консультацией, адвокатской конторой, руководителей и работников президиума коллегии адвокатов, а также от лица, в отношении которого прекращено или приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью, или пытаться другим способом получить без согласия адвоката и его клиента (доверителя) сведения, материалы, связанные с оказанием юридической помощи, за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан. 4. Государственные органы, должностные лица не вправе отказывать адвокату в предоставлении свиданий наедине с его подзащитным в условиях, обеспечивающих конфиденциальность таких свиданий, а также ограничивать их количество и продолжительность. 5. Адвокатское делопроизводство, иные связанные с ним материалы и документы, а также имущество адвоката, в том числе средства мобильной связи, аудиоаппаратура, компьютерная техника, не подлежат досмотру, осмотру, выемке, изъятию и проверке, кроме случаев применения мер и временных ограничений на период проведения антитеррористической операции и иных случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. 6. Адвокату гарантируется право на обеспечение безопасности при осуществлении адвокатской деятельности в порядке, установленном законом. 7. Органы, должностные лица уголовного преследования в случаях, предусмотренных процессуальным законом, обязаны уведомлять адвоката о необходимости его участия в следственных и иных процессуальных действиях в согласованный с адвокатом срок. 8. Государственные органы, органы местного самоуправления, юридические лица обязаны в течение десяти рабочих дней дать письменный ответ на обращение адвоката, связанное с оказанием им юридической помощи по конкретному делу. В предоставлении адвокату запрошенных сведений может быть отказано в случае, если: 1) нарушены требования к порядку оформления и направления запроса; 2) субъект, получивший запрос, не располагает запрошенными сведениями; 3) направление запроса для получения информации, не является необходимым для оказания юридической помощи клиенту (доверителю); 4) получение информации по запросу направлено на цели, не связанные с оказанием юридической помощи клиенту (доверителю); 5) информация отнесена к информации с ограниченным доступом. 9. Нарушение прав и гарантий адвокатской деятельности влечет ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. 10. Отсутствует. 11. Отсутствует. Статья 36. Гарантии адвокатской деятельности 1. Вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с законодательством, либо воспрепятствование этой деятельности каким бы то ни было способом запрещается. 2. Отождествление адвоката с лицом, которому он оказывает квалифицированную юридическую помощь, запрещается. 3. Запрещается допрашивать, истребовать или требовать от адвоката, его помощника, его стажера, лица, находящегося в трудовых отношениях с адвокатом, юридической консультацией, адвокатской конторой, руководителей и работников президиума коллегии адвокатов, а также от лица, в отношении которого прекращено или приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью, или пытаться другим способом получить без согласия адвоката и его клиента (доверителя) сведения, материалы, связанные с оказанием квалифицированной юридической помощи, за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан. 4. Государственные органы, должностные лица не вправе отказывать адвокату в предоставлении свиданий наедине с его подзащитным в условиях, обеспечивающих конфиденциальность таких свиданий, а также ограничивать их количество и продолжительность. 5. Адвокатское делопроизводство, иные связанные с ним материалы и документы, а также имущество адвоката, в том числе средства мобильной связи, аудиоаппаратура, компьютерная техника, не подлежат досмотру, осмотру, выемке, изъятию и проверке, кроме случаев применения мер и временных ограничений на период проведения антитеррористической операции и иных случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. 6. Адвокату гарантируется право на обеспечение безопасности при осуществлении адвокатской деятельности в порядке, установленном законом. 7. Органы, должностные лица уголовного преследования в случаях, предусмотренных процессуальным законом, обязаны уведомлять адвоката о необходимости его участия в следственных и иных процессуальных действиях в согласованный с адвокатом срок. 8. Государственные органы, органы местного самоуправления, юридические лица обязаны в течение десяти рабочих дней дать письменный ответ на обращение адвоката, связанное с оказанием им квалифицированной юридической помощи по конкретному делу. В предоставлении адвокату запрошенных сведений может быть отказано в случае, если: 1) нарушены требования к порядку оформления и направления запроса; 2) субъект, получивший запрос, не располагает запрошенными сведениями; 3) направление запроса для получения информации, не является необходимым для оказания юридической помощи клиенту (доверителю); 4) получение информации по запросу направлено на цели, не связанные с оказанием юридической помощи клиенту (доверителю); 5) информация отнесена к информации с ограниченным доступом. 9. Нарушение прав и гарантий адвокатской деятельности влечет ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. 10. Запрещается привлекать адвоката к сотрудничеству на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими оперативные розыскные действия и досудебное производство. 11. Адвокат имеет право на беспрепятственный доступ в помещения государственных органов, учреждений и организаций, правоохранительных органов, прокуратуры, судов, следственных изоляторов, учреждений пенитенциарной системы, если это вызвано выполнением профессиональных обязанностей по оказанию правовой помощи физическим и юридическим лицам. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона, необходимо вставить по тексту слово «квалифицированной». В пункте первом ст. 36 заменить слово «препятствования» на «воспрепятствование», с целью соблюдения надлежащей терминологии. Подпункты 3) и 4) пункта 8 ст. 36 исключить, поскольку не понятно, кто будет давать оценку целесообразности обращения адвоката. Специфика каждого дела уникальна и подача даже самого экзотического по своему содержанию обращения адвоката может быть продиктована необходимостью и целями защиты лица, которому оказываются адвокатские услуги. Наличие этих пунктов позволит получателю обращения адвоката произвольно и самостоятельно давать оценку его содержанию и принимать немотивированные решения по отказу в предоставлении ответа на обращение адвоката. Предлагается дополнить ст. 36 пунктом 10 следующего содержания: «Запрещается привлекать адвоката к сотрудничеству на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими оперативные розыскные действия и досудебное производство». Сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими оперативные и негласные следственные действия не только носит аморальный и бесчестный по отношению к доверителям характер, но и противоречит принципам адвокатской деятельности, указанной в настоящем законе. Предлагается дополнить ст. 36 пунктом 11. Дополнение о праве адвоката на доступ в помещения вызвано тем, что в проекте отсутствует это неотъемлемое право, без которого осуществление адвокатской деятельности будет затруднено, а то и вовсе невозможно.

