В сети рассекретили обновлённый кроссовер Honda HR-V

Судя по опубликованным фото, после обновления компактный кросс Honda HR-V/Vezel получит пересмотренный дизайн экстерьера, выполненный в стилистике последних моделей марки. Кроме этого, у автомобиля появилась новая светодиодная оптика.

Напомним, модель Honda HR-V/Vezel предлагается во многих странах планеты. В основе маленького «проходимца» лежит платформа модели Jazz. В зависимости от рынка сбыта машина может оснащаться системой полного привода. Автомобиль доступен с бензиновыми и дизельными моторами, а также в гибридной модификации.

На рынке Старого Света компактный кроссовер Honda HR-V можно приобрести с 1,5-литровым бензиновым двигателем или 1,6-литровой дизельной установкой. Мощность этих моторов – 130 л.с. (155 Нм) и 120 л.с. (300 Нм) соответственно. Трансмиссия – механическая или автоматическая коробка передач.

В свою очередь, на «домашнем» рынке компактный кросс можно купить в гибридной модификации. Такой автомобиль оснащён 1,5-литровым ДВС (132 л.с., 156 Нм) и 30-сильным электромотором. В качестве трансмиссии выступает вариатор.

Предполагается, что официальная премьера обновлённой модели Honda HR-V/Vezel состоится позже в текущем году.

Via livecars