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Столичный акимат рекомендует объявить сокращенный рабочий день

23 января 2018, 11:30

Исключения составят организации жизнеобеспечения города

В Астане рекомендуется объявить сокращенный рабочий день, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

"В связи с ухудшением погодных условий, во избежание несчастных случаев акимат Астаны рекомендует в эти дни руководителям государственных органов, образовательных учреждений, объектов предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства объявить сокращенный рабочий день", - говорится в сообщении.

Исключения составят организации жизнеобеспечения города - пожарные и коммунальные службы, полиция, службы департамента чрезвычайных ситуаций, скорой медицинской помощи.

Фото: dknews.kz.


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