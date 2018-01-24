Эксперты назвали укрепление тенге сезонным явлением

Тенге продолжает укрепляться по отношению к американскому доллару. По итогам утренних и дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар упал в цене почти на полторы позиции и стоит 323 тенге и 20 тиынов. Права, это падение экономисты называют сезонным явлением, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Акимжан Арупов, директор института мировой экономики и международных отношений:

- Это обычное сезонное колебание валюты. Второй важный фактор, если мы посмотрим на рынок нефти, золота и серебра, мы видим достаточную стабильность, более того, наблюдается даже некоторый рост. Я думаю, самый главный фактор - это та политика, которую проводит сейчас Национальный банк, потому что в ближайшее время мы будем жить в условиях относительно более доступного казахстанского тенге. Национальный банк снизил на 0,5% базовую ставку.

Сейчас официальный курс составляет 324 тенге 65 тиынов. Это один из минимальных показателей с начала года. Еще в начале января стоимость «американца» была почти на 10 тенге выше. На данный момент ситуация в обменных пунктах складывается следующим образом: за деньги Соединённых Штатов просят 323,3, европейскую продают по 397 с половиной, рубль стоит 5 тенге 76 тиынов.

Фото с сайта alau.kz