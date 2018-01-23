Итоги социально-экономического развития Алатауского района за 2017 год

Алатауский район был образован в 2008 году, в нем расположено 23 микрорайона, общая территория составляет 10 495 гектаров, количество населения - свыше 230 тысяч человек.

Экономика

В государственный бюджет поступило 27 млрд 193 млн тенге, исполнение плана - 104 %.

В республиканский бюджет поступило 15 млрд 732 млн тенге, план исполнен на 101%.

В местный бюджет поступило 11 млрд 462 млн тенге, план исполнен на 110%.

В районе работает 176 предприятий, из них 2 крупных, 6 средних предприятий, зарегистрировано 4310 юридических лиц, количество индивидуальных предпринимателей - 22 345.

На предприятиях произведено продукции на сумму 66 млрд 767 млн тенге, индекс физического объема - 103,6%.

Объем инвестиций в основной капитал по району составил 48 млрд 253 млн тенге.

Розничный товарооборот составил 217 млрд 256 млн тенге, объем оптового товарооборота по всем каналам реализации составил 453 млрд 416 млн тенге.

На предприятиях района созданы 3183 новых рабочих места, средняя заработная плата составляет 132 тыс. тенге.

Мобильной группой по борьбе со стихийной торговлей было организовано 143 рейда.

В результате ликвидировано 330 точек мелкорозничной торговли, демонтировано 215 нестационарных объектов (киоски), 165 незаконно установленных рекламных щитов и баннеров.

Согласно государственной программе «Индустриально-инновационное развитие» на 490 гектарах земли ведется строительство Индустриальной зоны в Алатауском районе, в которой определены приоритетные отрасли развития индустриальной зоны. Это машиностроение, фармацевтика, пищевая, легкая, мебельная, химическая, строительная промышленность.

На сегодняшний день одобрено 40 заявок, по результатам которых открыты тепличный комплекс по выращиванию овощей ТОО «БРБ АПК» и завод по производству картриджей для оргтехники ТОО «Doc. Go. LTD». Кроме того, ведется строительство 13 заводов, из них на стадии завершения предприятие по производству бумажных мешков ТОО «Алма ПАК Ко ЛТД».

Жилищно-коммунальное хозяйство

Развитие инфраструктуры является одним из основных направлений акимата района.

На территории Алатауского района расположены 37 300 частных и 518 многоэтажных жилых домов.

Проведены работы по благоустройству 15 дворовых территорий на сумму 257 млн тенге. В 2018 году планируется благоустройство 20 дворовых территорий.

Кроме того, за счет частных инвестиций была проведена покраска фасадов 11 многоэтажных жилых домов, в 2018 году планируется покраска фасадов еще 30 домов.

А также в ходе благоустройства территории в мкр. Курылысшы, Теректы, Рахат-Мадениет было демонтировано 500 метров незаконно установленных заборов и ограждений, убрано 15 гаражей.

Для обеспечения жителей надежным и бесперебойным электроснабжением и улучшения качества электроэнергии в микрорайонах 13-, 14-территория ведется работа по прокладке электрокабеля протяженностью 11,8 километра.

Также в мкр. Айгерим-1, Шанырак-1, -2, завершены работы по реконструкции электрических сетей протяженностью 20,6 км с установкой 10 трансформаторных подстанций и 850 электрических столбов на сумму 134 млн 630 тыс. тенге.

Завершено строительство электролинии протяженностью 2,6 км с установкой двух трансформаторов для многоэтажных жилых домов, построенных по программе «Ветхое жилье» по пр. Райымбека. Выделенная сумма - 188 млн 48 тыс. тенге.

Проведено строительство электрических сетей для объектов Универсиады-2017 протяженностью 7,9 км с установкой двух электрических подстанций на сумму 8 млрд 682 млн 572 тыс. тенге.

Также проведена работа по инвентаризации бесхозных сетей, по результатам которой выявлено 92 км бесхозных электрических сетей. По данным сетям принято судебное решение о признании бесхозными и передаче в Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы для принятия в коммунальную собственность с последующим обслуживанием коммунальными службами.

Завершена работа по строительству газопровода в микрорайонах Карасу, Айгерим-2, Улжан-1, -2, Шанырак-2, протяженностью 27,3 километра, выделенная сумма - 296 млн тенге.

Также планируется строительство газовых сетей протяженностью 60 километров в целом по району.

Кроме того, в целях газификации всего Алатауского района нами были поданы заявки в Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы для разработки проектно-сметной документации, которые находятся на стадии реализации.