48 Статья 37 Статья 37. Страхование деятельности адвоката 1. Адвокат обязан заключить договор страхования своей профессиональной ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда клиенту в результате оказания юридической помощи. Адвокат не вправе приступать к оказанию юридической помощи в отсутствие договора страхования своей профессиональной ответственности. 2. Объектом страхования профессиональной ответственности адвоката являются имущественные интересы страхователя (застрахованного лица), связанные с его обязанностью в порядке, установленном законодательством, возместить вред, причиненный третьим лицам, в связи с осуществлением адвокатской деятельности. 3. Страховым случаем по договору страхования профессиональной ответственности адвоката является факт наступления гражданско-правовой ответственности страхователя по возмещению вреда, причиненного имущественным интересам третьих лиц в результате допущенных застрахованным лицом профессиональных ошибок при оказании юридической помощи. Под профессиональными ошибками для целей настоящей статьи понимается: 1) пропуск процессуальных сроков; 2) неправильное оформление документов; 3) не извещение третьего лица о последствиях совершаемых юридических действий, что повлекло причинение ему вреда; 4) утрата или порча документов, полученных страхователем (застрахованным лицом) от клиента (доверителя) для оказания юридической помощи; 5) неправомерное разглашение сведений, составляющих адвокатскую тайну. 6) договором могут быть определены иные действия (бездействие), повлекшие причинение вреда имущественным интересам третьих лиц в результате оказания юридической помощи застрахованным лицом. 4. Страховой случай считается наступившим, если вред причиненный третьему лицу явился следствием неумышленного нарушения страхователем (застрахованным) профессиональных обязанностей. 5. Размер страховой суммы по договору страхования профессиональной ответственности адвокатов определяется его условиями и должен составлять для адвокатов, осуществляющих деятельность на территории города республиканского значения, столицы, - не менее 1000, для иных адвокатов - не менее 500-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на дату заключения договора обязательного страхования ответственности адвокатов. Порядок и иные условия страхования профессиональной ответственности адвоката определяются соглашением сторон. Исключить Основными проблемами внедрения института страхования профессиональной ответственности адвокатов, являются определение при заключении договора страхования четкого перечня страховых случаев (страховых рисков), а также доказывание вины адвоката при наступлении страхового случая. В настоящее время отсутствуют научно разработанные, проверенные практикой и объективно отражающие реальное состояние дел в этой области критерии оценок адвокатского труда, методики определения этих оценок, а также критерии риска имущественной ответственности адвоката. Так, в частности можно выделить следующие проблемы применения страхования имущественной ответственности адвокатов: 1. Неопределенность со сроками. Страхование риска ответственности адвоката осуществляется на договорной основе. Этот договор срочный. Как быть, если сроки действия договора страхования и соглашения между доверителем и адвокатом не совпадают? Например, судебное рассмотрение дела, в котором участвует адвокат, затягивается, а договор страхования уже не действует. При этом, уже после окончания срока страхового договора адвокатом в судебном заседании допущена ошибка, приведшая к негативным последствиям для доверителя. Вряд ли, последний сможет рассчитывать на возмещение, ведь договор страхования прекратил свое действие, и страховые взносы адвокатов «не сыграли свою роль». 2.Уплата страховых премий адвокатом страховщику по договору страхования будет зависеть от получаемого адвокатом вознаграждения за оказание профессиональной юридической помощи доверителю. Следовательно, страхование риска профессиональной ответственности адвоката повлечет увеличение стоимости адвокатских услуг и, соответственно, расходов граждан на защиту их прав и законных интересов. Согласно пункту 1 статьи 806 Гражданского кодекса Республики Казахстан обязательное страхование — это страхование, осуществляемое в силу требований законодательных актов, условия которого определяются соглашением сторон, если иное не установлено законодательными актами, регулирующими обязательные виды страхования. Необходимость введения института обязательного страхования адвокатами профессиональной ответственности на данный момент представляется весьма неочевидной. Отсутствие на страховом рынке соответствующей практики позволяет говорить лишь о последующем развитии на страховом рынке Казахстана добровольного страхования профессиональной ответственности адвокатов. Предлагается отложить введение соответствующих норм до 2020 года, когда во всей стране будет проведена реформа страховой деятельности.

