В Сайрамском районе ЮКО в прошлом году открыли 103 малых откормочных площадок

В целях развития своего хозяйства большинство жителей Сайрамского района получают кредиты в микрофинансовых организаций по сниженной процентной ставке.

Все мы знаем, что труд – источник изобилия и счастья. На сегодняшний день население Сайрамского района благодаря своему упорному труду радует достижениями. Население района в основном занимается сельским хозяйством, развивают земледелие и выращивают скот, передает пресс-служба акима Сайрамского района.

В целях развития своего хозяйства большинство жителей Сайрамского района получают кредиты в микрофинансовых организаций по сниженной процентной ставке.

В результате кропотливого труда, в районе в 2017 году в сфере сельского хозяйства было произведено продукции на сумму 58,8 млрд. тенге. Рост составил 103,6%, тем самым район занял 3 место по области. В частности, в ушедшем году произведено 26,7 тыс. тонн мяса, 119,3 тыс. тонн молока, 15,9 млн. штук яиц. Рост наблюдается и в тепличном хозяйстве. К примеру, в прошлом году на территории 8,0 га построены теплицы, общая площадь достигла на 27,35 га. Вместе с тем, открылось 103 единиц малых откормочных площадок, каждая из которых рассчитана на 10-15 голов скота и 41 семейная молочная ферма.

Кроме того, в октябре прошлого года прошло мероприятие работников сельского хозяйства - «AGROFEST-2017», где по итогам года аграрии района заняли Iместо по производству молока, по производству овощей – II, а по производству мяса, сафлора и внедрения метода капельного орошения – III место.

«Если есть стремление, нет непосильной работы». Очевидно, что если человек стремится к поставленным целям, то он обязательно их достигнет. В связи с этим, для развития сферы сельского хозяйства и других отраслей, разработана программа. Согласно данному документу, до 2020 года объем продукции сельского хозяйства планируется довести до 64 млрд. тенге, метод капельного орошения - 913 га, объем теплиц - 60 га. Наряду с этим, в соответствии прогнозу на 2018 год, объем продукции сельского хозяйства планируется довести до 59,5 млрд тенге.

Напомним, в 60-61 шагах «Плана Нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» говорится об увеличении объемов производства мясной и молочной продукции, увеличении объемов их переработки на основе новых технологий.

Кроме того, к 2021 году долю продукции, произведенной перерабатывающими предприятиями района, к примеру, обработку мяса планируется довести до 21%, переработку молока – 23%, овощей и фруктов - 46%.