На территории Алатауского района ведется строительство сетей водопровода и канализации в 13 микрорайонах. Это: Айгерим-1, -2, Карасу, Улжан-1, -2, Дархан-Байбесик, Шанырак-1, -2, Трудовик, АЗТМ-Алгабас, 14-территория, Акбулак, Ожет, Кок-Кайнар.

Общая протяженность сетей составляет 381 километр, из них: водопровод - 200,745 километра, канализация - 180,04 километра, выделенная сумма составляет 16 млрд 608 млн тенге.

Проведены работы по ямочному ремонту дорог в целом по району.

После прокладки водо- и канализационных сетей в восточной части мкр. Акбулак завершено асфальтирование дорог на 14 улицах протяженностью 7,8 километра, в мкр. АЗТМ - 7 улиц протяженностью 3,2 километра.

Также по ул. Сухамбаева в мкр. АЗТМ завершен средний ремонт дорог протяженностью 283 метра и построены тротуары по ул. Аубакирова в мкр. Шанырак-2, по ул. Б. Момышулы напротив ТЦ «Магнум», по ул. Саина до пр. Райымбека, перед ТЦ «Домиллион» и в мкр. Айгерим-2 по ул. Школьной.

Планируется строительство развязки на пересечении пр. Рыскулова и ул. Емцова.

Завершено строительство наземного пешеходного перехода по ул. Б. Момышулы севернее пр. Рыскулова.

В Алатауском районе ведется строительство новой школы в мкр. Нуркент на 600 мест, пристроек и реконструкция 6 школ. Это школы

№ 26 на 1100 мест в мкр. Шанырак-2, после реконструкции вместимость данной школы будет 2100 мест, а также строительство пристроек на 650 мест к школе № 151 в мкр. Заря Востока, на 600 мест к школе № 156 в мкр. Ожет, на 600 мест к школе № 184 в мкр. Теректы, на 550 мест к школе № 185 в мкр. Алгабас на общую сумму 5 млрд 265 млн тенге.

Кроме того, ведется строительство четырех детских садов в мкр. Алгабас на 120 мест, мкр. Теректы на 120 мест, мкр. Нуркент на 320 мест, мкр. Саялы на 320 мест на общую сумму 2 млрд 781 млн тенге.

В целях обеспечения населения жильем в мкр. Саялы построено 19 многоэтажных жилых домов, в мкр. Нуркент - 22 многоэтажных дома, за счет частных инвестиций по улице Момышулы из 87 построено 10, на стадии строительства еще 24 дома.

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на 11 улицах микрорайона Алгабас из бюджета было выделено 597 млн тенге. На эту сумму проведены работы по укладке 2645 метров дренажной системы, 5120 метров арычных лотков, 184 заездов к жилым домам.

Также заасфальтированы улицы протяженностью 5604 метра общей площадью 25 244 кв. м.

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в русле реки Каргалы в районе дачных массивов «Теплоэнергетик» и «Энергостроитель» из бюджета выделено 653 млн тенге.

На сегодняшний день полностью завершены работы по механической очистке русла реки Каргалы. Проведены работы по укреплению железобетоном протяженностью 3096 метров, установлено 4150 метров металлических ограждений, 26 мостовых переходов, 310 метров арычных труб.

По Алатаускому району, по прогнозам, имеются 4200 неузаконенных домов, которые были построены до принятия поправок в Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», из них к нам обратились 1210 граждан, собран 461 материал для рассмотрения в суде для последующего узаконения. Данными вопросами занимается общественное объединение «Жилье без барьеров», которое оказывает бесплатные услуги по юридическому сопровождению интересов граждан в суде.

На рассмотрении в Алатауском районном суде находятся 173 иска о признании права собственности на самовольные постройки, из них удовлетворено 49 исков.

Социальная сфера

Социальная поддержка для жителей с невысоким доходом была и остается приоритетом для аппарата акима района.

В настоящее время в районе проживают 15 540 пенсионеров, 20 ветеранов Великой Отечественной войны и 702 участника трудового фронта. Число инвалидов составляет 4979 человек, среди них 940 детей-инвалидов.

В 2017 году 274 пенсионера Алатауского района прошли реабилитацию в санаториях «Аккайын», «Самал», «Спутник».

На обслуживании в отделении социальной помощи на дому находятся 134 одиноко проживающих пенсионера, их обслуживают 23 социальных работника.

