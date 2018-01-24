Россия не сможет выступить в эстафетах Пхёнчхана по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов сообщил, что МОК допустил только троих из 11 спортсменов из заявки команды на Пхёнчхан-2018. МОК допустил к Играм-2018 только Антона Бабикова, Татьяну Акимову и Ульяну Кайшеву. В таком случае, Россия не сможет выступить в эстафетах Пхёнчхана-2018, пишет Евроспорт.

Мы не согласны с позицией МОК, который избрал для себя правило без четко определенных критериев и по своему разумению определять, кого он пригласит на предстоящую Олимпиаду. Все 11 российских биатлонистов, ранее заявленных в МОК, ни разу за всю спортивную карьеру не нарушали антидопинговых правил. В то же время они прошли достаточное количество допинг-тестов, которые подтверждают их чистоту в мировом спорте.

Да зачем мы будем говорить о Шипулине? Он часть команды. Из всей команды всего три человека допущены. Сейчас оформим письмо в IBU с просьбой разъяснить нам ситуацию, которая сложилась в мировом биатлоне», – рассказал Кравцов.