49 Пункты 1 и 2 статьи 38 Статья 38. Адвокатская тайна 1. Адвокатскую тайну составляют факт обращения к адвокату, сведения о содержании устных и письменных переговоров с лицом, обратившимся за помощью, и другими лицами, о характере и результатах, предпринимаемых в интересах лица, обратившегося за помощью, действий, а также иная информация, касающаяся оказания юридической помощи. 2. Адвокаты, их помощники, стажеры, работники президиума коллегии адвокатов, юридической консультации, адвокатской конторы, а также лицо, в отношении которого прекращено или приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью, не вправе разглашать, а также использовать в своих интересах или интересах третьих лиц какие-либо сведения, полученные в связи с оказанием юридической помощи. Статья 38. Адвокатская тайна 1. Адвокатскую тайну составляют факт обращения к адвокату, сведения о содержании устных и письменных переговоров с лицом, обратившимся за помощью, и другими лицами, о характере и результатах, предпринимаемых в интересах лица, обратившегося за помощью, действий, а также иная информация, касающаяся оказания квалифицированной юридической помощи. 2. Адвокаты, их помощники, стажеры, работники президиума коллегии адвокатов, юридической консультации, адвокатской конторы, а также лицо, в отношении которого прекращено или приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью, не вправе разглашать, а также использовать в своих интересах или интересах третьих лиц какие-либо сведения, полученные в связи с оказанием квалифицированной юридической помощи. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона, необходимо вставить по тексту слово «квалифицированной».

50 Пункты 1 и 2 статьи 40 Статья 40. Комиссия по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью 1. Лица, прошедшие стажировку, проходят аттестацию в комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, создаваемой при территориальных органах юстиции областей, городов республиканского значения и столицы. Комиссия по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, состоит из семи членов, в том числе трех адвокатов, кандидатуры которых определяются общим собранием членов коллегий адвокатов областей, городов республиканского значения и столицы, на период проведения аттестации. Персональный состав комиссий по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, и регламент их работы утверждаются приказами Министра юстиции Республики Казахстан. 2. От прохождения аттестации освобождаются: 1) лица, сдавшие квалификационный экзамен в Квалификационной комиссии при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан, успешно прошедшие стажировку в суде и получившие положительный отзыв пленарного заседания областного или приравненного к нему суда; 2) лица, прекратившие полномочия судьи по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) пункта 1 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»; 3) лица, уволенные из органов прокуратуры и следствия, при наличии стажа работы в должности прокурора или следователя не менее десяти лет, за исключением уволенных по отрицательным мотивам. Статья 40. Комиссия по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью 1. Лица, прошедшие стажировку, проходят аттестацию в комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, создаваемой при территориальных органах юстиции областей, городов республиканского значения и столицы. Комиссия по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, состоит из семи членов, в том числе трех адвокатов, кандидатуры которых определяются общим собранием членов коллегий адвокатов областей, городов республиканского значения и столицы, на период проведения аттестации. Персональный состав комиссий по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, и регламент их работы утверждаются приказами Министра юстиции Республики Казахстан. 2. Исключить. Из абзаца второго пункта 1 ст. 40 исключить слова «членов, в том числе трех». Комиссия по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, по нашему мнению должна состоять только из адвокатов, поскольку только профессиональные члены адвокатуры могут полноценно оценить уровень и качество теоретической и практической готовности кандидатов в адвокаты. Пункт 2 ст. 40 исключить, поскольку прохождение аттестации должно осуществляться на равных основаниях всеми претендентами. Поскольку согласно ст. 14 Конституции РК «1. Все равны перед законом и судом. 2. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам». В связи с положениями Конституции не допустима дискриминация, основанная на профессиональной принадлежности. Создание привилегированных условий в виде освобождения от аттестации для бывших судей и сотрудников прокуратуры и органов следствия является прямым нарушением ст. 14 Конституции РК. Кроме того, опт работы в органах следствия, прокуратуры и суда не являются признаком качества и высокого уровня знаний и навыков необходимых для качественного осуществления адвокатской деятельности.

51 Пункты 2 и 8 статьи 44 Статья 44. Приостановление действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью 2. Помимо общих оснований, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью приостанавливается на период: 1) нахождения лица на государственной службе; 2) исполнения им полномочий депутата Парламента Республики Казахстан, депутата маслихата, осуществляющего свою деятельность на постоянной или освобожденной основе, оплачиваемую за счет бюджетных средств; 3) прохождения срочной воинской службы; 4) занятия адвокатом предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной или иной творческой деятельности; 5) неисполнения адвокатом своих полномочий на основании его заявления, в котором указывается срок приостановления. 6) возбуждение производства по делу о лишении лицензии на право занятия адвокатской деятельностью; 7) привлечения адвоката в качестве обвиняемого в совершении преступления; 8) непрохождения обучения (повышения квалификации) либо отказа в его прохождении; 9) систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) оказание адвокатом гарантированной государством юридической помощи, не соответствующей критериям качества оказания гарантированной государством юридической помощи. … 8. В случае необходимости и согласия клиента (доверителя) коллегия адвокатов принимает меры по обеспечению юридической помощью клиента (доверителя), у адвоката которого приостановлена лицензия на занятие адвокатской деятельностью. Статья 44. Приостановление действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью 2. Помимо общих оснований, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью приостанавливается на период: 1) нахождения лица на государственной службе; 2) исполнения им полномочий депутата Парламента Республики Казахстан, депутата маслихата, осуществляющего свою деятельность на постоянной или освобожденной основе, оплачиваемую за счет бюджетных средств; 3) прохождения срочной воинской службы; 4) занятия адвокатом предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной или иной творческой деятельности; 5) неисполнения адвокатом своих полномочий на основании его заявления, в котором указывается срок приостановления. 6) возбуждение производства по делу о лишении лицензии на право занятия адвокатской деятельностью; 7) привлечения адвоката в качестве обвиняемого в совершении преступления; 8) непрохождения обучения (повышения квалификации) либо отказа в его прохождении; 9) систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) оказание адвокатом гарантированной государством квалифицированной юридической помощи, не соответствующей критериям качества оказания гарантированной государством квалифицированной юридической помощи. … 8. В случае необходимости и согласия клиента (доверителя) коллегия адвокатов принимает меры по обеспечению квалифицированной юридической помощью клиента (доверителя), у адвоката которого приостановлена лицензия на занятие адвокатской деятельностью. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона, необходимо вставить по тексту слово «квалифицированной».