Социальная помощь, назначаемая раз в полугодие пенсионерам в размере 7 МРП, выплачена и составила 12 млн 718 тыс. тенге, участникам и инвалидам ВОВ - в размере 5,5 МРП, выплачено 2 млн 384 тыс. тенге. В честь празднования Дня Победы выплачена единовременная материальная помощь участникам и инвалидам ВОВ, а также приравненным к участникам и инвалидам ВОВ, общая сумма составляет 12 млн 300 тыс. тенге.

7 мая, к Дню защитника Отечества, и 9 мая, в честь празднования Дня Победы, аппаратом акима района было организовано мероприятие, в котором приняли участие 200 ветеранов, из них 20 участников ВОВ, 140 тружеников тыла, 20 приравненных к участникам ВОВ. Во время празднования при поддержке ТОО «Магнум» и LG были вручены продуктовые корзины.

Кроме того, в честь празднования Международного дня пожилого человека были организованы праздничный концерт, соревнования среди пожилых людей по легкой атлетике, шахматам, бильярду, настольному теннису.

Также с 1 по 20 октября в поликлиниках были организованы дни открытых дверей по приему узких специалистов и диагностике.

В Алатауском районе проживают 3288 многодетных матерей, из них 1110 отмечены соответствующими наградами, среди них 419 - «Алтын алқа», 691 - «Күміс алқа».

На обеспечение бесплатным питанием 2289 учащихся общеобразовательных школ из малообеспеченных семей направлены 131 млн тенге.

Социальными выплатами охвачены 759 семей на сумму 20 млн тенге.

В 2017 году трудоустроен 1381 человек. На социальные рабочие места трудоустроены 99 человек. На общественные работы направлено 411 человек. По молодежной практике выдано 190 направлений.

В 2008 году в 16 школах района обучались 18 600 учащихся, на сегодня в 25 государственных и двух частных школах обучается 39 161 учащийся, то есть их количество составило свыше 20 тысяч.

Алатауский район три года подряд занимал первые места по Единому национальному тестированию по городу и в целом по республике, что является большой гордостью для нас.

Кроме того, в прошлом учебном году все 78 претендентов подтвердили знак «Алтын белгi» и 63 выпускника окончили школу с отличием.

Призерами городских и республиканских олимпиад стали 58 учащихся школ района.

На сегодняшний день в районе функционируют 16 государственных и 70 частных детских дошкольных учреждений.

В 16 государственных детских дошкольных учреждениях воспитываются 4093 ребенка, в 70 частных детских дошкольных учреждениях - 3375 детей. Очередность на государственные дошкольные учреждения составляет 14 029 детей.

В районе на содержание детей от 2 до 5 лет в государственных детских садах выделено из местного бюджета порядка 560 млн тенге. По программе «Балапан» выделено средств на сумму 874 млн тенге.

Всего в системе здравоохранения района услуги оказывают 6 государственных, 5 частных лечебно-оздоровительных учреждений. В районных поликлиниках зарегистрированы 186 630 жителей.

В рамках государственно-частного партнерства в Атлетической деревне открыта новая поликлиника.

В результате проделанной работы по многим показателям здравоохранения отмечается положительная динамика.

За отчетный период поликлиниками обслужены 437 362 жителя.

С целью профилактики туберкулеза в поликлиниках ежегодно проводятся флюорографические обследования. За этот период обследованы 58 724 человека, выполнение составило 89,5%.

Для лечения больных было выделено по поликлиникам 197 квот для оказания высокоспециализированной медицинской помощи, количество рождаемости в районе составило 4489 детей.

12 апреля 2017 года Глава государства представил программу «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» для развития духовного потенциала нации.

В этой связи в рамках проекта «Туған жер» по Алатаускому району было утверждено три проекта, это: строительство двух пешеходных зон в мкр. Алгабас, Акбулак и сквера в мкр. Саялы по концепции датского архитектора Яна Гейла, в которых предусмотрено 6 детских игровых площадок, 2 игровые площадки для детей с ограниченными возможностями, 2 футбольные и 2 баскетбольные площадки. Строительство данных проектов полностью завершено.

Кроме того, в микрорайоне Алгабас построен и открыт легкоатлетический стадион на 500 мест, площадь составила 7700 кв. м по программе государственно-частного партнерства. Также в рамках данной программы в районе построено 5 спортивных и игровых площадок.

Вместе с тем на территории района за счет частных инвестиций началось строительство детских садов на 100 мест в мкр. Рахат-Мадениет и на 350 мест в жилом комплексе «Алатау сити».