Новые имена в опере «Кыз Жибек»

Обладательница прекрасного меццо-сопрано солистка «Астана Опера» Малика Минизини выйдет на сцену Большого зала театра 28 января в опере «Кыз Жибек» Е. Брусиловского в дебютной партии Батсайы.

- Актерская игра – вот в чем заключается сложность этой роли. Моя героиня – умудренная опытом женщина - выдает замуж Кыз Жибек. Интересно, что к Батсайы двоякое отношение: для кого-то она добрая, кто-то воспринимает ее строгой и требовательной. Думаю, это связано с тем, что Батсайы должна показать сватам не только свое гостеприимство, но, в то же самое время, дать понять, что невеста достойна самого лучшего жениха. В вокальном плане партия очень красивая, но есть сложная сцена, где я кричу, созывая людей. Это невероятно эмоциональный момент, мне необходимо заполнить зал такой энергетикой, чтобы каждый зритель смог почувствовать дух казахского народа. С помощью чувств, эмоций, актерской игры необходимо суметь передать весь колорит моего образа. Казахская опера сложна в исполнении, певец должен пропеть четко и точно каждое слово, не теряя смысла, - рассказала Малика Минизини.

Первая казахская опера «Кыз Жибек» сразу была признана жемчужиной национального музыкального искусства. Либретто на основе одноименной народной лиро-эпической поэмы о трагической любви Жибек и Тулегена написал известный драматург и писатель Габит Мусрепов, а музыку – композитор Евгений Брусиловский, который активно использовал казахские народные песни и кюи, а также произведения народных композиторов – Ыбрая, Мухита, Жаяу Мусы, Таттимбета и смело применил к казахской музыке европейское искусство инструментовки и гармонии.

Зритель увидит в этой опере смену всех четырех времен года. Взоры публики будут радовать не только потрясающей красоты декорации, богатые костюмы С. Тасмагамбетовой и Павла Драгунова, невероятные 3D эффекты, но и наличие в постановке настоящих животных – верблюдов и лошадей.



Напомним, что в главных партиях в разное время блистали Народные артисты СССР К. Байсеитова, Р. Джаманова, Б. Тулегенова, Народные артисты Казахской ССР – К. Байсеитов, М. Ержанов, Г. Курмангалиев, Народная артистка Казахстана Н. Усенбаева и другие.

28 января партию Жибек исполнит Назым Сагинтай, Тулеген – Заслуженный деятель Казахстана Медет Чотабаев, Бекежан – лауреат международных конкурсов Талгат Галеев, Шеге – Беимбет Танарыков, Базарбай – Заслуженный деятель Казахстана Жанат Шыбыкбаев, Камка – Заслуженный деятель Казахстана Дина Хамзина, Карлыгаш – Мадина Исламова, Батсайы – Малика Минизини, Дурия – Заслуженный деятель Казахстана Бибигуль Жанузак.

За дирижерским пультом Симфонического оркестра «Астана Опера» будет стоять Заслуженный деятель Казахстана маэстро Абзал Мухитдинов. Главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов, руководитель детского хора – Алтынганым Ахметова.

Начало спектакля в 19.00.