52 Пункты 3 и 4 статьи 45 Статья 45. Лишение и прекращение действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью 3. Помимо оснований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, лишение лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется в судебном порядке по иску лицензиара в случаях: 1) грубого либо неоднократного нарушения адвокатом законодательства Республики Казахстан при исполнении им профессиональных обязанностей, принципов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики адвокатов; 2) невозможности исполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации; 3) неустранения причин по основаниям, предусмотренным подпунктами 4), 8) пункта 2 статьи 44 настоящего Закона, по которым приостановлено действие лицензии; 4) установления факта предоставления адвокатом недостоверной или умышленно искаженной информации в документах, явившихся основанием для выдачи лицензии; 5) трехкратного приостановления действия лицензии по основаниям, предусмотренным подпунктами 8), 9) пункта 2 статьи 44 настоящего Закона. 4. Основанием для подготовки искового заявления о лишении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью в случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, является ходатайство президиума коллегии адвокатов. Основанием для подготовки искового заявления о лишении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью в случае, предусмотренном подпунктами 1), 3), 4), 5) пункта 3 настоящей статьи, является представление территориального органа юстиции. Лицензиар на основании судебного решения издает приказ о лишении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью, копия которого направляется лицу, действие лицензии которого прекращено. О лишении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью уведомляются суды, правоохранительные органы и коллегия адвокатов. Статья 45. Лишение и прекращение действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью 3. Помимо оснований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, лишение лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется в судебном порядке по иску лицензиара в случаях: 1) грубого либо неоднократного нарушения адвокатом законодательства Республики Казахстан при исполнении им профессиональных обязанностей, принципов оказания квалифицированной юридической помощи, Кодекса профессиональной этики адвокатов; 2) невозможности исполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации; 3) неустранения причин по основаниям, предусмотренным подпунктами 4), 8) пункта 2 статьи 44 настоящего Закона, по которым приостановлено действие лицензии; 4) установления факта предоставления адвокатом недостоверной или умышленно искаженной информации в документах, явившихся основанием для выдачи лицензии; 5) трехкратного приостановления действия лицензии по основаниям, предусмотренным подпунктами 8), 9) пункта 2 статьи 44 настоящего Закона. 4. Основанием для подготовки искового заявления о лишении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью в случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, является ходатайство президиума коллегии адвокатов. Основанием для подготовки искового заявления о лишении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью в случае, предусмотренном подпунктами 1), 3), 4), 5) пункта 3 настоящей статьи, является представление территориального органа юстиции. Лицензиар на основании судебного решения издает приказ о лишении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью, копия которого направляется лицу, действие лицензии которого прекращено. О лишении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью уведомляются суды, правоохранительные органы и коллегия адвокатов Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона, необходимо вставить по тексту слово «квалифицированной». Абзац 2 пункта 4 исключить, поскольку в абзаце 1 пункта 4 указано, что основанием для подготовки искового заявления о лишении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью во всех случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, является ходатайство президиума коллегии адвокатов.

