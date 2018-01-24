Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Эксперты назвали укрепление тенге сезонным явлением

24 января 2018, 00:14

Национальная валюта продолжает укрепляться по отношению к доллару.

Тенге продолжает укрепляться по отношению к американскому доллару. По итогам утренних и дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар упал в цене почти на полторы позиции и стоит 323 тенге и 20 тиынов. Права, это падение экономисты называют сезонным явлением, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Акимжан Арупов, директор института мировой экономики и международных отношений:

- Это обычное сезонное колебание валюты. Второй важный фактор, если мы посмотрим на рынок нефти, золота и серебра, мы видим достаточную стабильность, более того, наблюдается даже некоторый рост. Я думаю, самый главный фактор - это та политика, которую проводит сейчас Национальный банк, потому что в ближайшее время мы будем жить в условиях относительно более доступного казахстанского тенге. Национальный банк снизил на 0,5% базовую ставку.

Сейчас официальный курс составляет 324 тенге 65 тиынов. Это один из минимальных показателей с начала года. Еще в начале января стоимость «американца» была почти на 10 тенге выше. На данный момент ситуация в обменных пунктах складывается следующим образом: за деньги Соединённых Штатов просят 323,3, европейскую продают по 397 с половиной, рубль стоит 5 тенге 76 тиынов.

Фото с сайта alau.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...