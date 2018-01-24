Глава ДВД Алматы: Криминогенная обстановка в городе стабильная

Начальник Департамента внутренних дел города Алматы генерал-майор полиции Серик Кудебаев подытожил работу служб и подразделений Департамента за 2017 год, отмечая положительную динамику оздоровления криминогенной обстановки в мегаполисе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

«По итогам минувшего года улучшена раскрываемость по всем видам преступлений: особо тяжких на 2,3%, тяжких на 5%, средней и небольшой тяжести на 1,4%. В частности, убийств на 0,2%, разбойных нападений на 3,9%, причинение тяжкого вреда здоровью на 2,8%, изнасилований на 3,7%, грабежей на 2,4%, краж чужого имущества на 1,6%, в том числе краж из квартир на 5%, вымогательств на 7,5%, хулиганств на 3,4%, мошенничеств на 1,9%. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» раскрыто 32 799 преступлений. Раскрыто 6 791 ранее совершенных преступлений, в том числе на 46,2% больше раскрыто преступлений «прошлых лет». В результате целенаправленной работы разысканы и задержаны 555 уголовных преступника. Установлено местонахождение 370 лиц из 589 пропавших без вести, этот показатель улучшен на 8,7%», - констатировал Серик Кудебаев.

По данным руководителя алматинской полиции, улучшение раскрываемости преступлений связано с результативностью в работе всех служб Департамента. Свои показатели в работе улучшили криминальная полиция - на 3,1%, дорожно-патрульная полиция - на 5,3%, а также участковые инспекторы полиции - на 14,8%.

«Пресечена деятельность более 628 преступных групп, из них 50 совершали разбойные нападения, 105 - грабежи, 18 промышляли похищениями и угонами чужих транспортных средств, 455 преступных формирований изобличены в совершении краж чужого имущества. Вместе с тем, следует отметить, что в истекшем году снижено количество зарегистрированных преступлений на 6,1%. Количество тяжких и особо тяжких преступлений на 24,3%, небольшой и средней тяжести на 4,2%, также снизилось число правонарушений в общественных местах на 18,3%, в том числе на улицах на 21,9%, в состоянии опьянения на 42,8%», - подытожил Глава алматинского ДВД.