Итоги социально-экономического развития Турксибского района за 2017 год

Турксибский район создан в 1938 году, и в этом году исполнится 80 лет с момента его создания. Территория района составляет 75,7 кв. км, население - более 227 тысяч человек.

Действуют 37 крупных юридических лиц, 91 среднее и 3951 малое; общее количество работников составляет 40 619 человек.

714 предприятий являются промышленными (10 крупных, 18 средних, 686 малых).

По итогам 11 месяцев объем производства составил 113 млрд тенге, темп роста - 136% (83,3 млрд тенге - 2016 год).

ИФО промышленности по району - 103,3%, ИФО города - 103,5%.

Производительность труда - 2,7 млн тенге, или 142% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (1,9 млн тенге).

Объем вложенных инвестиций - 52,8 млрд тенге, или 136% в сравнении с прошлым годом (38,7 млрд тенге - 2016 год).

Среднемесячная заработная плата составила 166 241 тенге, или 104,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (2016 год - 159 078 тенге).

В 2017 году создано 3227 новых рабочих мест, или 114% от плана (2850). Из них промышленность - 146, торговля - 1040, транспорт и связь - 462, образование - 77, здравоохранение - 48, строительство - 391, другие - 1063.

Объем розничного товарооборота за 11 месяцев 2017 года составил 210,8 млрд тенге, или 135% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2016 год - 155,7 млрд тенге).

Объем оптового товарооборота за 11 месяцев 2017 года составил 745,2 млрд тенге, или 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2016 год - 806,8 млрд тенге).

По государственным программам в районе участвуют 65 предприятий с 76 проектами на общую сумму 79,5 млрд тенге, с созданием 8178 рабочих мест. Сумма субсидирования составила 7 млрд тенге. В том числе за 2017 год по «ДКБ-2020» - 14 предприятий с 16 проектами на общую сумму 14,7 млрд тенге, из них сумма субсидирования составила 2,5 млрд тенге, с созданием 939 рабочих мест.

Налоги

Прогноз по налогам на 2017 год составил 68,4 млрд тенге (РБ - 44,7 млрд тенге, МБ - 23,7 млрд тенге).

Фактически по итогам 12 месяцев поступило 72,7 млрд тенге, или 106% от плана (РБ - 46,7 млрд тенге, МБ -26 млрд тенге).

Бюджет

Уточненный годовой план за 2017 год составляет 5 млрд 168 млн тенге, освоено 100%.

Благоустройство

В соответствии с планом работ и утвержденными бюджетными программами на 2017 год выделены средства на государственные закупки услуг в сумме 2218,3 млн тенге.

Программа «Освещение улиц населенных пунктов».

Подрядной организацией ГКП «Алматы Кала Жарык» проводились работы по содержанию линий наружного освещения: 13 049 светоточек на 377 улицах протяженностью 456,7 км и 162 шкафа управления наружным освещением.

Разрабатывается ПСД (проектно-сметная документация) на строительство дворового освещения по 52 дворам, 287 светоточек, также на строительство наружного освещения по 28 улицам, 533 светоточки, в том числе в мкр. Колхозшы, 14 улиц, 214 светоточек.

Программа «Обеспечение санитарии населенных пунктов».

КГП «Алматы тазалык»: содержание 42 улиц городского и районного значения в верхней части протяженностью 89,8 км и 161 остановка общественного транспорта, тротуары 34 улиц протяженностью 90,869 км.

ТОО «Алматы Дормеханизация»: содержание 83 улиц городского и районного значения в нижней части протяженностью 89,136 км, тротуары 14 улиц протяженностью 23,453 км и 39 остановок общественного транспорта.

ТОО «РСП Эталон»: содержание 287 улиц местного значения протяженностью 230,859 км, а также тротуаров на 41 улице протяженностью 27,778 км.

Подрядной организацией ТОО «Canly group» проводились работы по содержанию подземного перехода по ул. Шолохова-Станкевича и трех надземных переходов по ул. Майлина.

На территории района для соблюдения санитарных норм приобретены шанцевые инструменты, мешки - 15 300 шт., тенты - 500 шт., перчатки - 10 000 шт.

Также на территории района устанавливаются по мере необходимости мобильные туалетные кабинки (биотуалеты) в количестве 63 шт.

Программа «Благоустройство и озеленение».

