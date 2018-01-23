Итоги торгов во вторник: Доллар и евро еще немного подешевели
В обменниках доллар покупают/продают по 323-324,4 тенге, евро по 396-399 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz
Средневзвешенный курс доллара США составил 323,42 тенге за доллар (-1,23 тенге) при объеме торгов 96,4 млн USD (-17 150 тыс. USD).
Средневзвешенный курс евро составил 396,85 тенге за евро, объем торгов – 150 тыс. евро.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,5317 тенге за юань (-0,1683 тенге), объем торгов – 1 200 тыс. юаней (+900 тыс. юаней).
В обменниках доллар покупают/продают по 323-324,4 тенге, евро по 396-399 тенге, рос.рубль – 5,73-5,79.
В торгах приняли участие 23 члена валютного рынка KASE.
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