Россия не сможет выступить в эстафетах Пхёнчхана по биатлону

24 января 2018, 00:41

МОК допустил только троих из 11 спортсменов из заявки сборной.

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов сообщил, что МОК допустил только троих из 11 спортсменов из заявки команды на Пхёнчхан-2018. МОК допустил к Играм-2018 только Антона Бабикова, Татьяну Акимову и Ульяну Кайшеву. В таком случае, Россия не сможет выступить в эстафетах Пхёнчхана-2018, пишет Евроспорт.

«Сегодня нужно говорить не о Шипулине, а конкретно о всей российской сборной по биатлону. Делаю официальное заявление СБР. В связи со сложившейся ситуацией Союз биатлонистов России считает своим правом сохранить первоначальную заявку на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в городе Пхёнчхане.

Мы не согласны с позицией МОК, который избрал для себя правило без четко определенных критериев и по своему разумению определять, кого он пригласит на предстоящую Олимпиаду. Все 11 российских биатлонистов, ранее заявленных в МОК, ни разу за всю спортивную карьеру не нарушали антидопинговых правил. В то же время они прошли достаточное количество допинг-тестов, которые подтверждают их чистоту в мировом спорте.

Да зачем мы будем говорить о Шипулине? Он часть команды. Из всей команды всего три человека допущены. Сейчас оформим письмо в IBU с просьбой разъяснить нам ситуацию, которая сложилась в мировом биатлоне», – рассказал Кравцов.

Ранее сообщалось, что на Игры не поедут Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Алексей Волков. Помимо биатлонистов, пострадали лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, фигуристы Ксения Столбова, Иван Букин, хоккеисты Антон Белов, Михаил Науменков, Сергей Плотников и Валерий Ничушкин.

Фото с сайта eurosport.com


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