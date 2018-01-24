Занятия отменили для школьников в Костанае
В среду отменены занятия для школьников Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях.
В Костанае отменены занятия для учащихся 0-9 классов, занимающихся в первую смену, передаёт МИА «Казинформ».
«24 января в областном центре - минус27 градусов, ветер 3-5 метров в секунду. Уроки для учеников с 0-9 классы первой смены отменены», - говорится в сообщении ведомства.
Из-за сильных морозов в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В среду отменены занятия для школьников Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях.
Фото: на inform.kz
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