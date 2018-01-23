Итоги социально-экономического развития Алмалинского района за 2017 год

Обеспечено поступление налогов в сумме 344,8 млрд тенге, по сравнению с 2016 годом темп роста составил 139%, или на 96 млрд тенге больше.

За январь-ноябрь индекс физического объема промышленной продукции составил 103,4%, или 119,8 млрд тенге, объем инвестиций в основной капитал - 120,8%, или 85,6 млрд тенге, объем строительно-монтажных работ 109,9%, или 30 млрд тенге.

Среднемесячная заработная плата составляет 184 316 тенге, что на 8% больше прошлого года. Создано 4398 рабочих мест (106,4% от плана).

В районе успешно развивается и промышленность. Старейшие предприятия, такие как АЗТМ, дрожжевой завод, АО «Бахус», «Еуразиан Фуд Корпорейшн» и другие, реализуют свои инвестпроекты и проводят модернизацию производства. В рамках второй пятилетки «Карты индустриализации на 2015-2019 гг.» участвуют три компании, сумма инвестиций 7,3 млрд тенге (АО «АДЗ», АО «МеталлПромГруп», ТОО «Корорация Сайман»).

В программе «Дорожная карта бизнеса - 2020» участвуют 35 предприятий. Из них по субсидированию - 30 проектов на общую сумму 6,7 млрд тенге, сумма субсидирования - 1,2 млрд тенге, пять предприятий - по гарантированию, на общую сумму 326 млн тенге. Сумма гарантирования АО «Даму» - 33,4 млн тенге, создано 851 рабочее место.

В рамках программы «Жибек жолы» 16 предпринимателей получили льготный кредит на общую сумму 868 млн тенге.

Все эти меры государственной поддержки способствуют развитию МСБ, которые обеспечивают 60% доли налоговых поступлений. В районе за январь-ноябрь зарегистрировано 29 586 субъектов МСБ (в 2016 г. зарегистрировано 28 025).

С прошлого года в районе стали проводиться инвестфорумы. Так, 20 июля текущего года состоялся II инвестиционный форум «Алмалы Инвест - 2017». Этот форум стал площадкой для бизнесменов района и имеет важную роль в определении приоритетных и привлекательных направлений для развития бизнеса.

Особое внимание уделяется открытию новых производств и субъектов предпринимательской деятельности, созданию новых рабочих мест.

Открыт торгово-строительный центр «Жибек жолы» общей площадью 96 468 кв. м. Привлечено инвестиций на сумму 16 млрд тенге. Будет создано более 100 рабочих мест.

Также в первом квартале 2018 года планируется открытие еще двух крупных объектов:

Торгово-административный комплекс «Абылай хан Плаза» общей площадью 42 630 кв. м. Привлечено инвестиций на сумму 15 млрд тенге. Будет создано более 120 рабочих мест.

Административное здание «Кайсар Плаза» общей площадью 62 000 кв. м - привлечено инвестиций на сумму 17 млрд тенге. Будет создано более 80 рабочих мест.

Еще одним направлением экономики нашего района должны стать IT-технологии. Так, в БЦ «Жибек жолы» будет расположен IT-квартал. Это будет экспериментальная площадка IT-технологий для цифровой экономики. Основная цель - формирование долгосрочных процессов инновационной IT-системы.

Алмалинский район - исторически экономико-культурное ядро мегаполиса, один из самых зеленых в городе, и основная задача - продолжить работу по его благоустройству и сделать его комфортным для всех алматинцев и туристов.

В районе, как и во всем мегаполисе, реализуются идеи архитектора Яна Гейла. В этом направлении реконструированы с приоритетом для пешеходов улицы Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, Кабанбай батыра и площадь «Астана». Здесь посажены новые деревья, обустроены новые фонтаны, установлены детские игровые комплексы и малые архитектурные формы. На Жибек жолы организован бесплатный ледовый каток.

Также излюбленным местом отдыха жителей стали улицы Байсеитовой, Карасай батыра, Дуйсенова в микрорайоне Тастак. За счет местного бюджета проведены работы по текущему ремонту скверов «Биокомбинат», «Сосновый».

Кроме этого в 11 скверах района проведена работа по адаптации для людей с ограниченными возможностями - установлены пандусы, тактильные плитки и знаки доступности для инвалидов. Также установлены три детские инклюзивные площадки для детей с ограниченными возможностями.

В рамках социальной ответственности бизнеса юридические лица района провели работу по озеленению и цветочному оформлению района (по западной стороне пр. Абылай хана от ул. Кабанбай батыра до ул. Богенбай батыра, в сквере «Сиреневый», возле театра им. Лермонтова).

