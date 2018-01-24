Допинг отказались считать причиной отстранения россиян от Олимпиады

Отстранение российских спортсменов от Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане не связано с тем, что они были уличены в применении запрещенных веществ. Об этом председатель независимого органа Международного олимпийского комитета (МОК) Валери Фурнейрон сообщила в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Невключение в список приглашенных не обязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила», — сказала Фурнейрон.

По словам функционера, МОК хотел убедиться, что все российские спортсмены, которые выступят на Олимпиаде-2018, будут «чисты». «Тщательно изучая все обстоятельства, мы хотели иметь абсолютную уверенность, что в адрес кого-либо из тех, кто будет приглашен, нет ни малейших сомнений или подозрений», — добавила она.

Фурнейрон отметила, что в отношении атлетов, не включенных в список приглашенных, в дальнейшем могут быть открыты антидопинговые расследования.

23 января МОК отказался допускать до Олимпиады 2018 года биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова, а также ряд российских конькобежцев и хоккеистов. По информации «Советского спорта», причиной стало присутствие спортсменов в базе Московской антидопинговой лаборатории, которую возглавлял Григорий Родченков.