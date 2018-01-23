Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Итоги торгов во вторник: Доллар и евро еще немного подешевели

23 января 2018, 11:56

В обменниках доллар покупают/продают по 323-324,4 тенге, евро по 396-399 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz

Средневзвешенный курс доллара США составил 323,42 тенге за доллар (-1,23 тенге) при объеме торгов 96,4 млн USD (-17 150 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 396,85 тенге за евро, объем торгов – 150 тыс. евро.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,5317 тенге за юань (-0,1683 тенге), объем торгов – 1 200 тыс. юаней (+900 тыс. юаней).

В обменниках доллар покупают/продают по 323-324,4 тенге, евро по 396-399 тенге, рос.рубль – 5,73-5,79.

В торгах приняли участие 23 члена валютного рынка KASE.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...