Столичный акимат рекомендует объявить сокращенный рабочий день
Исключения составят организации жизнеобеспечения города
В Астане рекомендуется объявить сокращенный рабочий день, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
"В связи с ухудшением погодных условий, во избежание несчастных случаев акимат Астаны рекомендует в эти дни руководителям государственных органов, образовательных учреждений, объектов предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства объявить сокращенный рабочий день", - говорится в сообщении.
Исключения составят организации жизнеобеспечения города - пожарные и коммунальные службы, полиция, службы департамента чрезвычайных ситуаций, скорой медицинской помощи.
Фото: dknews.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.