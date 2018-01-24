Казахстан поддержал инициативу России по расследованию химатак в Сирии

Казахстан в настоящее время является председательствующей страной в СБ ООН.

Казахстан приветствует инициативу России о создании нового механизма по расследованию химических атак в Сирии, заявил постпред Казахстана при ООН Кайрат Умаров, пишет РИА Новости.

Казахстан в настоящее время является председательствующей страной в СБ ООН.

"Мы приветствуем предложение РФ установить новый механизм, что открывает новую возможность для нас рассмотреть это вопрос", — отметил Умаров, выступая на заседании СБ ООН.

Он подчеркнул, что новый механизм должен быть "беспристрастным, неполитизированным, профессиональным, представительным, с четким мандатом".

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН во вторник заявил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия и подготовила соответствующий проект резолюции.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ* использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 22 ноября заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.

* Запрещенная в Казахстане террористическая организация

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Астахов