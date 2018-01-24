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Renault Clio получил новую спецверсию

24 января 2018, 09:37

Французская компания Renault подготовила для британского рынка специальную версию городского компактного хэтчбека Clio, под названием Urban Nav Special Edition/

Новая модель Renault Clio Urban Nav основана на хорошо оборудованной комплектации Dynamique Nav, но дополнительно получат задние датчики парковки, уникальные 16-дюймовые литые диски, полностью светодиодные фары и новый, эксклюзивный оттенок Urban Grey.

В пресс-центре французского бренда отмечают, что цена модели Renault Clio Urban Nav всего на £575 дороже машины в исполнении Dynamique Nav, но при этом дополнительное оборудование автомобиля стоит £1 265.

Помимо всего прочего, уже в стандартном исполнении новинка имеет информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым монитором, электрические зеркала с обогревом, автоматические фары, автоматические стеклоочистители, кондиционер и систему Hands-free с функцией Start/Stop.

Для специального издания Renault Clio Urban Nav доступно два двигателя. Речь идёт о модификации TCe 90 с механической коробкой передач и дизельной версии dCi 90, которая может быть оснащена как механической, так и автоматической трансмиссией.

Via livecars


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