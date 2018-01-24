Житель Шымкента дважды ограбил банк, в котором брал кредит

Сначала 45-летний заемщик ограбил отделение в Алматы, а еще через год обчистил шымкентский филиал.

В Шымкенте вынесли приговор дерзкому грабителю. Он дважды ограбил один и тот же банк, чтобы рассчитаться с кредитом, который там же и взял, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Сначала 45-летний заемщик ограбил отделение в Алматы, а еще через год обчистил шымкентский филиал. Там же и попал на видео.

Действовал грабитель спокойно и уверенно: под конец рабочего дня в маске вошел в здание и бросил предмет, похожий на взрывпакет. После задымления отправился в кассу, из которой едва успела выбежать сотрудница.

Хотя работники и нажали «тревожную кнопку», преступник успел забрать 16 миллионов тенге, 23 тысячи долларов и 85 тысяч российских рублей.

Как выяснилось, всю эту сумму похититель положил на депозит в другой банк и выплачивал из них кредит. К тому же грабитель три года проработал инкассатором в обворованном банке и тщательно изучил их график работы и систему безопасности.

Вину подсудимый признал и раскаялся. Его приговорили к 12 годам колонии.

Самиддин Темиралиев, судья специализированного суда по уголовным делам ЮКО:

- После совершения в 2016 году в 2017 он брал кредит в Каспи банке, и из этих денег, которые он похитил, он закрыл кредит.