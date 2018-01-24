Изменен срок окончания дисквалификации Ильи Ильина

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) на официальном сайте объявила о дисквалификации казахстанца Ильи Ильина на два года, передает Vesti.kz.

Ранее Ильин был лишен двух золотых медалей с Олимпиад-2008 и 2012 из-за наличия запрещенных веществ в допинг-пробах после перепроверки.

В декабре Федерация тяжелой атлетики Казахстана объявляла, что IWF дисквалифицировала Ильина до 10 июня 2018 года. Однако в официальном решении IWF сроком окончания дисквалификации Ильина теперь указана новая дата - 19 октября 2018 года. Таким образом, казахстанец сможет выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.

Также IWF заявила, что Ильин не был уведомлен о первом допинговом нарушении - на Олимпиаде-2008, поэтому его оба нарушения рассматривались как одно в соответствии с правилами. За два нарушения антидопинговых правил спортсмен мог быть отстранен пожизненно.

Отметим, что Ильин лишен только олимпийских медалей. Остальные награды останутся у него - это четыре "золота" чемпионата мира (2005, 2006, 2011 и 2014) и два "золота" Азиатских игр (2006 и 2010).

Ранее 29-летний Ильин не исключал, что вернется в спорт после окончания дисквалификации. Своими мыслями на этот счет он поделился во время мастер-класса в Астане.

Напомним, что Казахстан после перепроверки проб с Игр в Пекине и Лондоне лишился семи медалей в тяжелой атлетике. По итогам ОИ-2008 лишен "золота" Ильин, "серебра" - Ирина Некрасова, а "бронзы" - Мария Грабовецкая. По итогам ОИ-2012 "золото" вернули все тот же Ильин, Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло и Майя Манеза. Также из-за допинга аннулированы результаты ОИ-2008 Манезы (снялась до старта) и Владимира Седова (четвертое место), а также ставшего шестым на ОИ-2012 Алмаса Утешова.

До 28 мая 2018 года дисквалифицированы Чиншанло и Манеза, а Подобедова отстранена на восемь лет. При этом из них только Чиншанло намерена вернуться на помост. Решения по остальным тяжелоатлетам еще нет, но Утешов еще до перепроверки проб с ОИ-2012 получил четырехлетнюю дисквалификацию за проваленный тест с чемпионата мира-2015, Некрасова и Грабовецкая давно завершили карьеры, а Седов не выступает с 2016 года.

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