Подрядной организацией АУПП-3 КОГ проводились работы по содержанию арычной сети на 35 улицах протяженностью 78,7 км, осуществлялся уход за деревьями посадки прошлых лет( 4410 ед. деревьев), содержание 11 скверов, 8,6 га. По санитарной обрезке и рубке зеленых насаждений план обрезки (4000 ед.) и сноса деревьев (500 ед.) фактически выполнен.

Выполнены работы по формовочной обрезке подрядной организацией АУПП КОС-2. При трехкратной обрезке план (16 300 ед.) фактически выполнен.

Работы по защите зеленых насаждений на 27,65 га проведены подрядной организацией ТОО «ЗаРаГранд». Также дополнительно выделено на обработку 34,1 га. Работы завершены.

Содержание Детского парка, парка Сейфуллина, разделительных полос и других зеленых зон общей площадью 48,2 га осуществляется подрядной организацией ТОО «РСП Эталон».

Проведены работы по текущему ремонту русла реки Бас Карасу подрядной организацией ТОО «Алматы Дормеханизация».

Также завершены работы по текущему ремонту пешеходных дорожек ул. Р. Зорге и Майлина подрядной организацией ТОО «РСП Эталон».

Завершены работы по текущему ремонту парка им. С. Сейфуллина и пешеходных дорожек в мкр. Жулдыз, подрядной организацией ТОО «РСП Эталон».

Кроме этого, совместно с Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы:

- произведены работы по посадке цветов и вазонов: пр. Сейфуллина (летники - 1115 кв. м, вазоны - 22 шт., вазоны на кронштейнах - 3 шт.), ул. Шолохова, Ержанова (летники - 373 кв. м, вазоны - 16 шт., вазоны на кронштейнах - 27 шт.), ул. Б. Хмельницкого (летники - 241 кв. м, вазоны - 1 шт.), ул. Майлина и ул. Бухтарминская (летники - 1759 кв. м, канны - 1240 кв. м, розы - 560 кв. м, вазоны - 23 шт.), пр. Суюнбая (летники - 1089 кв. м, вазоны - 19 шт.).

Итого по району посажено: летники - 4577 кв. м, канны - 1240 кв. м, розы - 560 кв. м, вазоны - 81 шт., вазоны на кронштейнах - 30 шт.

В настоящее время Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы разрабатывается ПСД на реконструкцию трех скверов (сквер Шугла, Дом детского творчества, Славы аэропорта), Детского парка по ул. Тынышбаева, рощи Маяк и Аэропортовского озера.

Совместно с Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы:

- выполнены 1-й и 2-й этап среднего ремонта по 15 улицам протяженностью 18,1 км, ямочный ремонт по 25 улицам;

- завершены работы по текущему ремонту тротуара по пр. Сейфуллина, строительство тротуаров по улицам Аймауытова, мкр. Жас Канат, пр. Сейфуллина, ул. Кассина;

- завершены работы по реконструкции перекрестка по пр. Сейфуллина, уг. ул. Акан Серы.

Также подрядной организацией ТОО «СМЭУ» проведены работы по установке остановочных комплексов в районе в количестве 58 ед.

Выполнена работа по пробивке ул. Б. Хмельницкого протяженностью 2,2 км (от ул. Шемякина до мкр. Жас Канат).

Подрядной организацией ТОО «Алонс» проводены работы по реконструкции моста по ул. Майлина (река М. Алматинка) протяженностью 330 м.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В районе 1146 многоквартирных жилых домов. Кондоминиум оформлен по 118 домам, в настоящее время в рамках программы «Развитие регионов - 2020» («Модернизация ЖКХ») завершен ремонт в 22 многоквартирных жилых домах, при плане 22 дома (общая сумма 253 млн тенге). На 2018 год подано 70 заявлений на участие в вышеуказанной программе.

Также осуществлен ремонт за счет собственных средств КСК на общую сумму 17,5 млн тенге.

Произведен капитальный ремонт 80 дворов на общую сумму 918 млн тенге. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации по благоустройству 150 дворов в Турксибском районе.

Задолженность

Дебиторская задолженность по населению на 01.12.2017г. составляет 112,0 млн тенге, на 01.12.2016 г. составляет 124,3 млн тенге, задолженность уменьшилась на 12,3 млн тенге (9,8%).

Отключение потребителей.

Аппаратом акима Турксибского района в составе вышеназванных групп проводится работа по отключению физических лиц.