53 Статья 46 Статья 46. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами 1. Адвокаты, оказывая юридическую помощь: 1) дают консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и в письменной форме; 2) составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера; 3) участвуют в качестве представителя клиента (доверителя) в гражданском судопроизводстве; 4) участвуют в качестве защитника или представителя клиента (доверителя) в уголовном и административном судопроизводстве; 5) участвуют в качестве представителя клиента (доверителя) при проведении медиации, в разбирательстве дел в арбитраже и иных органах разрешения споров; 6) представляют интересы клиента (доверителя) в государственных органах, общественных объединениях и иных организациях; 7) представляют интересы клиента (доверителя) в государственных органах, судах и правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных органах, негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено законодательством иностранных государств, уставными документами международных судебных органов и иных международных организаций или международными договорами Республики Казахстан; 8) участвуют в качестве представителя клиента (доверителя) в исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного наказания; 9) проводят примирительные процедуры. 2. Адвокаты оказывают иную юридическую помощь, не запрещенную законодательными актами Республики Казахстан. 3. Лицо, обратившееся за помощью, свободно в выборе адвоката, за исключением случаев, когда адвокат назначается ему для оказания гарантированной государством юридической помощи (статья 49 настоящего Закона), а также в качестве защитника по уголовным делам, по которым его участие обязательно, если подзащитный не выбрал или не мог выбрать себе адвоката. 4. Профессиональная защита по уголовным делам осуществляется только адвокатами. Статья 46. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами 1. Адвокаты, оказывая квалифицированную юридическую помощь: 1) дают консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и в письменной форме; 2) составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера; 3) участвуют в качестве представителя клиента (доверителя) в гражданском судопроизводстве; 4) участвуют в качестве защитника или представителя клиента (доверителя) в уголовном и административном судопроизводстве; 5) участвуют в качестве представителя клиента (доверителя) при проведении медиации, в разбирательстве дел в арбитраже и иных органах разрешения споров; 6) представляют интересы клиента (доверителя) в государственных органах, общественных объединениях и иных организациях; 7) представляют интересы клиента (доверителя) в государственных органах, судах и правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных органах, негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено законодательством иностранных государств, уставными документами международных судебных органов и иных международных организаций или международными договорами Республики Казахстан; 8) участвуют в качестве представителя клиента (доверителя) в исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного наказания; 9) проводят примирительные процедуры. 2. Адвокаты оказывают иную квалифицированную юридическую помощь, не запрещенную законодательными актами Республики Казахстан. 3. Лицо, обратившееся за помощью, свободно в выборе адвоката, за исключением случаев, когда адвокат назначается ему для оказания гарантированной государством квалифицированной юридической помощи (статья 49 настоящего Закона), а также в качестве защитника по уголовным делам, по которым его участие обязательно, если подзащитный не выбрал или не мог выбрать себе адвоката. 4. Профессиональная защита по уголовным делам осуществляется только адвокатами. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона, необходимо вставить по тексту слово «квалифицированной».

54 Пункт 1 статьи 47 Статья 47. Удостоверение полномочий адвоката 1. Полномочия адвоката на ведение конкретного дела подтверждаются удостоверением адвоката и в соответствии с порядком, установленным процессуальным законодательством. Полномочия иностранного адвоката, осуществляющего свою деятельность на основании соответствующего международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан, подтверждаются документами, удостоверяющими личность, статус адвоката и его полномочия на оказание юридической помощи. Статья 47. Удостоверение полномочий адвоката 1. Полномочия адвоката на ведение конкретного дела подтверждаются удостоверением адвоката и в соответствии с порядком, установленным процессуальным законодательством. Полномочия иностранного адвоката, осуществляющего свою деятельность на основании соответствующего международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан, подтверждаются документами, удостоверяющими личность, статус адвоката и его полномочия на оказание квалифицированной юридической помощи. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона, необходимо вставить по тексту слово «квалифицированной».

55 Статья 48 Статья 48. Оплата юридической помощи, оказываемой адвокатами, и возмещение расходов, связанных с проведением примирительных процедур 1. Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, и возмещения расходов, связанных с проведением примирительных процедур, устанавливается письменным договором адвоката с лицом, обратившимся за помощью. Заключение договора осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан. Один экземпляр договора вручается лицу, с которым заключен договор об оказании юридической помощи. Существенными условиями договора являются: 1) указание фамилии, имени и отчества (при его наличии) адвоката, принявшего исполнение поручения в качестве защитника либо представителя. По договору, заключаемому между адвокатской конторой и лицом, обратившимся за получением юридической помощи, исполнение поручения в качестве защитника либо представителя принимает адвокат, назначенный адвокатской конторой; 2) указание формы организации адвокатской деятельности и коллегии адвокатов, членом которой является адвокат, принявший поручение; 3) предмет поручения; 4) размер и порядок оплаты оказываемой юридической помощи и возмещения расходов адвоката, связанных с защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур; 5) порядок и условия расторжения договора. Договоры, ставящие размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, в зависимость от исхода дела или успеха адвокатской деятельности, или договоры, по которым адвокат получает часть от присужденной суммы, не допускаются. Получение адвокатом или адвокатской конторой наличных денег в счет оплаты юридической помощи, в том числе и устных юридических консультаций, и расходов, связанных с исполнением поручения, без выдачи соответствующего финансового документа не допускается. 2. В целях определения рекомендуемого для клиентов (доверителей) размера оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, Республиканской коллегией адвокатов разрабатывается и утверждается тарифная сетка оплаты юридической помощи, которая носит рекомендательный характер. 3. В случаях, предусмотренных законодательством, оплата юридической помощи, оказываемой адвокатом, командировочных, транспортных и других его расходов производится по постановлениям органов дознания, предварительного следствия и определениям судов из бюджетных средств. 4. Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, в случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, устанавливается Правительством Республики Казахстан. Порядок оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, в случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, устанавливается правилами оплаты юридической помощи, утвержденными Министерством юстиции Республики Казахстан. Статья 48. Оплата квалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатами, и возмещение расходов, связанных с проведением примирительных процедур 1. Размер оплаты квалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатами, и возмещения расходов, связанных с проведением примирительных процедур, устанавливается письменным договором адвоката с лицом, обратившимся за помощью. Заключение договора осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан. Один экземпляр договора вручается лицу, с которым заключен договор об оказании квалифицированной юридической помощи. Существенными условиями договора являются: 1) указание фамилии, имени и отчества (при его наличии) адвоката, принявшего исполнение поручения в качестве защитника либо представителя. По договору, заключаемому между адвокатской конторой и лицом, обратившимся за получением квалифицированной юридической помощи, исполнение поручения в качестве защитника либо представителя принимает адвокат, назначенный адвокатской конторой; 2) указание формы организации адвокатской деятельности и коллегии адвокатов, членом которой является адвокат, принявший поручение; 3) предмет поручения; 4) размер и порядок оплаты оказываемой квалифицированной юридической помощи и возмещения расходов адвоката, связанных с защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур; 5) порядок и условия расторжения договора. Договоры, ставящие размер оплаты квалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатами, в зависимость от исхода дела или успеха адвокатской деятельности, или договоры, по которым адвокат получает часть от присужденной суммы, не допускаются. Получение адвокатом или адвокатской конторой наличных денег в счет оплаты квалифицированной юридической помощи, в том числе и устных юридических консультаций, и расходов, связанных с исполнением поручения, без выдачи соответствующего финансового документа не допускается. 2. Исключить 3. В случаях, предусмотренных законодательством, оплата квалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатом, командировочных, транспортных и других его расходов производится по постановлениям органов дознания, предварительного следствия и определениям судов из бюджетных средств. 4. Размер оплаты квалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, в случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, устанавливается Правительством Республики Казахстан. Порядок оплаты квалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, в случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, устанавливается правилами оплаты квалифицированной юридической помощи, утвержденными Министерством юстиции Республики Казахстан. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона, необходимо вставить по тексту слово «квалифицированной». Пункт 2 исключить из статьи 48 ввиду того, что в пункте 1 ста. 48 указано, что «Размер оплаты квалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатами, и возмещения расходов, связанных с проведением примирительных процедур, устанавливается письменным договором адвоката с лицом, обратившимся за помощью». В связи с установлением размера гонорара исключительно в договорном порядке между сторонами гражданско-правовых отношений, любые рекомендации носят неуместный характер и нарушают принципы оказания юридической помощи, установленные ст. 3 Закона, а именно: 2) независимости субъектов оказания юридической помощи; 3) уважения и защиты прав и свобод клиента; 7) свободы определения пределов и мер оказания юридической помощи.

56 Статья 49 Статья 49. Оказание гарантированной государством юридической помощи 1. Адвокаты оказывают гарантированную государством юридическую помощь: 1) истцам при рассмотрении судами дел о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с работой; 2) истцам и ответчикам, являющимся участниками Великой Отечественной войны и лицами, приравненными к ним, военнослужащими срочной службы, инвалидами І и II групп, пенсионерами по возрасту, если рассматриваемый судом спор не связан с предпринимательской деятельностью; 3) физическим лицам по вопросам взыскания алиментов, назначения пенсии и пособий, реабилитации, получения статуса беженца или оралмана, несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, в случаях необходимости составляют письменные документы правового характера. 2. В случаях, установленных пунктом 1 настоящей статьи, а также иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, оплата гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом. 3. Основания юридической помощи, оказываемой адвокатом за счет бюджетных средств, устанавливаются настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях, уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан. 4. Выбор адвоката из списка адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи, может осуществляется с помощью единой адвокатской информационной системы. 5. При невозможности оказания юридической помощи в виде правового консультирования непосредственно после обращения заявителя он должен быть извещен в доступной форме о времени приема в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента его обращения. Правовое консультирование проводится на месте пребывания заявителя, если он вследствие тяжелого заболевания, инвалидности, связанных с затруднениями в передвижении, не в состоянии явиться в назначенное адвокатом место приема. Продолжительность оказания юридической помощи в виде правового консультирования в таких случаях не должна превышать один час. В случае необходимости указанный срок может быть продлен председателем президиума коллегии адвокатов области, города республиканского значения, столицы. По одному и тому же вопросу лицо может получить юридическую помощь один раз. 6. Учет гарантированной государством юридической помощи за счет возмещения бюджетных средств в виде правового консультирования, оказанной адвокатом, ведется адвокатом, предоставляющим такую помощь, в порядке, установленном уполномоченным органом. Оплата юридической помощи в виде правового консультирования, оказанной адвокатом, осуществляется за счет бюджетных средств на основании акта о выполненной адвокатом работе и заявки соответствующей коллегии адвокатов. Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур устанавливается Правительством Республики Казахстан. Порядок оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур устанавливается правилами оплаты юридической помощи, утвержденными уполномоченным органом. Статья 49. Оказание гарантированной государством квалифицированной юридической помощи 1. Адвокаты оказывают гарантированную государством квалифицированную юридическую помощь: 1) истцам при рассмотрении судами дел о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с работой; 2) истцам и ответчикам, являющимся участниками Великой Отечественной войны и лицами, приравненными к ним, военнослужащими срочной службы, инвалидами І и II групп, пенсионерами по возрасту, если рассматриваемый судом спор не связан с предпринимательской деятельностью; 3) физическим лицам по вопросам взыскания алиментов, назначения пенсии и пособий, реабилитации, получения статуса беженца или оралмана, несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, в случаях необходимости составляют письменные документы правового характера; 4) лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Законом Республики Казахстан «О специальных социальных услугах». 