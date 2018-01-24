В Жамбылской области из-за морозов отменили занятия в школах

Конец января в Таразе и Жамбылской области обещает быть очень морозным.

Впервые за эту морозную зиму в Жамбылской области объявили об отмене школьных занятий, передает МИА «Казинформ».

Правда, пока отмена школьных занятий коснется только некоторых школ отдаленного Мойынкумского района, в котором традиционно зимы бывают снежными и морозными, а перепады температур варьируются от плюс сорока летом до минус сорока зимой.

«Сегодня, 24 января, отменены занятия в начальных классах 15-ти школ в Мойынкумском районе, - рассказала МИА «Казинформ» руководитель областного управления образования Рахия Турмаханбетова. - По другим регионам все руководители предупреждены, что при понижении температуры до минус 25 градусов тоже будем отменять в начальных классах. Если минус 27 - отменять по девятые классы. Смотрим на погоду. Местные власти могут принять решение по этому вопросу. Все руководители оповещены, всем направлены письма. Всё на контроле держим, в случае понижения температуры будем доводить до родителей и учеников».

Как сообщили в филиале РГП «Казгидромет», конец января в Таразе и Жамбылской области обещает быть очень морозным.

«Существуют критерии определения уровня морозов по каждой отдельно взятой области Казахстана, - рассказала начальник метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» Жамбылской области Асия Ермекбаева. - Для Жамбылской области, в отличие от, допустим, северных областей, мороз минус 30 соответствует критерию «сильный» и определяется как «опасное явление». А вот мороз минус 35 - это уже «очень сильный» и «стихийное гидрометеорологическое явление». В данном случае предусмотрены определенные меры по безопасности».

По словам А. Ермекбаевой, пик морозов в регионе придется на 26 - 27 и вплоть до 29 - 30 января.

«Ночью ожидается минус 28 - 30, днем мороз будет держаться минус 16 - 18. Обычно уровень смотрят по ночной температуре. И это касается не только районов Жамбылской области, где обычно холоднее, но и даже города Тараза, который отличается более благоприятным и теплым климатом. Сейчас особенно опасно будет на горных перевалах Шокпак, Хантау, Кордай. Восточный и северо-восточные ветра 9 - 14 м/с, порывами до 23 мс, создадут низовые метели, поземки. Возможны туманы», - пояснила руководитель службы метеопрогнозов.

По предварительным прогнозам синоптиков, февраль в регионе также обещает быть снежным и морозным с понижением температуры в первых трех декадах ночью до минус 15 - 20 градусов.

Фото: inform.kz