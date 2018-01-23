Итоги социально-экономического развития Наурызбайского района за 2017 год

Наурызбайский район как административная единица города Алматы был образован 2 июля 2014 года. В состав Наурызбайского района от Алматинской области вошли земли 11 населенных пунктов и мкр. Калкаман-1, -2, -3, -4 Ауэзовского района, общая территория района составляет 6967 гектаров (69,67 кв. км). Количество населения, по данным органов статистики, по состоянию на 1 ноября 2017 года составляет 116 400 человек

Социальная сфера

Количество человек из социально уязвимых слоев населения в районе составляет 21 320, из них 7014 - пенсионеры, 14 306 - получатели пособий.

В 2017 году за оказанием социальной помощи обратилось 839 человек, размер выплаченной суммы составляет 19 млн 175 тыс. Всего количество инвалидов I, II, III группы - 1981 человек, из них 301 - дети до 16 лет. За 2017 год в районный отдел трудоустройства и социальных программ обратились 878 инвалидов, положительно решены вопросы 856.

За три года обратились 1798 инвалидов и обеспечены социальной помощью 1745 инвалидов.

Проведена паспортизация по району 121 объекта, адаптировано 64 объекта.

53 одиноко проживающим пенсионерам и 38 инвалидам района предоставляется социальная помощь на дому.

Здравоохранение

Общее количество медицинских учреждений в районе - 10, из них три больницы, четыре поликлиники и три врачебных амбулатории.

В 2017 году количество прикрипленного населения по РПН составляет 79 534 человека.

(Выделенная сумма на государственные учреждения здравоохранения района в 2017 году составляет 7 млрд 478 млн 561 тыс. тенге. На бесплатные и льготные лекарства были выписаны 19 763 рецепта на сумму 109 млн 555 тыс. 344 тенге.)

Вместе с тем при образовании Наурызбайского района на территории района не было ни одной городской поликлиники. От Карасайского района были приняты пять врачебных амбулаторий и одна больница, от Ауэзовского района - одна врачебная амбулатория и две больницы. Однако за это время в районе были построены и введены в эксплуатацию три поликлиники.

С февраля 2017 года в мкр. Таусамалы ведется строительство городской поликлиники № 26 на 500 посещений в смену, со сносом старого здания поликлиники. Выделенная сумма - 1 млрд 466 млн тенге. Конец строительства запланирован на I квартал 2018 года.

Образование

В районе функционируют 14 школ с охватом

13 337 детей. Из них:

- восемь государственных школ - 12 055 детей (три школы-гимназии, четыре ОШ, одна школа-интернат);

- пять частных - 582 ребенка;

- одна Назарбаев Интеллектуальная школа - 700 детей.

В 2017/18 учебном году принято в 1-й класс 1540 (2016 г. - 1646) детей, в 11-й класс - 385 (2016 г. - 288) детей.

Дефицит мест в государственных учреждениях образования - 977 (2014 г. - 1805, 2015 г. - 2338, 2016 г. - 2557).

В 2016/17 учебном году количество выпускников школ района составило 306 детей. Итоги ЕНТ - 85 баллов (2015 г. - 87,8, 2016 г. - 87,7). Призеров олимпиад - 15 (2015 г. - 9, 2016 г. - 16).

В рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» в 2017 году за счет собственных средств общественного фонда «Сәби» в сумме 1 млрд 900 тыс. тенге в мкр. Шұғыла сдана в эксплуатацию школа-гимназия на 1200 мест.

В 2017 году проведен капитальный ремонт школы № 192 в мкр. Карагайлы, сегодня ведется капитальный ремонт школы № 187 в мкр. Таусамалы.

Ведется строительство школы на 1200 мест в мкр. Шугла. Срок завершения - июнь 2018 года (1 млрд 917 млн тенге).

В районе функционируют 53 детских дошкольных учреждения на 2728 мест. Из них:

- два государственных - 495 детей

- восемь мини-центров - 293 ребенка

- 43 частных детских сада - 1940 детей.