2. Исключить. 3. Основания квалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатом за счет бюджетных средств, устанавливаются настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях, уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан. 4. Выбор адвоката из списка адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством квалифицированной юридической помощи, может осуществляется с помощью единой адвокатской информационной системы. 5. При невозможности оказания квалифицированной юридической помощи в виде правового консультирования непосредственно после обращения заявителя он должен быть извещен в доступной форме о времени приема в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента его обращения. Правовое консультирование проводится на месте пребывания заявителя, если он вследствие тяжелого заболевания, инвалидности, связанных с затруднениями в передвижении, не в состоянии явиться в назначенное адвокатом место приема. Продолжительность оказания квалифицированной юридической помощи в виде правового консультирования в таких случаях не должна превышать один час. В случае необходимости указанный срок может быть продлен председателем президиума коллегии адвокатов области, города республиканского значения, столицы. По одному и тому же вопросу лицо может получить квалифицированной юридическую помощь один раз. 6. Учет гарантированной государством квалифицированной юридической помощи за счет возмещения бюджетных средств в виде правового консультирования, оказанной адвокатом, ведется адвокатом, предоставляющим такую помощь, в порядке, установленном уполномоченным органом. Оплата квалифицированной юридической помощи в виде правового консультирования, оказанной адвокатом, осуществляется за счет бюджетных средств на основании акта о выполненной адвокатом работе и заявки соответствующей коллегии адвокатов. Размер оплаты квалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур устанавливается Правительством Республики Казахстан. Порядок оплаты квалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур устанавливается правилами оплаты юридической помощи, утвержденными уполномоченным органом. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона, необходимо вставить по тексту слово «квалифицированной». Подпункт 1 пункта 2 необходимо перенести в подпункт 4 часть 1 ст. 49 проекта Закона с целью расширения круга лиц, которым может оказываться гарантированная государством квалифицированная юридическая помощь. Это обеспечит полноценную реализацию части 3 статьи 13 Конституции РК и Закона Республики Казахстан «О специальных социальных услугах». Пункт 2 исключить ввиду полной несогласованности предложения и его неоконченности.

Глава 4. Организация адвокатской деятельности

57 Пункты 4 и 5 ст. 51 Статья 51. Коллегия адвокатов … 4. Основными задачами коллегии адвокатов являются: 1) содействие, профессиональная помощь и защита членов коллегии при осуществлении ими адвокатской деятельности; 2) материально-техническое и справочно-информационное обеспечение деятельности членов коллегии; 3) организация профессионального контроля за осуществлением адвокатской деятельности; 4) организация оказания гарантированной государством юридической помощи (статья 49 настоящего Закона) и защиты по назначению органов предварительного следствия и суда. 5. Коллегия адвокатов размещает на своем интернет-ресурсе: 1) список адвокатов коллегии адвокатов в актуальном состоянии; 2) нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся адвокатской деятельности; 3) Кодекс профессиональной этики; 4) стандарты оказания юридической помощи; 5) критерии качества юридической помощи; 6) стандарты повышения квалификации; 7) сведения об оказании комплексной социальной юридической помощи; 8) о решениях, принятых общим собранием (конференцией) членов коллегии адвокатов, исполнительными органами управления коллегии адвокатов; 9) результаты работы дисциплинарной комиссии адвокатов; 10) отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности коллегии, включающий информацию обо всех поступлениях и расходах по каждой специфике отдельно; 11) иная необходимая информация о деятельности коллегии адвокатов, членах коллегии. Коллегией адвокатов должны быть предусмотрены способы получения информации членами коллегии адвокатов. Статья 51. Коллегия адвокатов … 4. Основными задачами коллегии адвокатов являются: 1) содействие, профессиональная помощь и защита членов коллегии при осуществлении ими адвокатской деятельности; 2) материально-техническое и справочно-информационное обеспечение деятельности членов коллегии; 3) организация профессионального контроля за осуществлением адвокатской деятельности; 4) организация оказания гарантированной государством квалифицированной юридической помощи (статья 49 настоящего Закона) и защиты по назначению органов предварительного следствия и суда. 5. Коллегия адвокатов размещает на своем интернет-ресурсе: 1) список адвокатов коллегии адвокатов в актуальном состоянии; 2) нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся адвокатской деятельности; 3) Кодекс профессиональной этики; 4) стандарты оказания квалифицированной юридической помощи; 5) критерии качества квалифицированной юридической помощи; 6) стандарты повышения квалификации; 7) Исключить; 8) о решениях, принятых общим собранием (конференцией) членов коллегии адвокатов, исполнительными органами управления коллегии адвокатов; 9) результаты работы дисциплинарной комиссии адвокатов (Ф.И.О. адвоката, № и дата решения, вид нарушения, вид взыскания); 10) Исключить; 11) иная необходимая информация о деятельности коллегии адвокатов, членах коллегии. Коллегией адвокатов должны быть предусмотрены способы получения информации членами коллегии адвокатов. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона, необходимо вставить по тексту слово «квалифицированной». Подпункт 7 пункта 5 ст. 51 предлагается исключить, поскольку сведения об оказании комплексной социальной юридической помощи составляют адвокатскую тайну. Подпункт 9 пункта 4 ст. 51 необходимо дополнить, конкретизировав и указав, что именно понимается под результатами работы дисциплинарной комиссии адвокатов. А именно добавить: «…(Ф.И.О. адвоката, № и дата решения, вид нарушения, вид взыскания)». Подпункт 10 пункта 5 ст. 51 необходимо исключить, поскольку отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности коллегии является сугубо внутренним документом коллегии и касается только адвокатов коллегии. Каждый адвокат коллегии вправе ознакомиться с указанным отчетом. Нет оснований раскрывать финансово-хозяйственную деятельность коллегии неограниченному кругу лиц; поскольку коллегия адвокатов по своей сути является частной структурой, подотчетной лишь своим членам.

