Jeep привёз в Европу особый внедорожник Grand Cherokee S

От обычной модели особый внедорожник Jeep Grand Cherokee S можно отличить по набору уникальных 20-дюймовых «катков» и дополнительной чёрной отделке в оформление экстерьера. Кроме этого, автомобиль получил тонированные стекла и чёрные патрубки выхлопной системы. В салоне внедорожника Jeep Grand Cherokee S можно найти продолжение тёмной темы экстерьера.

Помимо всего прочего, внедорожник Jeep Grand Cherokee S уже в базовой версии получает расширенный список оснащения. Например, в арсенале автомобиля значится спортивная подвеска и информационно-развлекательная система с 8,4-дюймовым монитором (Apple CarPlay/Android Auto), продвинутая акустическая система Alpine мощностью 506 Ватт и система активного шумоподавления.

Также в список оснащения модели Jeep Grand Cherokee S входит панорамный люк на крыше, кожаное рулевое колесо, подогреваемые и вентилируемые передние, и обогреваемые задние сиденья, а также 2-зонный климат-контроль. Кроме этого автомобиль получил ряд систем безопасности и помощи водителю.

Для особого внедорожника Jeep Grand Cherokee S в Европе доступно 10 различных цветовых решений и три силовых агрегата. Самая доступная модификация – 3,0-литровый дизель на 250 лошадиных сил. Помимо этого европейские клиенты могут приобрести автомобиль с 3,6-литровым бензиновым мотором (286 л.с.) и могучим агрегатом 5.7 HEMI V8 (352 л.с.). Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат».

Внедорожник Jeep Grand Cherokee S поставляется со стандартной системой полного привода Quadra-Drive II с задним электронным дифференциалом ограниченного скольжения. Водителю доступно несколько режимов движения, включая Auto, Snow, Sand, Mud и Rock.

Via livecars