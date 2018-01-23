Итоги социально-экономического развития Жетысуского района за 2017 год

Финансы

На 2017 год аппарату акима выделено бюджетных средств в сумме

5 181 067,0 тыс. тенге. Исполнение составляет 100%.

Налоги

Государственный бюджет на 2017 год по Жетысускому району составляет 111 845 млн тенге, фактически на 29 декабря 2017 года поступило 112 689 млн тенге, выполнение составило 101%.

Республиканский бюджет установлен в сумме 82 266 млн тенге, фактически поступило 80 923 млн тенге, выполнение составило 98%.

Местный бюджет установлен в сумме 29 527 млн тенге, фактически поступило в бюджет

31 766 млн тенге, выполнение составило 107%.

Промышленность

За январь - ноябрь 2017 года в районе произведено промышленной продукции в действующих ценах на 159 042 млн тенге.

Индекс физического объема по всей промышленности составил 103,8%.

Объем инвестиций в основной капитал по району за январь - ноябрь составил 37 654 млн тенге.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников - 134 805 тенге.

Численность работников, занятых на крупных и средних предприятиях, по району составила 39 196 человек.

Малое предпринимательство

Розничный товарооборот за январь - ноябрь составил 395 млрд тенге, или 18% от городского розничного товарооборота.

Оптовый товарооборот составил по всем каналам реализации 1669 млрд тенге, или 19% от оптового товарооборота города.

На 30 ноября 2017 года в районе создано 3341 новое рабочее место.

Благоустройство и коммунальное хозяйство района

На территории Жетысуского района имеется 259 улиц протяженностью 267 131 м, транспортные развязки площадью 10,66 га, благоустроенные объекты (парк, скверы - 13, зеленые зоны - шесть, пешеходные зоны - четыре) площадью 37,72 га, неблагоустроенные объекты (зеленые зоны - 19, разделительные полосы - пять, обочины улиц - 45) площадью 47,85 га, 17 наземных пешеходных переходов площадью 2803,4 кв. м, арычная сеть протяженностью 91,656 км, освещение района состоит из 9663 светоточек и 120 шкафов управления ими.

За 2017 год проведена санитарная обрезка 4874 деревьев, рубка 514, формовочная обрезка 867, высажено 779 деревьев, из них 514 - компенсационная посадка, высажено также 362 кустарника.

В районе проведен средний ремонт дорог по девяти улицам протяженностью 6,928 км, ямочный ремонт дорог по 35 улицам площадью 5600 кв. м, текущий ремонт тротуаров по улицам Омарова, Жумабаева, Серикова, Ратушного, Жетысуская, в мкр. Кулагер протяженностью 2 км.

Проведен текущий ремонт арычных сетей по ул. Шилова, угол ул. Филатова, ул. Краснодарская от ул. Фотина до ул. Краснодарская, дом 3, пр. Рыскулова, угол ул. Крылова, ул. Палладина, ул. Баишева от пр. Райымбека до ул. Колпаковского, пр. Абылайхана, вокзал-2, пр. Абылайхана, угол ул. Тузова, ул. Бокейханова, угол ул. Летняя, ул. Станиславского, 214, мкр. Айнабулак-1 от ул. Жумабаева до тупика, мкр. Кулагер от дома № 59 до реки Султан Карасу.

Завершено строительство наземного пешеходного перехода через пр. Суюнбая, угол ул. Сидоркина, продолжается строительство наземного перехода через пр. Сейфуллина, угол ул. Акпаева.

Завершена работа по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера на участке обвалившегося склона по ул. Волочаевской, на сумму 518 098 096 тенге. Проведено строительство подпорной защитной стены из габионных конструкций длиной 345 м, демонтировано и восстановлено по окончании работ 25 различных объектов. Завершен текущий ремонт пешеходной зоны на общую сумму 184 800 000 тенге по пр. Райымбека от метрополитена, пр. Н. Назарбаева, до автобусной остановки, ул. Кунаева, до пр. Суюнбая, по пр. Суюнбая до ул. Болтирик шешена, по ул. Палладина от сквера до ул. Жумабаева.

Продолжаются работы по пробивке пр. Н. Назарбаева до ул. Жансугурова со строительством эстакады через ж/д пути и строительство транспортной развязки через пр. Сейфуллина, угол ул. Жансугурова.

