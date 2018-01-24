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Близ Павлодара замерз автобус с гражданами Узбекистана

24 января 2018, 06:22

Людей разместили в пункте обогрева, а автобус помогают отремонтировать в местном автобусном парке.

58 граждан Узбекистана спасли сегодня в Павлодарской области от голодной и холодной смерти. Все они – гастарбайтеры, и ехали в Красноярский край России на заработки. Но по пути автобус сломался, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Трагическая история могла повториться, но водитель обратился за помощью и своевременно получил ее. Людей разместили в пункте обогрева, а автобус помогают отремонтировать в местном автобусном парке.

На вопрос – почему не послушались своих же властей, которые советуют подождать с дальними поездками до весны – узбекистанцы отвечают, что запланировали поездку заранее, работа ждать не будет. О трагедии в Актюбинской области, когда в таком же транзитном автобусе заживо сгорели 52 их соотечественника, слышали. Учли для себя, что обогревательными приборами в салоне пользоваться нельзя, и лучше обращаться сразу за помощью.

– У нас автобус заранее заказывают. Вот и выехали. Когда он начал ломаться, честно, страшно стало. Поэтому сразу вызвали спасателей. Я уже и домой позвонил, предупредил, что все хорошо, - рассказал пассажир Алишер Маликов.

Причиной поломки автобуса стал компрессор. Водители автобуса – граждане Казахстана – ищут запчасти. А транзитный автобус поставили в теплый бокс на ремонт.

– Мы денег не берём. То есть, помогаем им, а уже запчасти они покупают сами. А всё остальное помогаем: ремонт, специалистов дали, - заявил директор автопарка № 1 г.Павлодар Вадим Ковальчук.

Пассажирам повезло: автобус сломался недалеко от населенного пункта. В противном случае очередная поездка узбекистанцев на заработки могла закончиться еще одной трагедией.

Фото: 31 канал


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