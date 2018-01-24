В Актау девочка упала с 7 этажа
Очевидцы утверждают, что подросток покончила с собой.
Девочка-подросток разбилась насмерть в результате падения с 7 этажа в Актау, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Тумба».
Трагедия произошла сегодня, 23 января в 4 микрорайоне. Как утверждают очевидцы, девочка сбросилась с 7 этажа многоэтажки.
В службе скорой помощи города, в одном из опорных пунктов полиции, подтвердили факт падения.
Сотрудники полиции проводят работу на месте происшествия, опрашивают соседей и свидетелей.
Фото с сайта tumba.kz
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