За неделю пять МВО района вывозит 1705 тонн бытовых отходов, за 2017 год вывезено 27 443 тонны мусора. Проведена замена 334 контейнеров для сбора ТБО на новые. Завершена работа по капитальному ремонту 50 дворов. Разработана ПСД по капитальному ремонту 127 дворов на 2018 год.

На сайте городской Ассоциации ОЮЛ КСК размещены отчеты за третий квартал всех КСК района.

В районе проводится установка общедомовых приборов учета. В 210 домах установлены 242 прибора ОПУ.

В мкр. Первомайский проведено обследование всех инженерных сетей. Управлением энергетики и коммунального хозяйства города Алматы разрабатывается ПСД по реконструкции инженерных сетей, после проведения государственной экспертизы будет подана заявка на утвержение бюджета и будут рассмотрены сроки строительства.

За счет собственных средств КСК отремонтировано 185 домов, проведена покраска подъездов, ремонт крыш. В рамках государственно-частного партнерства ИП «Имирстройкомплект» проведен ремонт кровли и фасада жилого дома № 157 по пр. Суюнбая.

Проведена работа по сейсмоусилению и капитальному ремонту зданий четырех школ: № 101, 110, 118, 137.

694 многоэтажных жилых дома и социальные объекты - 21 школа, 21 детский сад, пять объектов здравоохранения - своевременно подключены к теплу.

Социальная сфера

Адресная социальная помощь назначена 30 семьям на сумму 6555,89 тыс. тенге. По району назначена помощь 200 семьям, 546 детям на общую сумму 7991,61 тыс. тенге, по программе «Өрлеу» шесть семей, 36 человек, получили помощь на сумму 2021,36 тыс. тенге.

Жилищная помощь назначена 222 семьям по оплате коммунальных услуг на сумму 3351,28 тыс. тенге.

34 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны назначена ежемесячная социальная помощь в размере 5,5 МРП на общую сумму 3694,45 тыс. тенге.

1045 нуждающимся назначена социальная помощь, общая сумма затрат с начала года составила 31718,35 тыс. тенге.

66 человек получили социальную помощь, для граждан, больных туберкулезом, на амбулаторном этапе лечения и находящимся на диспансерном учете в противотуберкулезном диспансере, общая сумма составляет 4880,98 тыс. тенге.

530 жителям района назначена социальная помощь в размере 7,5 МРП на общую сумму 9019,5 тыс. тенге.

100 малообеспеченным гражданам района для возмещения затрат на прибретение, установку и проверку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения оказана помощь на сумму 910,23 тыс. тенге.

Социальная помощь в размере 100 МРП назначена четырем малообеспеченным на сумму 839,5 тыс. тенге.

В 2017 году в честь 72-й годовщины Дня Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам участников ВОВ, приравненным к участникам ВОВ, семьям погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане, 481 человек получил единовременную материальную помощь в сумме

18 990,0 тыс. тенге.

Для социальной защиты 87 детей с ограниченными возможностями назначено пособие по их обучению на дому на сумму 3468,46 тыс. тенге.

Ведется работа по сбору документов на награждение подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» многодетных матерей, с начала 2017 года награждены три многодетные матери.

На рассмотрение комиссии по регистрации и учету граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, поступило 312 заявлений от граждан, выдано 227 удостоверений.

На рассмотрение комиссии по установлению стажа работы лицам, проработавшим не менее шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, рассмотрено 83 дела, из них стаж 72 лиц подтвержден, 11 отказано.

На рассмотрении комиссии по установлению опеки и попечительства над совершеннолетними лицами района поступило 41 заявление, все дела рассмотрены.

Функционируют четыре отделения социальной помощи на дому одиноким, одиноко проживающим престарелым и инвалидам, в отделениях работают 33 социальных работника, которые обслуживают 255 человек, в том числе 21 инвалида.

В КГУ «Центр занятости» обратилось 3480 человек, зарегистрировано в качестве безработных 1428, трудоустроилось 2052.

Количество получателей пенсий и государственного социального пособия в районе составляет 25 752 человека, сумма выплаченной пенсии - 12 10 569 442,0 тенге, сумма выплаченного государственного социального пособия - 139 716 630,0 тенге.

