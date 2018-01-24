Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Узбекистан озвучил свою версию ЧП с 52 погибшими в автобусе

24 января 2018, 00:56

Власти страны создали республиканскую комиссию по обеспечению безопасности граждан Узбекистана в поездках за пределы республики на автодорожном транспорте.

Власти Узбекистана опубликовали постановление, в котором назвали возможные причины возгорания автобуса в Актюбинской области, сообщает РИА Новости.

В документе сказано, что авария могла возникнуть из-за технической неисправности транспортного средства (в котором не было отопления), из-за легковоспламеняющихся веществ, несоблюдения правил безопасности, перегруза автобуса, загромождения проходов багажом, а также непригодности противопожарного оборудования.

Власти страны создали республиканскую комиссию по обеспечению безопасности граждан Узбекистана в поездках за пределы республики на автодорожном транспорте. Ее возглавил первый вице-премьер страны Ачилбай Раматов.

С 1 февраля Государственная служба безопасности дорожного движения при участии представителей Государственной службы пожарной безопасности МВД будет проверять автобусы и микроавтобусы, выезжающие с пассажирами за пределы страны, на предмет технических неисправностей.

В прошлый четверг автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей, сгорел на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана. По данным Ташкента, погибли 52 человека — все граждане Узбекистана, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести.

Пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами. Тела погибших находятся на опознании в Ташкенте. Еще двое выживших узбекистанцев остаются в Актобе, где продолжается следствие. Заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что основная версия случившегося — неосторожное обращение с огнем.

Все новости по теме смотрите здесь.

Фото КЧС МВД РК


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...