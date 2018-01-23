Итоги социально-экономического развития Ауэзовского района за 2017 год

Ауэзовский район является одним из густонаселенных спальных районов города Алматы. Согласно функциональному зонированию Генерального плана города, он расположен в западной части города. Экономика преимущественно представлена сферой услуг и торговли (более 60%). Территория занимает 23,5 кв. км. Общая численность населения составляет 288 437 человек.

Бюджет

Годовое финансирование по КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района г. Алматы» составляет 6,7 млрд тенге. По состоянию на 29 декабря 2017 года освоено средств в сумме 6,7 млрд тенге, или 100%.

Налоги

План поступлений государственных доходов по району на 28 декабря 2017 года выполнен на 100,5%. Прогноз - 82,1 млрд тенге. Фактическое поступление составило 82,5 млрд тенге.

Увеличение поступлений по налогам и обязательным платежам в бюджет по сравнению с предыдущим годом составило 12,9 млрд тенге, или 119%.

Развитие предпринимательства и промышленности

В этом году в районе введены новые объекты сферы услуг: в сентябре введен в эксплуатацию второй комплекс ТРЦ MOSKVA Metropolitan, с созданием 500 рабочих мест. Вложенные инвестиции составили 12 млрд тенге. В январе 2018 года завершится строительство второго комплекса GrandParkAlmaty общей площадью 60 тыс. кв. м, стоимостью свыше 8 млрд тенге, кроме того, введены в эксплуатацию 10 объектов сферы услуг (ресторанные комплексы, кафе, СТО и т. д.), с созданием более 3 тыс. рабочих мест.

В следующем году по ул. Саина, 16, откроется новый немецкий гипермаркет строительных материалов, оборудования и инструментов мирового стандарта OBI. Планируется создание 200 рабочих мест для наших горожан. Сумма инвестиций составит 5 млрд тенге.

Также в районе располагаются 18 промышленных предприятий. Промышленный сектор района занимает 11% в общегородском выпуске промышленной продукции. За 10 месяцев 2017 года промышленными предприятиями (включая малые предприятия) произведено продукции на 72 млрд тенге, индекс физического объема к соответствующему периоду 2016 года составил 102,5%.

Фактическая численность наемных работников, занятых на крупных и средних предприятиях, - 35 966 человек. Средняя заработная плата работников, занятых в данном секторе, составила 133 607 тенге.

В общем количество зарегистрированных юридических лиц по району с начала 2017 года составило 16 209 (действ. 8895), в том числе малые - 16 006 (действ. 8729), средние - 122 (действ. 155), крупные - 48 (действ. 44).

По программе «Дорожная карта бизнеса - 2020» за 2017 год по проектам субсидирования в рамках первого направления программы региональным координационным советом города Алматы по району получили одобрение 10 проектов на сумму 264 млн тенге, создано 57 рабочих мест.

Кроме того, в 2017 году завершен проект по автоматизации и модернизации существующей технологической линии по выпуску томатной продукции ТОО «Цин-Каз», начатой в 2011 году. Стоимость проекта - 784 млн тенге.

В целях оптимизации производственно-технологических процессов провел реконструкцию цеха по производству металлоконструкций ТОО «Белкамит» на сумму 60 млн тенге.

Объем розничного товарооборота за январь - октябрь 2017 года по району сложился на уровне 307,6 млрд тенге, что составило 115,8% к соответствующему периоду 2016 года, объем инвестиций в основной капитал составил 38,4 млрд тенге.

В целях развития продовольственного пояса и для обеспечения жителей недорогой качественной продукцией перед Театром им. Н. Сац проводится сельскохозяйственная ярмарка на 56 торговых мест, в которой принимают участие крестьянские хозяйства Енбекшиказахского, Талгарского, Жамбылского, Илийского и Карасайского районов Алматинской области и предприниматели района.

Выявляются и отрабатываются административные нарушения, в частности ликвидируются незаконные строения, в том числе объекты стихийной торговли. В прошлом году снесены 330 незаконных объектов, составлены 1102 административных протокола.

