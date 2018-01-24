В Шымкенте зацвели подснежники

Впрочем, долго любоваться цветами, скорее всего, не получится.

В Шымкенте в дневное время столбик термометра стабильно показывает положительную температуру в +10 +13 ºC, передает Zakon.kz со ссылкой на TVK.

По-весеннему теплая погода в Шымкенте стала причиной того, что на окраинах города зацвели подснежники.

Впрочем, долго любоваться цветами, скорее всего, не получится. По прогнозам Казгидромета, такая теплая весенняя погода вскоре сменится ощутимыми морозами.

«В ближайшие дни в Шымкенте температура будет понижаться, завтра будет +2 +4 градуса. А с 26 по 29 января в Шымкенте ожидается резкое понижение температуры до 18-20 градусов со знаком минус. По Южному Казахстану сильный мороз прогнозируется в северных районах области. Там столбик термометра может опуститься ниже 20 градусов мороза», — сообщила инженер-синоптик ЮКОФ «Казгидромет» Арайлым Маханова.

Поэтому жителям северных районов области в выходные настоятельно рекомендуют не выходить на улицу.

Между тем, на большей территории Казахстана царствует холод. Сейчас в шести регионах температура воздуха составляет от минут 30 до минус 40 градусов. По информации РГП «Казгидромет», на завтра объявлено штормовое предупреждение в трех регионах страны. В столичных и областных школах отменяются занятия.