Проведен средний ремонт улиц по 12 адресам общей протяженностью 15,7 км, средний ремонт тротуаров по 19 участкам общей протяженностью 16,7 км. В настоящее время проводится реконструкция арычных сетей и ливневой канализации протяженностью 7,8 км.

Также особое внимание уделяется вопросам санитарной очистки и благоустройства территории района. Так, районному участку ГКП «Алматы тазалык» была закуплена и выделена новая техника в количестве 16 единиц, привлечены дополнительно дорожных рабочих до 300 человек.

Жилищный фонд района состоит из 1409 многоквартирных домов и 3495 частных жилых домов, которые обслуживаются в 206 КСК. Вопросы надлежащего содержания жилищного фонда являются одними из важных направлений нашей работы.

Так, в текущем году за счет собственных средств жителей отремонтировано 98 подъездов, 17 фасадов и 3800 кв. м кровель домов. В целях экономии тепловой энергии в жилых домах установлено 559 общедомовых приборов учета тепла.

В рамках программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на 2011-2020 гг.» в текущем году отремонтирован 31 многоэтажный жилой дом (кровля, фасад, лифты, инженерные сети, подъезды) на общую сумму 457 млн тенге.

В целях улучшения инфраструктуры района проводилась реконструкция водопровода и канализационных сетей протяженностью 12 312 м, реконструкция тепломагистралей 13 277 м. С начала года 8406 п. м бесхозных инженерных сетей были переданы в коммунальную собственность города.

Был проведен капитальный ремонт 93 дворовых территорий с установкой 88 детских и 37 спортивных площадок, и ведется работа по разработке ПСД на ремонт 100 дворов в следующем году.

«Процессы урбанизации обуславливают необходимость развития строительного сектора. Он должен стать полноценным драйвером отечественной экономики».

В настоящее время на территории района идет работа на 23 объектах строительства.

По трем адресам ведутся подготовительные работы в рамках программы «Ветхое жилье». Так, севернее ул. Толе би и западнее ул. Ауэзова, южнее ул. Гоголя и западнее ул. Наурызбай батыра работу проводит ТОО «Диал Строй». Сумма инвестиций 37,8 млрд тенге, общая площадь застройки 57 тыс. кв. м. По ул. Жамбыла - угол ул. Байзакова ТОО «ВЕК» начало подготовительные работы по строительству трех жилых домов с подземным паркингом общей площадью 27 тысяч кв. м. Сумма инвестиций 3,3 млрд тенге.

В районе среднее образование обеспечивают 38 школ общей численностью учащихся 30 855 (в государственных школах - 28 668 учащихся, а в частных - 2187).

В подготовке призеров городских и республиканских олимпиад район занимает одно из лидирующих позиций, в 2016-2017 учебном году ими стали 182 учащихся. По результатам ЕНТ (108 баллов) район занимает первое место по городу.

В районе имеется дефицит мест в дошкольных учреждениях. На сегодняшний день очередность составляет 3086 детей в возрасте от 3 до 6 лет (из них около 1200 детей Алмалинского района).

Тем не менее эта проблема решается за счет увеличения проектной мощности, в государственных детских садах в этом году открыто дополнительно 200 мест и бесплатные группы предшкольной подготовки на 105 мест. Для обеспечения предшкольной подготовки детей от 3 до 6 лет с начала 2017 года открыто 22 частных мини-центров с охватом 160 детей. По государственному образовательному заказу («Балапан») работают восемь частных дошкольных учреждений образования на 263 места. В октябре 2017 года был открыт новый частный сад «Айбала» по ул. Тлендиева, 215 на 160 мест.

Вместе с тем для строительства новых детских садов привлекаются бизнес-структуры. Так, в рамках ГЧП запущен новый проект строительства детского сада по ул. Тлендиева, 49 на 400 мест.

Большой блок вопросов - это социальное обеспечение. Так, за отчетный период получили социальную помощь 1326 человек на общую сумму 11 618 069 тенге. Это адресная социальная помощь, детское и жилищное пособие.

Ежемесячно 1743 пенсионера получали социальную помощь на сумму 128 006 тенге. К празднованию Дня Победы 689 граждан из числа инвалидов и участников ВОВ (96 человек), лиц, приравненных к участникам ВОВ, получили единовременную социальную помощь на общую сумму 32 млн 190 тыс. тенге.

80 инвалидов, 160 детей-инвалидов проходят реабилитацию и 519 одинокопроживающих получают социальное обслуживание на дому.

По Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы и по Программе развития населения города Алматы трудоустроены на постоянные рабочие места 2159 человек. Направлены на молодежную практику 125 человек, на профессиональное обучение - 413 человек и на социальные рабочие места - 129 человек.

В системе здравоохранения района услуги оказывают 26 медорганизаций. Во всех медицинских учреждениях внедряются инновационные технологии. Применяются современные виды диагностики и проводятся сложные операции.

Также проводятся мастер-классы зарубежных специалистов. К примеру, городской кардиологический центр - единственный центр в РК, где более 60% операций выполняется на работающем сердце; в БСНП ежегодно проводится более 5000 операций. А в текущем году открыт новый филиал Института репродуктивной медицины, который оснащен последними достижениями медицинских технологий.

Одним из ключевых задач программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» является привлечение представителей бизнеса и граждан к совершению благих дел для своей родины. В этой связи предпринимателями было установлено восемь детских и спортивных площадок. В том числе был восстановлен ледовый каток для занятий хоккеем, расположенный во дворе дома по пр. Абая, 141. Для людей с ограниченными возможностями, ветеранов и детей проведены различные социальные мероприятия. Также аппаратом акима района была организована поездка 60 одаренных детей на международную выставку EXPO-2017 в Астану.

Отдельно необходимо отметить проведение выставок «Туған өлке тарихы», «Жас дарын» и презентация новой книги «Сөз дауа». Представители нашего района заняли призовые места в городских и республиканских конкурсах, направленных на развитие языка и культуры. В данном направлении необходимо отметить особую роль молодежи. В целом в рамках реализации программы в районе проведено более 200 мероприятий, и эта работа продолжается.

Район можно назвать студенческим, так как у нас обучаются свыше 65 000 студентов, что составляет 40% от общей численности студентов города. Акимом города Алматы нынешний год объявлен Годом молодежи. В этой связи молодежь района активно привлекается на различные мероприятия. Для развития молодежи и реализации различных культурно-досуговых проектов на месте бывшего трамвайного депо открылся молодежный лофт-центр.

Согласно анализу криминогенной ситуации с начала года в районе зарегистрировано 32 455 правонарушений, из них уголовных правонарушений - 12 741 (в 2016 г. - 14235). Раскрываемость по сравнению с прошлым годом улучшилось на 23,1%.

В рамках противодействия преступности развивается система видеонаблюдения в общественных местах. С помощью видеонаблюдения раскрыто 303 преступления, выявлено и пресечено 2644 правонарушения. На сегодняшний день в Алмалинском районе установлено 6474 видеокамеры, из них 2785 в подъездах жилых домов. Все это направлено на формирование безопасного города.

Также в рамках ликвидации стихийной торговли было проведено 200 рейдов и демонтировано более 42 незаконных пристроек. Кроме этого с начала года составлено 1689 протоколов по статье 204 «Торговля в неустановленных местах» Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Наложено административных штрафов на сумму 2,5 млн тенге.

Аппаратом акима района оказывается 11 государственных услуг (с октября 2017 года введена новая услуга «Порядок аннулирования записей актов гражданского состояния, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния»). Всего оказанных государственных услуг - 19 096.

Эффективной работе способствует обратная связь с населением посредством обращения граждан в аппарат акима либо через рубрику «Вопрос акиму» на официальном интернет-ресурсе.

В аппарате акима района общий документооборот составляет 14 578 документов, из них 12 509 служебной корреспонденции, 1656 обращений физических и 413 юридических лиц.

На официальный интернет-ресурс поступило 842 обращения, через социальную сеть Инстаграм поступило 994 обращения.

Анализируя поступившие обращения, можно отметить, что наибольшее количество заявлений от жителей касаются благоустройства, деятельности жилищно-коммунального хозяйства и сферы торговли. Все вопросы были рассмотрены и решены в рамках компетенции либо заявители получили квалифицированный и полноценный ответ.

Адреса мест, где установлены специальные ящики для сбора предложений, замечаний и откликов населения:

1. г. Алматы, ул. Туркебаева, 4, гимназия № 62 им. Ш. Смаханулы;

2. г. Алматы, ул. Жарокова, 18, общеобразовательная школа № 128 им. М. Ауэзова;

3. г. Алматы, ул. Радостовца, 38, гимназия № 18;

4. г. Алматы, ул. Муратбаева, 200, Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана;

5. г. Алматы, ул. Шевченко, 97, Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева;

6. г. Алматы, ул. Чайковского, 28, лицей № 90;

7. г. Алматы, ул. Гоголя, 114, Казахский государственный женский педагогический университет.