В период с 1 января по 8 декабря 2017 года рабочей группой проделана следующая работа:

- обходом охвачено 7722 квартиры, имеющие задолженность на сумму 167, 7 млн тенге;

- удалось застать дома и произвести отключение в 3662 квартирах на сумму 113, 3 млн тенге.

Произвели оплату 37 348 квартир на сумму 405,1 млн тенге.

Отсутствует доступ к 12 843 квартирам, на сумму 108,5 млн тенге.

Выдано досудебных претензий 73 655 на сумму 142, 0 млн тенге.

Наряду с этим в данной работе задействованы и КСК, которые произвели размещение списков задолжников в подъездах, лифтах, где проживают злостные неплательщики.

Работа в данном направлении продолжается.

В мкр. Жас Канат по программе «Нұрлы жол» завершено строительство 47 пятиэтажных жилых домов (1652 квартиры), срок завершения: 25 декабря 2017 года. Заказчик: Казахская Ипотечная Компания.

В мкр. Жас Канат в рамках государственной программы «Доступное жилье - 2020» завершено строительство четырех девятиэтажных жилых домов (288 квартир), срок сдачи: до 25 декабря 2017 года. Заказчик: Управление строительства г. Алматы.

Всего за отчетный период ввод жилья составил 170 277 кв. м на сумму 16 млрд 309 млн тенге.

В мкр. Жас Канат ведутся работы по реконструкции водопроводной и канализационной сетей общей протяженностью 22 км, на общую сумму 924,9 млн тенге. Срок завершения: июнь 2018 года. Заказчик: УЭиКХ. На сегодняшний день прокладка сетей водоснабжения и канализации составляет 86%.

Социальная сфера

На территории Турксибского района проживает 28 243 пенсионера, из них - 45 участников ВОВ, в т.ч. инвалидов ВОВ - 3, тружеников тыла - 2 277, 1- вдова погибшего воина, приравненных к УОВ и ИОВ - 665, бывших жителей блокадного Ленинграда - 7, бывших несовершеннолетних узников концлагерей - 6.

296 одиноких и одиноко проживающих граждан, в том числе 51 инвалид и 245 престарелых, состоят на обслуживании в 3-х отделениях социальной помощи на дому аппарата акима района.

С начала 2017 года совместно с отделами, службами акимата, неправительственными организациями проводится работа по социальной поддержке социально-незащищенных слоев населения. За отчетный период проведены благотворительные акции для участников ВОВ, УТФ, одиноких и одиноко проживающих граждан, малообеспеченных семей, посвященных проводам зимы «Масленица», Международному Женскому дню - 8 марта, празднику Наурыз, Дню Победы и др., в том числе 4 встречи «От всей души» (400 чел.), 7 экскурсий по городу с посещением метрополитена, музеев и парков (700 чел.), 2 посещения кинотеатра «Арман» (500 чел.) для 1600 юбиляров-именинников из числа пенсионеров.

Руководителями организаций и предприятий района проведены акции для детей, из числа сирот, инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей:

с 25 мая по 4 июня отдых в детском оздоровительном центре «Юный домостроитель» - 200 детей;

30 августа в рамках республиканской акции «Дорога в школу» бесплатная раздача портфелей со школьными принадлежностями - 280 детей.

С января 2017 года районным отделом занятости и социальных программ произведена выплата 3 264 чел. социальных пособий на общую сумму 89,9 млн. тг. Льготные путевки на лечение и оздоровительный отдых получили 555 пенсионеров.

В 72 дошкольных учреждениях района воспитанием и обучением охвачено 6 348 детей, что на 793 детей больше, чем в прошлом году (по сравнению с аналогичным периодом 2016г.- 5912 детей).

С января 2017 года открыто 15 частных детских дошкольных организаций на 478 мест, с размещением государственного образовательного заказа на 365 детей. Из них:

- 11 мини-центров с полным днем пребывания на 415 мест;

- 4 мини-центра неполного пребывания на 63 мест.

Всего создано 111 рабочих мест. Общая сумма вложенных инвестиций предпринимателями составила 97,3 млн. тенге.

В настоящее время электронная очередность составляет 2 231 ребенок (по сравнению с аналогичным периодом 2017г.- 2 330 детей).

В 28 общеобразовательных школах при проектной мощности 21 910 ученических мест обучается 28 067 учеников (в 2016-2017гг.-26 490 учащихся).

