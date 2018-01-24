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Занятия отменили для школьников в Костанае

24 января 2018, 08:26

В среду отменены занятия для школьников Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях.

В Костанае отменены занятия для учащихся 0-9 классов, занимающихся в первую смену, передаёт МИА «Казинформ».

«24 января в областном центре - минус27 градусов, ветер 3-5 метров в секунду. Уроки для учеников с 0-9 классы первой смены отменены», - говорится в сообщении ведомства.

Из-за сильных морозов в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В среду отменены занятия для школьников Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях.

Фото: на inform.kz


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