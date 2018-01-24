Россия не сможет выступить в эстафетах Пхёнчхана по биатлону
МОК допустил только троих из 11 спортсменов из заявки сборной.
Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов сообщил, что МОК допустил только троих из 11 спортсменов из заявки команды на Пхёнчхан-2018. МОК допустил к Играм-2018 только Антона Бабикова, Татьяну Акимову и Ульяну Кайшеву. В таком случае, Россия не сможет выступить в эстафетах Пхёнчхана-2018, пишет Евроспорт.
«Сегодня нужно говорить не о Шипулине, а конкретно о всей российской сборной по биатлону. Делаю официальное заявление СБР. В связи со сложившейся ситуацией Союз биатлонистов России считает своим правом сохранить первоначальную заявку на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в городе Пхёнчхане.
Мы не согласны с позицией МОК, который избрал для себя правило без четко определенных критериев и по своему разумению определять, кого он пригласит на предстоящую Олимпиаду. Все 11 российских биатлонистов, ранее заявленных в МОК, ни разу за всю спортивную карьеру не нарушали антидопинговых правил. В то же время они прошли достаточное количество допинг-тестов, которые подтверждают их чистоту в мировом спорте.
Да зачем мы будем говорить о Шипулине? Он часть команды. Из всей команды всего три человека допущены. Сейчас оформим письмо в IBU с просьбой разъяснить нам ситуацию, которая сложилась в мировом биатлоне», – рассказал Кравцов.
Ранее сообщалось, что на Игры не поедут Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Алексей Волков. Помимо биатлонистов, пострадали лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, фигуристы Ксения Столбова, Иван Букин, хоккеисты Антон Белов, Михаил Науменков, Сергей Плотников и Валерий Ничушкин.
Фото с сайта eurosport.com