С января текущего года в районе проведены работы по сейсмоусилению с восстановительными работами и капитальным ремонтом:

лицея № 71(ул. Стахановская,23);

школ № 20(ул. Герцена, 154), 106 (ул. Фучика, 44), 162(пр. Суюнбая, 207);

городской поликлиники № 9 (ул. Шолохова, 17);

противотуберкулезного диспансера в мкр.Алтай;

старого здания городской клинической больницы № 4 (ул. Папанина, 220).

В районе функционируют 11 объектов здравоохранения, в т.ч. 7 городских поликлиник (ГП №№ 9, 13, 19, 20, 24, 28, 32) и 4 стационарных учреждения (ГКБ № 4, Межрайонный противотуберкулезный диспансер, роддом № 4, железнодорожная больница).

Рабочей группой на 49-и предприятиях района проведена разъяснительная работа о внедрении системы обязательного медицинского страхования (охват 3 222 чел.) и 181 встреча (охват 150 000 чел.).

Рухани жаңғыру

В рамках реализации программы «Рухани Жанғыру» подпрограммы «Атамекен» в 2017 году за счет средств частных инвесторов реализованы ряд проектов, такие как:

- открытие 15 частных детских дошкольных организаций на 478 мест;

- 5 детских спортивных площадок;

- организован отдых 200 детей из числа сирот, инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей в лагере «Юный домостроитель»;

- акция «Дорога в школу» для 280 детей из многодетных и малообеспеченных семей, которым вручены портфели со школьными принадлежностями.

Кроме этого, проведено 7 экскурсий по достопримечательностям Алматы для ветеранов войны и труда, посвященные Дню Победы, Месячнику пожилого человека.

В рамках подпрограммы «Атамекен», в текущем году в районе проведено благоустройство 80 дворовых территорий на сумму 918,7 млн. тг.

В 2018 году планируется провести благоустройство 50 дворовых территорий.

А также, на 2018 год нами запланирована реализация более 11 проектов в рамках программы «Рухани Жанғыру» с проведением форума выпускников школ района, развитием сетей буккросинга, авиамодельного спорта, робототехники, спортивного ориентирования, праздиков улиц им. Героев Советского Союза, Халық Қаһарманы и культурный отдых для старшего поколения.

Культура

На территории района за 12 месяцев проведены 89 районных культурно- массовых и спортивных мероприятий с общим охватом 38 150 человек. Из них 28 - посвящены государственным и профессиональным датам с охватом 31 480 чел., 45 спортивных мероприятий с охватом 5170 чел., 16 - по пропаганде государственного языка с охватом 1500 чел. профилактика преступности и правонарушения

С начала текущего года по программе «Безопасный двор» всего по району установлено 4126 камер видеонаблюдения, из них 978 - в подъездах жилых домов.

За отчетный период участковыми инспекторами полиции выявлено 9142 административных правонарушения. Общая сумма наложенных штрафов составила - 69,7 млн тенге, взыскано 34 млн тенге.

С начала текущего года совершено 5146 преступлений, уровень раскрываемости составила 34,1%.

Задачи на 2018 год

В соответствии с Программой развития города Алматы на 2016-2020 годы перед акиматом поставлены конкретные задачи по обеспечению комфортности проживания жителей и гостей столицы.

Для расширения потенциала объектов социальной сферы предусмотрено строительство двух детских садов на 280 мест в мкр. Жас Канат и школы на 600 ученических мест в мкр. Колхозшы, психоневрологического дома-интерната для инвалидов, подстанции скорой помощи № 1, пристройки родильного дома № 4.

Кроме того, планируется разработка и корректировка ПСД по стриотельству пристройки к школе № 61 и семейно-врачебной амбулатории в мкр. Алтай, капитальному ремонту школы № 49.

В центре адаптации несовершеннолетних в мкр. Жулдыз будут проведены работы по капитальному ремонту и сейсмоусилению.

Для инфраструктурного обеспечения территорий района предусмотрено строительство магистральных сетей водопровода и канализации в мкр. Кайрат на сумму 5,7 млрд тенге, в мкр. Колхозшы на сумму 4,3 млрд тенге, канализационной насосной станции (КНС) и лвух линий канализационного напорного коллектора от площадки КНС до коллектора на сумму 39 млн тенге.