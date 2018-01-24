Microsoft представила дешевые ноутбуки для школ
Теперь самый дешевый ноутбук от Lenovo можно будет купить за 189 долларов, то есть в переводе по курсу меньше чем за 62 000 тенге.
Microsoft снижает цены на дешевые ноутбуки почти в два раза в попытке завоевать американские школы. Компания надеется не проиграть конкуренцию дешевым Chromebook и идет на беспрецедентные меры.
Теперь самый дешевый ноутбук от Lenovo можно будет купить за 189 долларов, то есть в переводе по курсу меньше чем за 62 000 тенге, сообщает vesti.ru.
Американская пресса пишет, что этот ноутбук не производит никакого впечатления: громоздкий пластиковый корпус, под капотом слабый процессор Intel Apollo Lake Celeron, зато экран умеет поворачиваться и ноутбук превращается в планшет. Это мощная ставка на современных детей. Им с планшетами куда привычней.
А вот уже за 299 долларов, то есть примерно за 97 000 тг., Microsoft предлагает Lenovo 300e. Он уже поддерживает работу со встроенным стилусом и сенсорным вводом.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.