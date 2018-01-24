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Microsoft представила дешевые ноутбуки для школ

24 января 2018, 08:32

Теперь самый дешевый ноутбук от Lenovo можно будет купить за 189 долларов, то есть в переводе по курсу меньше чем за 62 000 тенге.

Microsoft снижает цены на дешевые ноутбуки почти в два раза в попытке завоевать американские школы. Компания надеется не проиграть конкуренцию дешевым Chromebook и идет на беспрецедентные меры.

Теперь самый дешевый ноутбук от Lenovo можно будет купить за 189 долларов, то есть в переводе по курсу меньше чем за 62 000 тенге, сообщает vesti.ru.

Американская пресса пишет, что этот ноутбук не производит никакого впечатления: громоздкий пластиковый корпус, под капотом слабый процессор Intel Apollo Lake Celeron, зато экран умеет поворачиваться и ноутбук превращается в планшет. Это мощная ставка на современных детей. Им с планшетами куда привычней.

А вот уже за 299 долларов, то есть примерно за 97 000 тг., Microsoft предлагает Lenovo 300e. Он уже поддерживает работу со встроенным стилусом и сенсорным вводом.


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