49 частных детских садов на 2188 детей работают по программе «Балапан». Выделенная на 2017 год сумма составляет 614 млн тенге. (2015 г. - 153,8 млн тенге, 2016 г. - 380,7 млн тенге).

Из местного бюджета выделятся 24 040 тыс. тенге на одного ребенка. Родители оплачивают только питание детей (15 тыс. тенге).

В рамках государственно-частного партнерства в 2017 году были обеспечены 1050 детей от трех до шести лет из 1900 детей, стоящих в очереди с 2016 года.

Количество очередников от трех до шести лет - 850 (2015 г. - 450, 2016 г. - 1900).

Количество детей очередников от нуля до шести лет - 1948 (2015 г. - 930, 2016 г. - 2300).

С момента образования района открылись 44 частных детских сада на 1917 мест (2015 г. - восемь детских садов на 437 мест; 2016 г. - 24 детских сада на 915 мест; 2017 г. - 12 детских садов на 565 мест).

Ведется строительство детского сада на 320 мест в мкр. Шугла. Срок завершения - второе полугодие 2018 года (988,46 млн тенге).

Обеспечение водой жителей района

В период создания Наурызбайского района в районе имелось 233 км системы водоснабжения, из которых 123 км магистральных и 110 км разводящих сетей, также 34 км сетей водоотведения (канализации). Из общего числа протяженности сетей водоснабжения 21 км на сегодняшний день находится на балансе ГКП «Алматы су» и 87 км - в частном владении. Сети на сегодняшний день находятся в плачевном состоянии, их износ составляет более 80%. Из-за частых аварий в системе водообеспечения происходят перебои с подачей воды жителям района.

Однако для решения проблемы водоснабжения на сегодняшний день завершена реализация проекта строительства новых сетей по водоснабжению и водоотведению для жителей микрорайонов Калкаман-1, -2, -3 и Алты-Алаш. Общая протяженность сетей составила 203 км. В рамках реализации проекта построены два водозаборных сооружения - «Западная-1» и «Западная-2». Мощность данных сооружений составит 20 000 куб. м в сутки. По информации Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, ведутся работы по установке приборов учета воды и подключению домостроений жителей к центральной системе водоснабжения и водоотведения.

Руководством города было принято решение о строительстве двух крупных очистных сооружений на реках Каргалы и Аксай со строительством сетей водообеспечения и водоотведения, а также строительство одного водозабора восточнее рынка «Барлык». Данные объекты будут построены после утверждения проектно-сметной документации, согласования с уполномоченными органами, а также по мере выделения денежных средств. В настоящий момент документы по двум очистным сооружениям на реках Каргалы и Аксай находятся на согласовании в профильных министерствах Правительства РК. Общий объем мощности данных сооружений составит более 37 000 куб. м в сутки. Реализация данного проекта в целом обеспечит качественной питьевой водой жителей нашего района и жителей, постоянно проживающих в садоводческих товариществах.

Обеспечение электроэнергией жителей района

В электрообеспечении жителей отдельно необходимо отметить, что в районе имеется 512 трансформаторных подстанций, из которых 138 находится на балансе АО «Алатау Жарык Компаниясы», 356 единиц в частном владении и шесть единиц в 2016 году признаны решением суда бесхозными. Данные трансформаторные подстанции на сегодняшний день находятся в ненадлежащем состоянии, износ составляет более 70%. В 2017 году за счет средств АО «Алатау Жарык Компаниясы» были проведены работы по капитальному ремонту трансформаторных подстанций в количестве 10 единиц, текущему ремонту 28 единиц, а также проведена замена одной трансформаторной подстанции.

Также в районе имеется 678,2 км сетей электроснабжения. 179,4 км данных сетей находятся на балансе АО «Алатау Жарык Компаниясы», а в частном владении 498,8 км. Износ сетей на сегодняшний момент составляет более 63%. Для снижения перебоев в подаче электроэнергии АО «Алатау Жарык Компаниясы» произведена реконструкция опор линий электропередачи в количестве 1162 единиц и линий электропередачи на протяжении 12,022 км.

