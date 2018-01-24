Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Италии пожарные спасли застрявшую в диване из-за телефона женщину

24 января 2018, 07:44

Родные 40-летней женщины тщетно пытались помочь ей, однако любое движение причиняло ей боль.

Жительница итальянского Турина во вторник была вынуждена обратиться в пожарную службу после того, как застряла в диване, пытаясь достать мобильный телефон, передает РИА Новости.

Родные 40-летней женщины тщетно пытались помочь ей, однако любое движение причиняло ей боль. Чтобы избежать худшего, пишет газета Il Corriere della sera, они обратились к спасателям, которые прибыли на место происшествия и разобрали часть предмета интерьера.

Скорой помощи, доставившей женщину в больницу, освобожденная объяснила, что потеряла телефон и пыталась достать его правой рукой.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...