Благоустройство

Всего по району обслуживаются 204 улиц и проездов протяженностью 255 км (64 улицы городского значения протяженностью 110 км, 37 улиц районного значения протяженностью 20 км, 103 улицы местного значения протяженностью 123 км).

Все магистральные улицы в районе освещены, количество светоточек составляет 10,5 тыс. ед., протяженность электролиний 370 км.

Ведется уборка тротуаров на 27 улицах протяженностью 89 км и очистке арычных сетей протяженностью 93 км.

По линии Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог проведены работы по среднему ремонту дорог на общую сумму 413,3 млн тенге (ул. Кабдолова - 1,5 км, ул. Койчуманова - 800 м, ул. Жубанова - 600 м, ул. Яссауи - 1,2 км, ул. Малая Момышулы - 500 м, ул. Малая Утеген батыра - 300 м, ул. Тепличная - 650 м, сквозные проезды в мкр. Сайран - 200 м, проезды в мкр. Жетысу-3 - 250 м).

Ведутся работы по капитальному ремонту ул. Жандосова от ул. Саина до мкр. Таусамалы протяженностью 2 км, с расширением дороги, обустройством тротуаров, велодорожек и реконструкцией автомобильного моста на р. Каргалинка.

По программе БРТ ведутся работы по реконструкции улиц Мустафина, Рыскулбекова, Сулейменова, Жандосова (ул. Саина - Тимирязева), Тимирязева (ул. Жандосова - Желтоксан). Протяженность автомобильных дорог - 8,7 км, тротуаров - 16,7 км, велодорожек - 5 км.

Завершены работы по строительству арычных сетей по линии Управления природных ресурсов по пяти участкам протяженностью 7,6 км, на общую сумму 255 млн тенге. Начато строительство арычных сетей по трем участкам: в мкр. Дубок, Дубок-1 и Алтын-Бесик общей протяженностью 6,8 км, на сумму 119 млн тенге.

Аппаратом акима Ауэзовского района проведен текущий ремонт с благоустройством и установкой МАФов по улицам:

1) ул. Жубанова от ул. Утеген батыра до ул. Саина - 1,5 км, на сумму 65,8 млн тенге;

2) ул. Утеген батыра от пр. Абая до ул. Толе би - 1,91 км, на сумму 96 млн тенге.

Количество остановочных комплексов в Ауэзовском районе по состоянию на ноябрь 2017 года составляет 177, из них в текущем году будут обустроены 100 остановок (инвесторами - 30, по линии районного акимата - 10, СМЭУ - 60: 25 - установлено, 35 - в работе).

Площадь зеленых зон в районе составляет 77 га, поливаемых - 28 га. В этом году проведены работы по дополнительному устройству газона площадью 14,5 тыс. кв. м, в том числе по ул. Берегового от ул. Шаляпина до ул. Жандосова, посадке живой изгороди по ул. Жандосова от пр. Алтынсарина до ул. Саина, северная сторона - 940 п/метров, посадке живой изгороди по ул. Жандосова от ул. Саина до ул. Берегового, южная сторона - 622 п/метров, установке вазонов - 209 шт. и дополнительных цветников (летников - 5256 кв. м, канн - 626 кв. м, тюльпанов - 844 кв. м, роз - 2300 кв. м).

В районе обслуживаются 247 контейнерных площадок, из них 104 - заглубленного типа, на которых расположены 1872 контейнера. С начала года в среднем вывоз ТБО на городской полигон составил более 82,5 тыс. тонн.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилой фонд района составляют 1707 многоквартирных домов, которые обслуживают 226 КСК и 7 тыс. индивидуальных жилых строений. В 1495 домах установлены 1819 ОПУ. Все МЖД, социальные объекты подключены к отоплению своевременно.

Сегодня в районе насчитывается 565 домов (более 33%), построенных до 1970 года, и 621 (36%) - до 1990 года.

Учитывая, что срок эксплуатации этих домов 50-60 лет, их износ составляет от 80 до 100%.

Для устранения данной проблемы в рамках программы «Развитие регионов до 2020 года» за счет средств местного бюджета в текущем году проведены ремонтные работы в 53 домах:

- ремонт кровли в 14 домах на 104,1 млн тенге;

- ремонт подъездов и коридоров в шести домах на 63,7 млн тенге;

- ремонт инженерных сетей в двух домах на 8,7 млн;

- в 31 доме заменены 68 лифтов на 422,5 млн тенге.

За счет собственных средств жителей частично отремонтировано 549 домов.

В целях сбалансированного потребления тепловой энергии проведена инвентаризация жилфонда. Определена потребность в установке 1977 общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах. На сегодня 1881 (95%) прибор установлен, осталось 98. В 2017 году запланировано завершение данной работы. Как показывает практика, при установке приборов учета тепла плата сокращается на 30-40%.

Проводится модернизация энергосистемы района. Так, в прошлом году построено и реконструировано 30,52 км электрических сетей. В целом по району протяженность электросетей составляет 799,2 км, количество подключенных абонентов - 99 020, или на 0,2% больше, чем в прошлом году. Несмотря на рост числа абонентов, общий износ сетей снижен на 12% (до 60%).

Средний тариф в прошлом году за электроэнергию по сравнению с 2016 годом увеличился на 3,8%.

Увеличение тарифа связано с ростом цены на передачу электрической энергии по сетям регионального и межрегионального уровней.

В части теплоснабжения - в прошлом году подключено 1807 объектов, из них 1707 жилых домов, 100 социальных объектов (школы, больницы, сузы).

В прошлом году на модернизацию, реконструкцию и строительство было выделено 5,39 млрд тенге. В итоге было отремонтировано 7,023 км теплосетей. Износ сетей сейчас составляет 76,5%, а потери снизились на 0,02%.

Общая протяженность водопровода по району составляет 382 км, в текущем году заменили 44 км нового водопровода, износ снижен на 7-8%.

Завершены работы по строительству и реконструкции водопроводных и канализационных сетей в микрорайонах Достык (стоимостью 2,5 млрд тенге, протяженность 52 тыс. м) и Алтын бесик (стоимостью 741 млн тенге, протяженность 20 тыс. м).

В микрорайоне Таугуль-3 ведется строительство канализационных и водопроводных сетей на сумму 2 млрд тенге протяженностью 40 тыс. метров, срок завершения работ - июль 2018 года.

По улицам Аскарова, Жубанова, Момышулы, Толе би, Малая Саина работы по строительству и реконструкции инженерных сетей завершены.

Общее колличество дворов в Ауэзовском районе составляет 966. Проведен ремонт на 50 дворовых территориях на сумму 787 млн тенге. Планируем провести ремонт 65 дворовых территорий. При ремонте дворовых территорий установлено 424 опоры с ЛЭД-освещением.

Здравоохранение

Всего в районе работают 11 государственных, 38 частных лечебно-оздоровительных учреждений и 201 аптека, где трудятся 620 врачей, 1304 среднего и 485 младшего медперсонала, а также 575 прочих работников.

Для улучшения доступности и удобства населения в каждой государственной поликлинике работает система предварительной записи на прием, функционирует автоматизированная система электронной очереди, что позволило значительно уменьшить и решить проблему очередей.

На постоянной основе ведется оказание медицинской и психосоциальной помощи лицам с ограниченными возможностями. На данный момент в районе проживает 673 ребенка и 2689 взрослых (в том числе инвалидов войны и лиц, приравненных к ним) с ограниченными возможностями. В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи все инвалиды обеспечены лекарственными препаратами.

В каждой медицинской организации функционирует интернет-ресурс и служба поддержки пациентов, куда может обратиться каждый житель нашего района.

Работают телефоны доверия для решения вопросов качества оказания медицинской помощи населению. За отчетный период 2017 года количество обратившихся по телефонам доверия составило 684 обращения.

В районе активно ведется пропаганда здорового образа жизни. Проведено 689 мероприятий (акции, дни открытых дверей, фестивали здоровья) с охватом более 40 тыс. человек.