Развитие дорожной инфраструктуры

В 2017 году завершен первый этап строительства проспекта Абая на территории 153 га протяженностью 1,2 км, на сумму 2,4 млрд тенге. На данный момент в рамках пробивки проспекта Абая от ул. Ашимова на территории 153 га начаты работы по строительству транспортной развязки в мкр. Калкаман. Всего на строительно-монтажные работы на данном участке проспекта Абая, включая строящуюся развязку, из бюджета выделено 7 млрд 160 млн тенге.

В аппарат акима Наурызбайского района от жителей района поступают многочисленные обращения и жалобы касательно неудовлетворительного состояния автомобильных дорог и отсутствия дорожного полотна на многих улицах. В Наурызбайском районе имеется 346 улиц, общая протяженность которых составляет 285,5 км, и с начала образования района проведены работы по ремонту дорожного полотна на 175 улицах общей протяженностью 118 км, на сумму 3 млрд 705 млн тенге.

Также в 2017 году после завершения строительства водопроводных и канализационных сетей в микрорайонах Калкаман были начаты работы по строительству улично-дорожных сетей на 33 улицах протяженностью 17,7 км, на которых ранее вовсе не имелось асфальтового покрытия. Реализация данного проекта на сумму 1 млрд 445 млн тенге включает в себя строительство автомобильных дорог, тротуаров, арычных сетей и линий наружного освещения. Объект является переходящим, то есть строительство рассчитано на 2017-2018 годы, но была поставлена задача обеспечения асфальтовым покрытием всех 33 улиц до наступления зимнего периода, и данная задача выполнена на 100%.

Необходимо отметить, что в 2017 году Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы проведен средний ремонт улично-дорожных сетей на 33 улицах, присоединенных с территории Карасайского района Алматинской области. Общая протяженность дорог составляет 29,5 км, сумма выделенных средств из местного бюджета - 492 млн тенге.

С учетом проведенных работ прошлых лет и 2017 года асфальтовым покрытием обеспечены жители 285 улиц. Общая протяженность асфальтированных дорог составляет 192,1 км, что в процентном отношении составляет 66,6% и является очень хорошим показателем в сравнении с первыми годами становления района.

В 2017 году в районе завершена реконструкция автомобильного переезда через реку Каргалы, расположенного по улице Кунаева, кроме того, Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы разработана проектно-сметная документация для реконструкции трех автомобильных переездов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, два из которых расположены на реке Аксай и один - на реке Каргалы. На сегодняшний день данный проект проходит процедуру государственной экспертизы. По мере выделения денежных средств данные мостовые переходы будут реконструированы.

Развитие линий наружного освещения

В целом из имеющихся 346 улиц линиями наружного освещения были обеспечены всего 47 улиц (1816 светоточек). В 2017 году реализовано новое строительство и ввод в эксплуатацию линий наружного освещения на восьми улицах общей протяженностью 20,2 км (576 светоточек). Также в рамках нового строительства улично-дорожных сетей в микрорайонах Калкаман и Шугыла (пр. Абая, ул. МУРЗ) согласно проекту завершено строительство 34 км (1147 светоточек) линий наружного освещения, и в рамках благоустройства дворовых территорий, строительства парков, скверов и благоустройства зеленых зон было установлено 375 единиц светоточек наружного освещения.

С учетом выполненных работ в 2017 году освещением обеспечено лишь 89 улиц (3914 светоточек), что в процентном отношении составляет 25,7%. Реализация данных проектов позволила создать благоприятные условия как для любителей автотранспортных средств, так и для пешеходов.

Развитие пешеходных зон

С момента образования Наурызбайского района здесь имелось всего лишь 25 км тротуаров. Если в период с 2014 по 2016 год было построено 9,5 км тротуаров, то в 2017 году в рамках благоустройства улиц и нового строительства улично-дорожных сетей было построено 23,3 км пешеходных тротуаров. На сегодняшний день тротуары имеются на 49 улицах общей протяженностью 57,8 км, что в процентном отношении составляет 20,2%. Строительство пешеходных дорожек положительно сказалось на безопасном передвижении жителей района вдоль проезжих частей.

