Проститутки рассказали о новой эре в их профессии

Интернет позволил сделать труд проституток интересным и почти безопасным. Таковы данные исследования, проведенного учеными из британских университетов Лекстера и Стратклайда, опубликованном на портале Beyond the gaze, передает Лента.ру.

Всего были опрошены 641 проститутка из разных стран Европы, которые используют интернет для поиска клиентов. Более 80 процентов из них сказали, что удовлетворены своей работой и условиями труда, а большую часть рабочего времени считают проведенной с пользой.

За счет интернета значительно снизился уровень насилия по отношению к секс-работникам. В онлайн-реальности клиенты допускают много злоупотреблений, но только пять процентов опрошенных проституток испытали физическое насилие. Благодаря интернету проститутки могут общаться друг с другом, оказать психологическую помощь, отговорить от употребления алкоголя и наркотиков.

Другой «плюс» от всемирной сети заключен в том, что проститутки смогли сформировать базу данных клиентов и лучше узнать их еще до визита. Так, получив письмо по электронной почте, проститутка может узнать имя клиента, проверить на отсутствие отрицательных отзывов.

После прихода интернета в секс-индустрию более трети проституток заявили, что перестали испытывать какой-либо стресс на работе. 10 процентов заявили, что весьма прилично зарабатывают, больше 50 тысяч фунтов в год (около 4 миллионов рублей или 24 миллионов тенге).

Фото: Boris Roessler / DPA / Globallookpress.com