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Tata анонсировала премьеру «спортивного» седана Tigor Sport

24 января 2018, 09:04

Компания Tata Motors официально анонсировала мировую премьеру «спортивного» компактного седана Tata Tigor Sport.

Судя по опубликованному интригующему изображению, «спортивный» седан Tata Tigor Sport получит более агрессивный дизайн экстерьера, затемнённую светотехнику, уникальную решётку радиатора и набор уникальных литых колёсных дисков.

Также известно, что модель Tata Tigor Sport получит перенастроенную подвеску для «спортивного вождения» и заниженный клиренс. Известно, что в моторном отсеке новинки расположен 1,2-литровый 3-цилиндровый двигатель с наддувом Revotron, отдача которого составляет 110 л.с. и 170 Нм крутящего момента в других моделях бренда.

Скорее всего, в оснащение машины также войдёт 6-ступенчатая механическая трансмиссия, которая будет передавать тягу на колёса передней оси. Более подробная информация о «спортивном» седане Tata Tigor Sport будет озвучена ближе к премьере.

Via livecars


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