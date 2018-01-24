Автовладельцы могут купить номер с желаемой комбинацией букв
Теперь можно покупать красивые номера на авто не только с симметричными цифровыми обозначениями, но и с буквенными комбинациями.
С 15 января такую услугу запустила госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с Министерством внутренних дел, сообщает Zakon.kz со ссылкой на директора департамента по связям с общественностью Государственной корпорации "Правительство для граждан" Мурата Жуманбая.
Казахстанские водители получили возможность бронировать и приобретать симметричные номерные знаки через фронт-офисы госкорпорации.
Для этого необходимо обратиться в спецЦОН, оформить заявку и оплатить госпошлину.
С 2014 года автовладельцы имели возможность покупать так называемые «зеркальные» номера с характерным цифровым обозначением. Теперь же разработан функционал, чтобы любой желающий мог выбрать для себя нужную комбинацию цифр или букв и стать счастливым обладателем желаемых номерных знаков на платной основе.
Например, номерные знаки ряда 010, 020, 030, 077, 707 и тому подобные обойдутся желающим в 5 700% МРП, а такие же номера вместе с симметричными буквенными знаками – 11 400% МРП.
В 2017 году в казахстанские автовладельцы приобрели более 4500 номеров повышенного спроса на сумму порядка полутора миллиарда тенге.
Кроме того, в случае отсутствия желаемых номерных знаков в наличии в спецЦОНе граждане могут заказать желаемые цифровые или буквенные обозначения, предварительно заполнив заявку и оплатив государственную пошлину за их изготовление. По истечению определенного времени, изготовленные номерные знаки направляются в спецЦОН для последующей выдачи их счастливому обладателю.
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