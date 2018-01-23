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Астана в -40: 28 человек попали в больницы с обморожением

23 января 2018, 10:58

У одного жителя столицы обморожение четвертой и пятой степени.

В Астане 28 человек, получившие обморожения с начала сильных морозов, обратились за помощью к врачам. Об этом агентству «Казинформ» сообщили в управлении здравоохранения Астаны.

«По состоянию с 21 по 23 января 2018 года вследствие низкой температуры в Астане всего за медицинской помощью обратились 28 человек, в том числе три ребенка. Обморожение первой и второй степени отмечается у 25 человек, у двух пострадавших - второй и третьей степени, у одного жителя обморожение четвертой и пятой степени. Всем им была оказана медицинская помощь», - сообщили в управлении.

По данным ведомства, всего госпитализировано четыре человека. Все остальные отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства.

Напомним, в Астане держатся сильные морозы, которые достигают 40 градусов. В связи со штормовым предупреждением, объявленным Казгидрометом, аким Астаны Асет Исекешев обратился к горожанам и дал поручения коммунальным службам.

Фото с сайта hlady.ru


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