За отчетный период достигнуто снижение показателя младенческой смертности до уровня 12,1% в 2017 году против 14,6% в 2016 году.

Благодаря ежегодным профилактическим скрининговым осмотрам удалось повысить показатель выявляемости злокачественных заболеваний на более ранних стадиях (66,1% в 2017 году против 58,3% в 2016 году), вследствие чего оказывать необходимую помощь в полном объеме.

В результате проделанной работы по многим показателям здравоохранения отмечается положительная динамика.

В ближайшие годы планируется внедрение системы обязательного социального медицинского страхования, основанной на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Участие в ней социально уязвимых слоев населения будет поддерживаться государством.

С внедрением обязательного социального медицинского страхования система здравоохранения окончательно перейдет на работу в условиях конкуренции, а уже одно это логично предполагает повышение качества медицинских услуг.

В настоящем такие частные медицинские клиники, как «Рахат», «Сункар», MedLine, «Хак», «Тау Сункар», уже имеют госзаказ на предоставление основных медицинских услуг.

Образование

В районе функционируют 40 (32 государственных и восемь частных) общеобразовательных учреждений, в них обучается 44 804 учащихся.

В 2017 году около 7 тыс. детей зачислены в школы нашего района, из них число первоклассников составило 5124 ребенка. По сравнению с 2016 годом общий контингент учащихся школ района увеличился на 1623 учащихся.

В связи с этим дефицит ученических мест в школах района составил 3047,5 места.

Средний балл ЕНТ выпускников района в 2017 году составил 99,64 балла, что выше показателя 2016 года на 3,51 балла. Приняло участие в ЕНТ 1360 выпускников. По результатам ЕНТ район занял второе место по городу.

Из 99 претендентов все 99 подтвердили свои отличные знания и получили аттестат об общем среднем образовании со знаком «Алтын белгi», 178 выпускников окончили школу с отличием, при этом высокие результаты ЕНТ показали выпускники школ № 175, 97, 173, 126, 139, 119, 130, специализированного лицея-интерната «Білім-Инновация» (для мальчиков).

Более 160 учащихся школ района стали призерами городских, республиканских и международных олимпиад по общеобразовательным предметам.

Число детских дошкольных учреждений на начало 2017/18 учебного года составило 113 единиц с общим контингентом 14 529 детей.

2017 году на территории района открыты 17 детских дошкольных учреждений на 640 мест, из них восемь детских садов на 330 мест, которые работают по программе «Балапан». Также в сентябре 2017 года в целях увеличения охвата детей дошкольным обучением и воспитанием на базе государственных детских садов дополнительно открыты пять групп предшкольной подготовки с охватом 103 детей с неполным пребыванием дня. В целях оптимизации в детских дошкольных учреждениях государственной формы собственности дополнительно открыты 17 групп на 425 мест.

В итоге охват детей трех-шести лет района дошкольным воспитанием и обучением вырос с 78,4% в 2016 году до 79,4%.

Очередность по состоянию на 01.12.2017 г. составляет 13 309, в том числе от трех до шести лет 4177 детей. По сравнению с 2016 годом в 2017 году общая очередность уменьшилась на 1104 ребенка.

Адреса мест специальных ящиков, установленных для сбора предложений, замечаний и откликов населения

1. г. Алматы, мкр. Мамыр-1, ул. Шаляпина, 21/1 - Казахский университет путей сообщения.

2. г. Алматы, мкр. Достык, ул. Садвакасова, 27 - школа-гимназия № 153.

3. г. Алматы, пр. Алтынсарина, 54 - детская городская клиническая больница № 2.

4. г. Алматы, ул. Толе би, 287а - Алматинский колледж новых технологий.

5. г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Степная, 8 - общеобразовательная школа № 158.

6. г. Алматы, ул. Жандосова, 65 - Алматинский колледж энергетики и электронных технологий.

7. г. Алматы, мкр. 8, д. 46 - общеобразовательная школа № 116.