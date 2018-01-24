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Качество воздуха снизилось в 14 городах Казахстана в среду

24 января 2018, 08:55

В городах Атырау, Кызылорда, Аксай, Уральск, Талдыкорган метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

Метеорологические условия в среду, 24 января, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 14 городов Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере в городах Астана, Актау, Актобе, Алматы, Караганда, Костанай, Кокшетау, Аксу, Экибастуз, Павлодар, Петропавл, Тараз, Усть-Каменогорск и Шымкент.

В городах Атырау, Кызылорда, Аксай, Уральск, Талдыкорган метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере. НМУ представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Ранее Казгидромет сообщал, что с 1 января текущего года будет предупреждать об ухудшении качества воздуха.

Фото: inform.kz


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