Районное медицинское объединение

РМО Жетысуского района города Алматы составляют городские поликлиники № 11, 21 и ЦПМСП «Кулагер». Поликлиниками Жетысуского РМО обслуживается 118 886 человек, из них 84 269 взрослых, 31 333 ребенка, 3284 подростка.

Часть населения Жетысуского района обслуживается другими поликлиниками г. Алматы.

Все поликлиники смешанного типа, оказывающие первичную медико-санитарную, консультативно-диагностическую, одновременно взрослому, детскому и женскому населению района.

Основные показатели деятельности здравоохранения:

Показатели 2017 год (район)

Младенческая смертность 0,9 - абсолютное число, 1 случай

Материнская смертность 1 случай по ГП № 21

Выполнение плана профосмотров, в % 95,7

Заболеваемость туберкулезом

на 100 тыс. населения 40,8 - абсолютное число, 66 чел. (город - 29,9)

Уровень деструктивных форм туберкулеза, в % 21,0

Смертность

от туберкулеза

на 100 тыс. населения 3,1 - абсолютное число, 5 чел.

Удельный вес рака, выявленного

на I и II стадии, в % 71,0 - абсолютное число, 131 чел. (город - 65,7)

Запущенность

по IV стадии, в % 6,5 (город - 8,4)

Смертность

от злокачественных новообразований

на 100 тыс. населения 44,0 - абсолютное число, 51 чел. (город - 70,1)

Частота внештатных ситуаций при плановой госпитализации, в % 3,1

Поликлиники района оснащены новейшим оборудованием и аппаратурой ведущих стран-производителей, таких как Италия, Великобритания, Швейцария, Россия, что позволяет расширить возможности оказания более качественной медицинской помощи и точной профессиональной диагностики. Для модернизации услуг установлены автоматизированные информационные системы.

Районный отдел образования

В Жетысуском районе функционирует 21 организация общего среднего образования. Контингент составляет 23 980 учащихся.

В городском этапе олимпиады по общеобразовательным предметам участвовало 98 учащихся. Призовые места заняли 19 учащихся, или 19,38% от общего числа участников.

В городском этапе научных проектов приняло участие 62 учащихся, из них призерами стали 47 учащихся, или 76% от общего числа участников.

Дошкольным воспитанием охвачено 6628 детей. Охват детей в возрасте от двух до шести лет вырос за последние три года с 70 до 81,2%.

В 21 государственном дошкольном учреждении района воспитываются 4703 ребенка. По программе «Балапан» на 1 октября 2017 года 949 детей посещают частные детские сады, в электронной очереди стояли по району с одного до шести лет 6406 детей, с трех до шести лет - 3454 ребенка. В 2017 году увеличилась сеть дошкольных организаций за счет открытия пяти частных садов на 295 мест.

Правопорядок

Участковыми инспекторами полиции проводится работа по охране общественного порядка, профилактике, выявлению преступлений и правонарушений, работа с лицами, которые подлежат профилактическому воздействию. Штатная численность участковых составляет 52 единицы, из них 43 участковых и девять помощников. Охрана общественного порядка организована и обеспечивается в разрезе 11 патрульных участков в составе 11 участковых пунктов полиции. Личным сыском участковых инспекторов было раскрыто 597 преступлений, что выше прошлогоднего показателя на 21,4%.

В течение 2017 года МПС района составлено 7106 административных протоколов на сумму 35 млн 190 тыс. 642 тенге, из которых взыскано 14 млн 674 тыс. 192 тенге, или 49,8%.

Идеологическая работа

В рамках пропаганды и разъяснения ежегодного Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана - глобальная конкурентоспособность» и программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» во всех общеобразовательных учреждениях, воинских частях, в организациях и на предприятиях района проводится систематическая идеологическая работа. Районная информационно-пропагандистская группа проводит круглые столы, научно-практические конференции, семинары, совещания, встречи. С начала 2017 года проведено более 300 мероприятий с охватом населения более 7000 тысяч человек.

Совместно с районным филиалом партии «Нур Отан» проведено 50 социально значимых мероприятий с охватом более 3000 человек.

Культурные аспекты жизни района

С начала года проведено 15 районных конкурсов, в которых приняло участие 117 конкурсантов. Были организованы и проведены праздничные мероприятия ко всем государственным и профессиональным праздникам, проводились различные спортивные мероприятия, в которых приняли участие свыше 17 тысяч человек.

С начала года было изъято более 150 незаконных рекламных щитов.