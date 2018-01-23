Глава ЦРУ назвал сроки возможного ядерного удара КНДР по США

Северная Корея будет в скором времени способна нанести ядерный удар по территории США. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил глава ЦРУ Майк Помпео.

Отвечая на вопрос об угрозах Пхеньяна запустить ракету с ядерным боезарядом в сторону США, Помпео заявил, что это «вопрос нескольких месяцев». Интервьюер напомнила, что о нескольких месяцах директор разведывательного ведомства говорил еще полгода назад, на что он ответил, что был бы рад и через год сказать то же самое.

«Правительство США прилагает все усилия, чтобы продлить этот срок, — заявил он. — Не заблуждайтесь на этот счет. Сейчас мы делаем то, что ЦРУ год назад не делало. Рискованные, тайные и подпольные операции».

18 января американские эксперты подсчитали вероятный ядерный арсенал Северной Кореи. По утверждению аналитиков, Пхеньян может обладать 20 готовыми к применению ядерными зарядами. При этом у КНДР достаточно ресурсов, чтобы изготовить еще до 60 боеголовок.

1 января лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что страна завершила создание национальных ядерных сил. «Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе», — сказал он, добавив, что в случае принятия Пхеньяном решения о нанесении ядерного удара вся территория США окажется в зоне поражения.

Источник: Lenta.ru

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