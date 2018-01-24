В Алматы внедорожник выехал на встречку, где столкнулся с двумя авто

В Алматы водитель Toyota на встречной полосе столкнулся с двумя авто, передает Zakon.kz.

Авария произошла в на Северном кольце, напротив рынка «Алатау»,

Toyota Surf двигалась в северном направлении по скоростному участку дороги. По неустановленной причине, автомобиль оказался на полосе встречного движения, где врезался в Toyota Highlander.

После столкновения у Surf вырвало переднее колесо и неуправляемая машина по инерции продолжила движение в сторону обочины, где по касательной задела грузовой Mercedes.

В результате ДТП пострадала девочка из Toyota Highlander, ее госпитализировали.

В обстоятельствах аварии будут разбираться сотрудники полиции. В южном направлении по Северному кольцу образовалась пробка.