58 Статья 52 Статья 52. Имущество коллегии адвокатов 1. Имущество коллегии адвокатов формируется за счет отчислений, осуществляемых членами коллегии адвокатов, грантов и благотворительной помощи (пожертвований), поступающих от юридических и физических лиц в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 2. К затратам на общие нужды коллегии адвокатов относятся расходы на ее материальное обеспечение, вознаграждение адвокатов и компенсация расходов, связанных с их работой в органах коллегии адвокатов, расходы на заработную плату работников аппарата коллегии адвокатов и иные расходы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и сметой коллегии адвокатов. Статья 52. Имущество коллегии адвокатов 1. Источниками формирования имущества коллегии адвокатов являются: 1) обязательные взносы членов коллегии адвокатов; 2) добровольные имущественные взносы, гранты, благотворительная помощь (пожертвования); 3) средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с профессиональными интересами членов коллегии адвокатов; 4) средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с профессиональными интересами членов коллегии адвокатов; 5) другие не запрещенные законодательством Республики Казахстан поступления. 2. К затратам на общие нужды коллегии адвокатов относятся расходы на ее материальное обеспечение, вознаграждение адвокатов и компенсация расходов, связанных с их работой в органах коллегии адвокатов, расходы на заработную плату работников аппарата коллегии адвокатов и иные расходы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и сметой коллегии адвокатов. ЛИБО Исключить. В редакции разработчика Закона в пункте 1 ст. 52 указаны не все возможные и допустимые законодательством источники формирования имущества некоммерческой, самоуправляемой, самофинансируемой организации. В связи с чем предлагается редакция содержащая полный список возможных источников. В тоже время данная статья может быть исключена из Закона, поскольку данная норма противоречит п. 6 ст. 53 Законопроекта где указывается, что источники образования имущества и порядок распоряжения им указываются в Уставе коллегии адвокатов, как это и регламентируется в настоящее время в действующем Законе РК «Об адвокатской деятельности».

59 Статья 53 Статья 53. Устав коллегии адвокатов 1. Устав коллегии адвокатов должен предусматривать: 1) наименование, предмет и цели деятельности коллегии адвокатов; 2) права и обязанности членов коллегии адвокатов; 3) порядок приема в члены коллегии адвокатов, приостановления и прекращения членства; 4) структуру коллегии адвокатов, порядок формирования и компетенцию ее органов; 5) порядок создания и деятельности юридических консультаций; 6) источники образования имущества и порядок распоряжения им; 7) порядок уплаты членских и целевых взносов; 8) порядок оказания адвокатами гарантированной государством юридической помощи и порядок распределения между адвокатами юридической помощи по назначению суда, органов дознания и предварительного следствия; 9) порядок проведения аттестации адвокатов на основе Положения о порядке проведения аттестации адвокатов; 10) дисциплинарную ответственность членов коллегии адвокатов и стажеров адвокатов и порядок привлечения к ней; 11) порядок возбуждения ходатайства о подготовке искового заявления о прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью; 12) порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов; 13) судьбу имущества при ликвидации коллегии адвокатов. 2. Устав коллегии адвокатов должен содержать положения, отражающие требования Раздела 1 настоящего Закона и настоящего Раздела, а также может содержать иные положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. Статья 53. Устав коллегии адвокатов 1. Устав коллегии адвокатов должен предусматривать: 1) наименование, предмет и цели деятельности коллегии адвокатов; 2) права и обязанности членов коллегии адвокатов; 3) порядок приема в члены коллегии адвокатов, приостановления и прекращения членства; 4) структуру коллегии адвокатов, порядок формирования и компетенцию ее органов; 5) порядок создания и деятельности юридических консультаций; 6) источники образования имущества и порядок распоряжения им; 7) порядок уплаты членских и целевых взносов; 8) порядок оказания адвокатами гарантированной государством квалифицированной юридической помощи и порядок распределения между адвокатами юридической помощи по назначению суда, органов дознания и предварительного следствия; 9) порядок проведения аттестации адвокатов на основе Положения о порядке проведения аттестации адвокатов; 10) дисциплинарную ответственность членов коллегии адвокатов и стажеров адвокатов и порядок привлечения к ней; 11) порядок возбуждения ходатайства о подготовке искового заявления о прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью; 12) порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов; 13) судьбу имущества при ликвидации коллегии адвокатов. 2. Устав коллегии адвокатов должен содержать положения, отражающие требования Раздела 1 настоящего Закона и настоящего Раздела, а также может содержать иные положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. Ввиду того, что закон регулирует исключительно вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, а также в целях приведения норм закона в соответствие с понятийным аппаратом Закона, необходимо вставить по тексту слово «квалифицированной». Пункт 1 ст. 53 уже содержит указание на то, какие пункты должен предусматривать- Устав. нет необходимости, с точки зрения юридической техники, дублировать тоже самое положение еще и в п. 2 этой же статьи.