Renault Clio получил новую спецверсию

Новая модель Renault Clio Urban Nav основана на хорошо оборудованной комплектации Dynamique Nav, но дополнительно получат задние датчики парковки, уникальные 16-дюймовые литые диски, полностью светодиодные фары и новый, эксклюзивный оттенок Urban Grey.

В пресс-центре французского бренда отмечают, что цена модели Renault Clio Urban Nav всего на £575 дороже машины в исполнении Dynamique Nav, но при этом дополнительное оборудование автомобиля стоит £1 265.

Помимо всего прочего, уже в стандартном исполнении новинка имеет информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым монитором, электрические зеркала с обогревом, автоматические фары, автоматические стеклоочистители, кондиционер и систему Hands-free с функцией Start/Stop.

Для специального издания Renault Clio Urban Nav доступно два двигателя. Речь идёт о модификации TCe 90 с механической коробкой передач и дизельной версии dCi 90, которая может быть оснащена как механической, так и автоматической трансмиссией.

Via livecars