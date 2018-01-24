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В Казахстане сохраняются сильные морозы

24 января 2018, 09:30

Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, низовая метель.

Погоду в большинстве областей Казахстана по-прежнему определяет антициклон, с которым сохраняется погода без осадков, лишь на западе - небольшие осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет"

В Акмолинской, Костанайской, Атырауской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской областях местами ожидается низовая метель, усиление ветра 15-23 м/с, в Жамбылской, Карагандинской областях местами –туман. В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-25 м/с, в Южно-Казахстанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами- туман. В Мангыстауской, Павлодарской, ночью Алматинской областях местами туман.

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской, местами Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областях ожидается сильный мороз, в Павлодарской области – местами очень сильный мороз. Карагандинской, Алматинской областях местами ожидаются очень сильные морозы.

Фото с сайта selchanka.com


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