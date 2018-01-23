Сагинтаев акимам: Не сбавляйте темпы строительства жилья

На заседании правительства премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев подвел итоги реализации госпрограммы строительства жилья «Нурлы жер» за 2017 год, передает корреспондент Zakon.kz.

«Подводя итоги по данному вопросу, прошедший год был первым годом в реализации программы «Нурлы жер». Результаты вы видите. Мы завершили с хорошими результатами. В 2017 г. свыше 11 млн квадратных метров нового жилья было сдано в эксплуатацию. За годы независимости, также в советское время такого еще не было - строительство свыше 11 млн квадратных метров. Мы этого достигли благодаря принятию программы Нурлы жер, в соответствии с поручениями Главы государства. Поэтому мы должны сохранить данные темпы строительства», - сказал Б. Сагинтаев.

По его словам, со стороны акимов было упущение, не придавалось должного значения - то статистика виновата, то подрядчики вовремя не сдали акт приема-передачи, хотя дома уже построены.

«Для населения это необъяснимая ситуация. Это уже работа самих госорганов. Поэтому, я думаю, что мы в этом году не допустим, уважаемые коллеги, таких погрешностей в нашей работе. Тем более, в послании этого года главой государства указано, что в 2030 году мы должны до 30 квадратных метров на одного человека, а это рост ежегодно до 10%. Ну, если 11 миллионов этого года - 10%, мы должны в этом году плюсом выйти на миллион квадратных метров. Если мы будем каждый раз ссылаться на кого-то, то это будет неправильно. Поэтому прошу собраться и этот год также завершить на высоком уровне, и выполнить все поручения главы государства», - подчеркнул глава кабмина.

В то же время первый заместитель премьера Аскар Мамин отметил, что наряду с такими регионами с высокими темпами роста ввода жилья, есть такие области как Южно-Казахстанская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская, где темпы роста ввода жилья превысили 30%.

«Это создало задел нам и в целом мы обеспечили средний уровень ввода жилья с превышением на 6,2% с 2016 г. В то же время отдельные регионы еще раскачиваются, и первый год реализации программы «Нурлы жер» показал, что еще не везде поняли важность этой программы. Я надеюсь, что наши коллеги сделают соответствующие выводы, и мы совместными усилиями в 2018 году выйдем на все плановые показатели», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: ontustik.gov.kz.