Facebook ввел новую единицу времени

Она пригодится тем, кто монтирует видео и сводит картинку со звуком.

Один из разработчиков Facebook Кристофер Хорват изобрел новую единицу времени – "flick". Об этом сообщает CNBC.

"Flick" переводится как щелчок. По словам Хорвата, он длится больше наносекунды, но меньше микросекунды. Он пригодится тем, кто монтирует видео и сводит картинку со звуком.

"Когда измеряешь продолжительность кадра с помощью всем известных единиц времени, то получается, что каждый из них равен 41 666 666,669 наносекунды. Это не только некрасивая, но и неудобная цифра. При складывании таких чисел возникают сложности. Художники и программисты часто на это жалуются", – написал он на своей странице в Facebook.

Он добавил, что flick можно применять для любой частоты кадров в видео. Программист также опубликовал в Сети инструкцию по пользованию новой единицей.

Фото: Zuma/Jaap Arriens/ТАСС. Источник: Москва 24