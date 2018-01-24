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Онлайн трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

24 января 2018, 09:48

Депутаты рассмотрят ряд законопроектов.

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят ряд законопроектов, сообщает Zakon.kz.

В частности, будут рассмотрены законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела» (первое чтение) и «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о выдаче».

Также будут подготовлены заключения по проектам законов РК «О Совете Безопасности Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Совета Безопасности Республики Казахстан».

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