Назарбаев провел заседание Совета Безопасности

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета Безопасности. На заседании были рассмотрены итоги официального визита в США и меры по реализации достигнутых договоренностей, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

- Сегодня мы обсудим итоги официального визита делегации Казахстана в США, в том числе результаты переговоров с президентом США Дональдом Трампом, Вице-Президентом США Майклом Пенсом, другими руководителями. Также необходимо обсудить меры, которые будут способствовать выполнению этих договоренностей в интересах нашей страны, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства уделил особое внимание вопросу реализации соглашений с крупными компаниями и финансовыми институтами США.

- Мы достигли конкретных договоренностей с «капитанами» американского бизнеса, которые дадут хороший импульс нашей экономике, особенно, в сфере внедрения инноваций, развития цифровизации, а также в области привлечения инвестиций и новых технологий в Казахстан,- сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение глава государства подчеркнул важность казахстанско-американского диалога на высшем уровне в контексте экономического развития страны и укрепления региональной безопасности.

По итогам Совета Безопасности Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.