Отчетность по мониторингу крупных налогоплательщиков в 2018 году не предусмотрена

ДГД по Актюбинской области сообщает, что в соответствии с Кодексом РК от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) предоставление налогоплательщиками, подлежащими мониторингу крупных налогоплательщиков, отчётности по мониторингу на обязательства, возникающие с 1 января 2018 года, не предусмотрено.

Отчётность по мониторингу за 4 квартал 2017 года предоставляется не позднее 25 второго месяца следующего за налоговым периодом и за 2017 год предоставляется не позднее 31 марта года, следующего за налоговым периодом.

Кроме того, пунктом 1 статьи 132 Налогового кодекса предусмотрено, что в ходе проведения мониторинга крупных налогоплательщиков уполномоченный орган вправе требовать у налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков, представления документов и письменных пояснений, подтверждающих правильность исчисления налогов и своевременность уплаты (удержания и перечисления) налогов и платежей в бюджет, а также финансовой отчётности налогоплательщика (налогового агента), включая финансовую отчётность его дочерних организаций.

При этом обращаем внимание, что согласно пункту 2 статьи 18 Налогового кодекса система налоговых органов состоит из уполномоченного органа и его территориальных подразделений по областям, городам Астана и Алматы, по районам, городам и районам в городах, а также межрайонных территориальных подразделений. В случае создания специальных экономических зон могут быть образованы территориальные подразделения уполномоченного органа на территориях этих зон.

То есть, территориальные подразделения не являются уполномоченным органом, соответственно, не вправе выставлять налогоплательщикам требования, предусмотренные пунктом 1 статьи 132 Налогового кодекса.

Дополнительно отмечаем, что перечень налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков на 2017-2018 годы, утверждён постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 918.