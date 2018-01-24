Tata анонсировала премьеру «спортивного» седана Tigor Sport

Судя по опубликованному интригующему изображению, «спортивный» седан Tata Tigor Sport получит более агрессивный дизайн экстерьера, затемнённую светотехнику, уникальную решётку радиатора и набор уникальных литых колёсных дисков.

Также известно, что модель Tata Tigor Sport получит перенастроенную подвеску для «спортивного вождения» и заниженный клиренс. Известно, что в моторном отсеке новинки расположен 1,2-литровый 3-цилиндровый двигатель с наддувом Revotron, отдача которого составляет 110 л.с. и 170 Нм крутящего момента в других моделях бренда.

Скорее всего, в оснащение машины также войдёт 6-ступенчатая механическая трансмиссия, которая будет передавать тягу на колёса передней оси. Более подробная информация о «спортивном» седане Tata Tigor Sport будет озвучена ближе к премьере.

Via livecars