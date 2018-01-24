В Алматы внедорожник выехал на встречку, где столкнулся с двумя авто
В ДТП пострадал ребенок.
В Алматы водитель Toyota на встречной полосе столкнулся с двумя авто, передает Zakon.kz.
Авария произошла в на Северном кольце, напротив рынка «Алатау»,
Toyota Surf двигалась в северном направлении по скоростному участку дороги. По неустановленной причине, автомобиль оказался на полосе встречного движения, где врезался в Toyota Highlander.
После столкновения у Surf вырвало переднее колесо и неуправляемая машина по инерции продолжила движение в сторону обочины, где по касательной задела грузовой Mercedes.
В результате ДТП пострадала девочка из Toyota Highlander, ее госпитализировали.
В обстоятельствах аварии будут разбираться сотрудники полиции. В южном направлении по Северному кольцу образовалась пробка.
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