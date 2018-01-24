Доллар может упасть до 315 тенге - аналитик

По его данным на снижение курса может повлиять сразу несколько факторов.

До конца этого года курс казахстанской валюты может укрепиться до 315 тенге за доллар. Такой прогноз дал шеф-аналитик российской группы компаний TeleTrade - Петр Пушкарев, сообщает телеканал "Астана".

По его данным на снижение курса может повлиять сразу несколько факторов. Это - предстоящее начало налогового периода для бизнесменов, которое может привести к изъятию 20% денежной массы рынка.

Кроме того, это - рост цен на нефть. Сегодня марка Брент продается по 68-70 долларов за баррель. На валютный рынок так же повлияли позитивные данные по инфляции. С 2017 года она снизилась почти на полтора процента по сравнению с 2016. Аналитик так же не исключает, что на укрепление курса тенге повлиял визит президента Казахстана в США. Встреча Нурсултана Назарбаева с Дональдом Трампом сделала нашу страну еще более привлекательной для инвесторов.

"Давали прогноз на конец февраля - 322, так что курс на самом деле укрепляется с опережением прогноза, а на конец года давали прогноз где-то - 315-318. Я думаю, что постепенно вот эта траектория район - 315-318 она будет с откатами идти, но будет идти в течение года", - рассказал аналитик.

Отметим, в уточненном бюджете на 2018-20 годы правительством заложен курс в 340 тенге за доллар. Но уже в начале этой недели курс тенге по отношению к доллару снизился на 0,26%. Достигнув отметки 324. В то же время, по мнению аналитика, укрепление казахстанской валюты положительно скажется на экономике страны. Поскольку бизнесмены будут защищены от колебаний.

Сейчас же можно планировать свой бюджет, класть деньги на депозиты, да и покупка недвижимости к концу 2018-го началу 2019 годов станет более выгодной для казахстанцев, - отмечает российский эксперт. Казахстанский же экономист Сапарбай Жубаев высказался в пользу более высокого курса тенге.

"Это как бы "не очень выгодно" нашим производителям. Потому что мы страна производственная. Экспортирующая. Мы все, что сами производим, не можем сами употреблять. Поэтому Национальный банк, я думаю, должен держать политику какого-то баланса. Если мы привыкли на 330-335, чтобы за один доллар давали, нельзя допустить, чтобы он слишком укрепился до 325, 320,310", - поделился мнением Жубаев.

О. Чапурина.

Фото: alau.kz.