На момент образования района не имелось ни одного места для проведения досуга, в связи с этим в 2015 году за счет средств местного бюджета произведено строительство велосипедных и пешеходных дорожек в рамках программ датского архитектора Яна Гейла. По данной программе полностью обеспечены тротуаром, велосипедными дорожками, уличным освещением и детскими игровыми площадками улицы Шаляпина и часть нынешней улицы Ашимова. В 2017 году работы в данном направлении продолжены. Так, осуществлено благоустройство улицы Мустафина (от пр. Абая до ул. Рыскулбекова) и улицы Ашимова (от ул. Шаляпина до пр. Райымбека). В рамках данной программы были проведены такие работы, как строительство велосипедных и пешеходных дорожек, арычных сетей, установка тренажеров, скамеек, урн и, конечно же, озеленение отдельных участков.

Государственный доход

Налоговые поступления района за три года выросли с 391 млн тенге (за 2014 год) до 6,4 млрд тенге, в том числе РБ - с 90 млн до 2,4 млрд тенге и МБ с 300 млн тенге до 4 млрд тенге.

В 2017 году вновь зарегистрировано 22 834 субъекта:

- физических лиц - 20 861;

- юридических лиц - 510;

- индивидуальных предпринимателей - 1463.

В настоящее время в районе общее количество:

- юридических лиц - 1794;

- индивидуальных предпринимателей - 4949;

- физических лиц - 69 209.

Предпринимательство и промышленность

На сегодняшний день в районе работает 20 промышленных предприятий. Из них одно среднее (ТОО «БротМастер) и 19 малых.

Объем выпуска промышленной продукции в действующих ценах за 2017 год составил 3 млрд 842 млн тенге, индекс физического объема составил 101,2%.

Объем инвестиций в основной капитал вырос в три раза - с 7 млрд до 26 млрд.

За три года количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических лиц) выросло в пять с половиной раз (175 в 2014-м и 966 в 2017 году). За три года создано около 2000 новых рабочих мест, из них 1152 - в 2017 году.

Среднемесячная заработная плата работников выросла в один и три десятых раза, с 101 тыс. 545 тенге до 135 тыс. тенге, количество работников, занятых на крупных и средних предприятиях, выросло в три раза, с 1996 до 6584 человек.

Товарооборот района за 2017 год составил 8,8 млрд тенге, это в 11 раз больше, чем за 2014 год (749 млн), из них доля розничного товарооборота составила 936 млн 600 тыс. тенге, объем оптового по сравнению с 2014 годом вырос в 77 раз и составил 7,9 млрд тенге.

Новые объекты в сфере МСБ

В 2017 году были открыты шесть объектов сферы услуг и торговли с созданием 42 новых рабочих мест, общий объем инвестиций составил 510 млн тенге.

По Карте поддержки предпринимательства города Алматы на 2015-2019 гг. включен проект ТОО «Пэри» по производству вязаных женских колготок из нейлона и эластана общей стоимостью 500 млн тенге и с созданием 30 рабочих мест.

В рамках программ государственной поддержки по программе «Жибек жолы» одобрены три проекта на общую сумму 79 млн тенге:

1. ТОО «AZ Pharm» (для приобретения основных средств) - 1 млн тенге;

2. ИП «Орынтаева А.Б.» (инвестиции и для приобретения основных средств) - 75 млн тенге;

3. ИП «Алма» (модернизация основных средств) - 3 млн тенге.

Общественный транспорт

В настоящее время на территории Наурызбайского района функционируют 16 маршрутов общественного транспорта, из них семь муниципальных, шесть частных и три областных.

В 2017 году был открыт маршрут № 26 (Таужолы - ГКБ № 1) и возобновлен маршрут № 44.

На четырех маршрутах был обновлен подвижной состав: 14, 15, 26, 44.

Всего по району демонтировано 53 нестационарных объекта торговли.

В 2017 году на территории района было установлено 46 новых остановочных конструкций (2016 г. - 38).

Бюджет

За три года на развитие района было выделено 52,3 млрд тенге, из них в 2017 году аппарату акима района выделено 3 084 700 000 тенге, освоение составило 3 014 173 759,49 тенге (99,7%).