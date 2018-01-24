Соблюдение принципа равноправия и состязательности сторон при рассмотрении уголовных дел

Положения Конституции, регламентирующие отношения государства и человека, служат предпосылкой для решения всех аспектов правового регулирования статуса человека и гражданина в нашей Республике.

Согласно ст.1 Конституции нашей страны, Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Статьей 7 Всеобщей декларации прав человека закреплено, что все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации.

Так, одним из основополагающих принципов уголовного судопроизводства является состязательность и равноправие сторон обвинения и защиты.

Равенство граждан перед законом является одним из постулатов современных правовых систем.

Процессуальное равноправие сторон в уголовном процессе базируется на конституционном принципе равенства граждан перед законом и судом и выступает элементом принципа состязательности.

Субъектами уголовного правоотношения выступают, с одной стороны, лицо, совершившее правонарушение, а с другой - государство, которому принадлежит право (и обязанность) на привлечение к уголовной ответственности и наказания лица. Фактическое и правовое положение их заведомо неравно. Но, как только указанные субъекты становятся участниками уголовно - процессуальных отношений, законодатель наделяет их равными процессуальными правами по представлению доказательств, участию в их исследовании и заявлению ходатайств. Поэтому процессуальное равенство участников процесса является обязательным моментом судебного разрешения не только уголовных дел, но и гражданских, административных и других споров. Процессуальное равенство участников судебного спора является настолько характерной чертой судебного процесса, что позволяет говорить о нем как о присущем правосудию признаке.

Для действительного обеспечения равноправия сторон, недостаточно лишь его формального провозглашения, необходимо неукоснительное соблюдение и пресечение любого незаконного ущемления.

Организация и функционирование уголовного судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон имеет большое значение для решения вопроса о направлениях развития этого принципа во всех стадиях судопроизводства.

Принцип состязательности создает благоприятные условия для выяснения всех имеющих существенное значение для дела обстоятельств и вынесения судом обоснованного решения.

Принцип состязательности относится к числу гарантий правосудия, который одновременно служит и инструментом защиты личности.

Являясь очень емким принципом судопроизводства, состязательность одновременно представляет собой способ исследования и оценки доказательств, способ отстаивания участниками процесса своих или представляемых интересов и способ реализации трех самостоятельных процессуальных функций: обвинения, защиты, разрешения дела.

Изучая практику судов по исследуемой теме и действующее законодательство, считаем, имеется ряд проблем, связанный с предоставлением (реализацией) равных прав подсудимому и потерпевшему при производстве уголовного дела.

Так, в 2015 году Правительством Республики Казахстан были утверждены «Правила оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, за счет средств республиканского бюджета», указанные Правила конкретизируют основания, условия и порядок оплаты труда адвоката за оказанные им услуги в связи с участием в уголовном деле в качестве защитника, а также в качестве представителя по гражданским делам и при производстве по делам об административных правонарушениях. В данном нормативном акте, как и в законе, ничего не говорится об оплате труда адвокатов, участвующих в уголовном процессе в качестве представителей потерпевшего, гражданского истца. Закон предусматривает лишь возможность заявления в уголовном деле гражданского иска о возмещении расходов, связанных с представительством. Между тем, в юридической науке уже высказывалось мнение о существующем дисбалансе интересов обвиняемого, которому защитник, в предусмотренных законом случаях, представляется бесплатно, и потерпевшего, который для получения квалифицированной юридической помощи должен всегда оплатить услуги адвоката, а лишь потом вправе заявить иск обвиняемому о возмещении таких расходов. Обязательное участие в качестве представителя потерпевшего адвоката законом пока не предусмотрено, что не способствует обеспечению конституционного права лица на получение квалифицированной юридической помощи (ч. 2 ст. 13 Конституции). В этой связи, мы полагаем, усматривается некоторое нарушение принципа равноправия сторон.

В целях совершенствования уголовно-процессуального закона предлагаем установить перечень случаев обязательного участия адвоката-представителя (по аналогии с участием защитника у подсудимого): если об этом ходатайствует потерпевший или гражданский истец; потерпевший не достиг совершеннолетия; потерпевший или гражданский истец в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свои права; потерпевший или гражданский истец находятся в беспомощном состоянии.

Считаем, что законодательное закрепление указанного перечня будет способствовать более полному обеспечению прав и законных интересов (в том числе имущественных) потерпевшего и гражданского истца, в связи с возможностью оказания им бесплатной квалифицированной юридической помощи и позволит в полном объеме реализовать принцип равноправия сторон.

Данные изменения необходимы в целях установления равных условий и возможностей для участия адвокатов в уголовном судопроизводстве не только в качестве защитников, но и представителей.

Секретарь судебного заседания Катон-Карагайского

районного суда ВКО Т. Сивицкая