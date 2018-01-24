В Италии пожарные спасли застрявшую в диване из-за телефона женщину

Родные 40-летней женщины тщетно пытались помочь ей, однако любое движение причиняло ей боль.

Жительница итальянского Турина во вторник была вынуждена обратиться в пожарную службу после того, как застряла в диване, пытаясь достать мобильный телефон, передает РИА Новости.

Родные 40-летней женщины тщетно пытались помочь ей, однако любое движение причиняло ей боль. Чтобы избежать худшего, пишет газета Il Corriere della sera, они обратились к спасателям, которые прибыли на место происшествия и разобрали часть предмета интерьера.

Скорой помощи, доставившей женщину в больницу, освобожденная объяснила, что потеряла телефон и пыталась достать его правой рукой.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович