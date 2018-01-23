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Казахстанцы смогут обращаться к полицейским в онлайн-режиме - Касымов

23 января 2018, 11:37

На реализацию данного проекта потребуется 2,7 млрд тенге.

На заседании правительства министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов рассказал о новом проекте в рамках «Цифрового Казахстана», передает корреспондент Zakon.kz.

«В рамках реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» предусмотрена реализация трех инвестиционных проектов МВД. Один из них - информационная база данных участковых инспекторов полиции. Основная цель проекта - обеспечить каждому инспектору полиции доступ к централизованным информационным базам путем использования персонального планшетного компьютера вне зависимости от времени и места его нахождения», - сказал он.

«К примеру, при пресечении правонарушения участковый инспектор оперативно на месте сможет проверить нарушителя по всем имеющимся учетам и оформит дело административного производства в электронном формате. В базе данных будут постоянно обновляться сведения об обслуживаемом административном участке», - уточнил глава МВД.

По его словам, предполагается создание так называемой интернет-площадки, где граждане смогут в онлайн-режиме обращаться к участковому инспектору, отслеживать статус своего обращения, получать сведения о состоянии дел в районе проживания, сообщать об известных фактах правонарушений и вносить предложения.

«По проекту уже разработано технико-экономическое обоснование, получены экспертизы уполномоченных органов. Общая стоимость проекта 2,7 миллиарда тенге», - заключил К. Касымов.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: Sputnik/ Болат Шайхинов.


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